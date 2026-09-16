 Ce variantă de premier susțin PNL și USR și de ce nu agrează propunerea lui Kelemen Hunor | adevarul.ro
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Video Ce variantă de premier susțin PNL și USR și de ce nu agrează propunerea lui Kelemen Hunor

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Cu o zi înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni, partidele își clarifică pozițiile privind viitorul Guvern. PNL și USR îl susțin în continuare pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. În cazul în care această variantă nu va fi acceptată, liberalii spun că sunt dispuși să discute o alternativă de guvernare, însă fără PSD. De asemenea, USR invocă posibilitatea alegerilor anticipate.

Deputatul PNL Ionel Bogdan a declarat miercuri, 16 septembrie, că liberalii au făcut deja propunerea pentru funcția de premier și că, în acest moment, nu au un alt mandat pentru consultările cu președintele Nicușor Dan.

„Partidul Naţional Liberal, împreună cu Uniunea Salvaţi România şi cu UDMR, au făcut deja o propunere de premier în persoana lui Siegfried Mureşan. Nu avem alte mandate, în acest moment. Vom vedea cum vor decurge consultările cu preşedintele României şi în urma acestor consultări, în urma desemnării unui potenţial candidat de prim-ministru, ne vom întorce în partidele noastre şi vom lua decizia”, a declarat Ionel Bogdan. 

Deputatul Alexandru Dumitriu (USR) și deputatul PNL Ionel Bogdan (PNL)
Deputatul Alexandru Dumitriu (USR) și deputatul PNL Ionel Bogdan (PNL) Foto: captură video FB

PNL: „Putem discuta altă variantă, dar nu una în care să facă parte PSD”

Ionel Bogdan a precizat că liberalii sunt deschiși să discute o altă variantă de guvernare, însă una care să excludă PSD.

„Ceea ce președintele Ilie Bolojan a spus este că, dacă nu se acceptă varianta pe care noi am propus-o, o alternativă la guvernare, care din punctul nostru de vedere ar fi cea mai bună variantă, care ar pune punct crizei, dacă această variantă nu este discutată, putem discuta altă variantă, dar nu una în care să facă parte PSD”, a spus deputatul PNL.

Totodată, liberalul a susținut că varianta de guvernare propusă de PNL ar fi avut suficiente voturi pentru învestirea a două guverne succesive, dacă ar fi fost acceptată și de PSD.

„Noi am propus o alternanță la guvernare. Dacă acea alternanță la guvernare ar fi fost acceptată și de PSD, atunci am fi avut voturile necesare pentru învestirea a două guverne succesive”, a afirmat Ionel Bogdan.

USR: „Vom vedea care este decizia președintelui”

Și USR îl susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. În cazul în care președintele Nicușor Dan va propune însă o altă variantă, deputatul USR Alexandru Dimitriu a declarat că formațiunea va aștepta decizia șefului statului și va analiza, ulterior, dacă susține premierul desemnat.

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„Vom vedea care este decizia președintelui României. Ulterior, noi vom decide pe ce variantă vom merge, dacă vom susține varianta respectivă sau nu”, a declarat Alexandru DImitriu.

Deputatul USR a vorbit și despre scenariul alegerilor anticipate, în cazul în care Parlamentul nu poate genera o majoritate capabilă să susțină un Guvern.

„Soluția sunt alegerile anticipate, pentru că așa spune Constituția, pentru că așa e democratic. În momentul în care Parlamentul nu poate genera o guvernare, există acest mecanism care trebuie să fie activat. Este singura modalitate prin care poți să dai la o parte un Parlament care nu poate genera o majoritate, în speranța că vei găsi o altă majoritate. Care e cealaltă variantă? Asta e democrația”, a spus DImitriu.

Alexandru Dumitriu a fost întrebat și despre propunerea liderului UDMR, Kelemen Hunor, privind formarea unui guvern de experți din ministere. Acesta a respins această variantă, susținând că, în opinia sa, componența unui asemenea Executiv ar putea duce la un guvern dominat de PSD.

„Dat fiind faptul că în aceste ministere dominantă este populația pesedistă, ca să spun așa, asta ar însemna că am avea șana să avem un guvern PSD. De exemplu, la Ministerul Transporturilor, domnul Cristian Pistol, care a fost mâna dreaptă a domnului Grindeanu, era propunerea PSD pentru guvernul Tomac. Nu suntem de acord cu așa ceva”, a mai spus deputatul USR.

Nicușor Dan, consultări la Cotroceni

Președintele României, Nicușor Dan, i-a invitat joi, la Palatul Cotroceni, pe președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament, pentru consultări în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru.

Consultările vor începe la ora 09.00, prima formațiune invitată la discuțiile cu șeful statului fiind PSD.

Nicușor Dan a declarat că și-ar fi dorit mai multă disponibilitate la dialog din partea partidelor parlamentare la începutul sesiunii legislative, pentru identificarea unei formule care să poată obține sprijinul necesar în Parlament.

„Sincer, aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit toți parlamentarii sunt aici și dacă este vorba de o majoritate fragilă, pentru un guvern ea să se poată materializa. Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a declarat președintele.

Șeful statului a precizat că își dorește ca desemnarea premierului să fie făcută înainte de plecarea sa în Statele Unite.

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