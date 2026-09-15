 Nicușor Dan condamnă violențele de la protestul fermierilor. „Nicio nemulțumire nu justifică un astfel de comportament” | adevarul.ro
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Nicușor Dan condamnă violențele de la protestul fermierilor. „Nicio nemulțumire nu justifică un astfel de comportament”

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Președintele Nicușor Dan condamnă violențele izbucnite marți în Piața Victoriei și susține că un protest legitim nu trebuie transformat în confruntări de stradă. Șeful statului face apel la rațiune și responsabilitate și afirmă că dialogul este singura cale pentru găsirea unor soluții.

Nicușor Dan condamnă violențele de la protestul fermierilor.
Nicușor Dan condamnă violențele de la protestul fermierilor. Foto: Mediafax / Alexandru Nechez

Mesajul președintelui vine după ce protestul fermierilor și crescătorilor de animale din Piața Victoriei a degenerat. Manifestanții au forțat intrarea în sediul Guvernului, iar jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene. Potrivit Jandarmeriei, mai multe persoane au avut un comportament agresiv și au instigat la violență. Ulterior, instituția a precizat că niciunul dintre cei opt agitatori violenți extrași din mulțime nu era fermier.

„Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele susține că atacurile, agresiunile și actele de vandalism trebuie sancționate potrivit legii.

„Atacurile și agresiunile, actele de vandalism, sunt inacceptabile și trebuie sancționate drastic, conform legii. Nicio nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament și punerea în pericol a celorlalți cetățeni aflați în stradă”, a afirmat șeful statului.

Ciocniri violente între forțele de ordine, fermieri și reprezentanți ai mișcărilor suveraniste, în București. FOTO Inquam Photos / George Călin
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Ciocniri violente între forțele de ordine, fermieri și reprezentanți ai mișcărilor suveraniste, în București. FOTO Inquam Photos / George Călin Foto: GEORGE CALIN

Nicușor Dan critică și încercările unor politicieni de a amplifica tensiunile și de a deturna manifestația.

„La fel de gravă și condamnabilă este instigarea la violență și încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime”, a transmis președintele.

Șeful statului subliniază că dreptul la protest este garantat într-o societate democratică, însă manifestațiile trebuie să fie pașnice.

„Într-o societate democratică, protestul este o formă de libertate, nu de intimidare. Demonstrațiile fac parte din drepturile civice garantate și respectate în toate democrațiile”, a spus Nicușor Dan.

Președintele recunoaște că nemulțumirile sociale și economice sunt reale și că acestea au generat frustrări în rândul populației. El avertizează însă că violența nu poate reprezenta o soluție.

„Contextul social, economic și politic dificil este real și a generat în societatea noastră multe frustrări justificate. Cu toate acestea, violența nu a fost și nu va fi niciodată o soluție”, a transmis Nicușor Dan.

În final, șeful statului a făcut apel la calm și dialog: „Fac un apel la rațiune și la responsabilitate. Calea dialogului rămâne singura care poate oferi soluții.”

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