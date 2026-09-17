Partidele chemate joi la consultări de președintele Nicușor Dan. Spre seară am putea afla cine este premierul desemnat

Preşedintele Nicuşor Dan a chemat din nou, joi, la Palatul Cotroceni, partidele şi formaţiunile parlamentare, în vederea desemnării premierului. Deşi în declaraţiile publice au apărut câteva uşoare nuanţe, poziţiile de bază ale partidelor nu sunt cu mult diferite decât la ultimele consultări oficiale.

Președintele se va întâlni cu liderii partidelor Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Potrivit programului anunţat de Administraţia Prezidenţială, preşedintele începe consultările, joi, la ora 09.00, cu delegaţia PSD, şi le va încheia cu primirea parlamentarilor neafiliaţi, la ora 14.00.

Programul complet al consultărilor:

Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 09:30 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 10:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);

Ora 10:30 - Uniunea Salvaţi România (USR);

Ora 11:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 11:30 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

Ora 12:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 12:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 13:00 - Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

Ora 13:30 - Grupul parlamentar PACE - Întâi România;

Ora 14:00 - Parlamentarii neafiliaţi.

Consensul aparent

În ultimele zile, lideri politici de la majoritatea partidelor au vorbit despre necesitatea deblocării situaţiei, întrucât Guvernul interimar nu poate adopta decizii necesare pentru funcţionarea ţării. Una dintre cele mai urgente măsuri este o rectificare bugetară, întrucât numeroase sectoare se confruntă cu lipsa banilor.

Gravă este situaţia din Sănătate, unde Unităţile de Primiri Urgenţe, spitale, institute şi alte unităţi rămân fără finanţare, impactul asupra pacienţilor fiind semnificativ.

Poziţiile partidelor

Deşi şeful statului anunţa că aşteaptă mai multă deschidere la dialog, iar unii dintre liderii politici au avut declaraţii uşor nuanţate faţă de consultările din vară, poziţiile de bază ale partidelor nu s-au schimbat.

Cel puţin în declaraţiile publice, oficialii PSD anunţă că vor vota un guvern din care fac parte sau care este format în jurul PSD. De asemenea, social-democraţii afirmă că susţin în continuare varianta Sorin Grindeanu premier, ca la ultimele consultări oficiale.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat că varianta unui premier independent „s-a cam răsuflat".

Liderii PNL au afirmat, înaintea consultărilor, că împreună cu USR şi UDMR au făcut deja o propunere de premier - Siegfried Mureşan.

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că PNL a venit deja cu două soluţii pentru deblocarea crizei politice: un Guvern politic minoritar, cu înţelegere parlamentară clară, sau un Guvern de tranziţie autentic tehnocrat, cu mandat limitat. El a declarat că România nu mai poate rămâne în provizorat şi trebuie desemnat rapid un premier în jurul căruia să se formeze o majoritate care să susţină viitorul cabinet şi programul de guvernare.

Delegația PNL va fi condusă de preşedintele Ilie Bolojan. Vor participa şi Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu şi Robert Sighiartău.

USR a anunţat la rândul său delegaţia cu care va merge la consultări:

- Preşedintele partidului, Dominic Fritz (Timiş)

- Ministra Mediului, Diana Buzoianu (Bucureşti)

- Vicepremierul Radu Miruţă, ministru al Apărării (Gorj)

- Senatoarea Cynthia Păun (Ilfov)

- Deputatul Adrian Echert (Sibiu)

- Deputatul Cezar Dragoescu (Dolj)

„Din delegaţia USR care merge la consultările de la Cotroceni fac parte lideri ai partidului din toată ţara, astfel încât la discuţii să fie reprezentate perspectivele şi preocupările cetăţenilor din cât mai multe regiuni. Şi, conform obiceiului, din delegaţie fac parte şi doamne, şi domni", a precizat formaţiunea.

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Deputatul USR Alexandru Dimitriu a declarat, miercuri, că Siegfried Mureşan va fi propunerea de premier a USR: „Noi îl vom propune pe Siegfried Mureşan, pe care l-am mai propus de câteva ori, iar preşedintele va face ceea ce ţine de dumnealui".

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a avansat o a treia posibilitate în deblocarea desemnării premierului - scenariul unui guvern alcătuit din funcţionari cu vechime, directori generali, secretari generali adjuncţi care au lucrat şi cu PSD, şi cu PNL, care cunosc domeniul, scrie News.

Deşi s-a vehiculat în spaţiul public varianta unui Guvern PSD-UDMR, cu Kelemen Hunor premier, pentru a obţine eventual voturi şi de la PNL şi USR, preşedintele UDMR a respins categoric acest scenariu.

Preşedintele AUR, George Simion, nu a dat un răspuns clar cu privire la mandatul pentru consultările de la Cotroceni, el ironizându-l pe Nicuşor Dan: „Care consultări? (...) Avem de-a face cu un încurcă-lume la Cotroceni, care îşi bate joc de ţara noastră".

Alţi lideri ai partidului au nuanţat poziţia formaţiunii, explicând că AUR nu va vota un guvern din care nu face parte şi care nu are un Program de guvernare cu măsuri ale formaţiunii.

De asemenea, AUR insistă cu solicitarea de a se organiza alegeri anticipate, dar şi cu varianta suspendării preşedintelui.

Grupul PACE Întâi România din Senat, care cuprinde 7 membri, precizează că susţine o majoritate care garantează că ţara este salvată definitiv de politicile dezastruoase ale USR şi de experimentele administrative nocive promovate de Ilie Bolojan. În plus, senatorii spun că premierul trebuie să fie politic.

Grupul parlamentar Uniţi pentru România, care are 17 parlamentari în Camera Deputaţilor, anunţă că participă la consultările convocate de Preşedintele României cu propunerea pentru funcţia de prim-ministru în persoana deputatului Victor Ponta, dar precizează că, dacă, în urma consultărilor se conturează o altă formulă politică în jurul căreia poate fi construită o majoritate parlamentară stabilă, este disponibil să participe constructiv la discuţii şi să contribuie la identificarea unei soluţii.

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Ce declara preşedintele

Preşedintele Nicuşor Dan anunţa, luni, că doreşte să facă desemnarea premierului până pleacă în SUA, la Adunarea Generală ONU, care are loc în perioada 22 - 24 septembrie, el arătând că este o aşteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare şi este evident că nu mai putem să aşteptăm.

Preşedintele a mai spus că nu-şi doreşte în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deşi, aşa cum stau lucrurile acum, nu mai poate spune că le exclude.

Preşedintele Nicuşor Dan a spus despre varianta unui guvern în jurul PSD că „este una din variantele de lucru".

„Trebuie să vedem dacă ea strânge o majoritate, la fel cum celelalte variante propuse în spaţiul public, trebuie să vedem dacă la o discuţie cu partidele înainte de nominalizare au şanse să strângă o majoritate. Şi desemnarea mea va fi către acea variantă care are cele mai mari şanse să strângă o majoritate", a precizat el.

Întrebat dacă Sorin Grindeanu şi Siegfried Mureşan, cele două propuneri de premier, din vară, mai sunt pe masă, ca variante, preşedintele a răspuns: „Va fi o întrebare pe care, la consultarea cu partidele, o voi adresa tuturor partidelor şi grupărilor de membri ai Parlamentului".