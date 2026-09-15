Instigatori infiltrați la protestul fermierilor au atacat echipa Realitatea Plus care transmitea din Piața Victoriei.

Jurnalistă de la Realitatea Plus, agresată în Piața Victoriei Foto: Captură video/Realitatea Plus

O jurnalistă de la Realitatea Plus, care transmitea din Piața Victoriei, a fost bruscată de persoanele infiltrate la protestul oierilor. În timp ce relata despre violențele din zonă, jurnalista a fost atacată de un individ, care i-a smuls microfonul, în timp ce altul spunea că „fără violențe nu se poate rezolva nimic în țara asta”. Reproșul acestora era că „Realitatea ține cu hoții”.

Destul de curajoasă, jurnalista l-a înfruntat pe agresor și l-a întrebat dacă este fermier, tot ea concluzionând că este doar un instigator.

Iacob Alexandru, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei București, a declarat la Realitatea PLUS că forțele de ordine analizează imaginile operative pentru identificarea persoanelor responsabile de agresiunea asupra echipei Realitatea Plus prezentă la protestele din Piața Victoriei.

„Îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat cu colegii dumneavoastră. Facem tot posibilul să identificăm agresorii. Avem imagini operative înregistrate pe tot parcursul zilei, pe care le vom analiza și cu ajutorul cărora vom proba aceste fapte antisociale și acte de violență”, a declarat Iacob Alexandru.

Poliția Capitalei s-a autosesizat

În urma imaginilor apărute în spațiul public, care surprind un incident în cadrul căruia doi jurnaliști ar fi fost agresați fizic, Poliția Capitalei s-a sesizat din oficiu și a demarat verificări pentru stabilirea situației de fapt și pentru luarea măsurilor legale care se impun față de persoanele bănuite de comiterea faptei.

„Precizăm faptul că în acest moment se fac demersuri pentru depistarea persoanelor bănuite de comiterea faptei și conducerea acestora la sediul unei subunități de poliție. Totodată, recomandăm reprezentanților mass-media aflați la manifestație să acorde o atenție deosebită propriei siguranțe și, în situația în care sesizează comportamente violente sau situații care le pot pune în pericol integritatea, să se îndepărteze din zona respectivă și să solicite sprijinul forțelor de ordine”, potrivit Poliției Capitalei.

Până la acest moment, peste 30 de persoane au fost conduse la sediile unor subunități de poliție, pentru verificări și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Protestul fermierilor din Piața Victoriei a degenerat marți, iar incidentele au lăsat în urmă pagube și mai multe persoane rănite.

Protestatarii au rupt gardurile de protecție, au smuls pomișori și au aruncat cu pietre și alte obiecte de mobilier stradal în timpul confruntărilor cu forțele de ordine.

Jandarmii au intervenit pentru a-i dispersa pe manifestanții care au devenit violenți, fiind folosite gaze lacrimogene. În urma incidentelor, cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar una dintre acestea a fost transportată la spital.

Jandarmeria a transmis că 29 de participanți agresivi au fost extrași din mulțime și conduși la sediile de poliție pentru identificare și dispunerea măsurilor legale.