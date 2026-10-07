Comoară într-un magazin second-hand. Banalul pulover care valora o avere

Un pulover cumpărat aproape pe nimic dintr-un magazin second-hand din Carolina de Nord s-a transformat într-o adevărată comoară pentru un cuplu din Tennessee. Sean și Rikki McEvoy au plătit doar 58 de cenți pentru haina neagră cu auriu, fără să știe că aceasta ar fi aparținut celebrului antrenor de fotbal american Vince Lombardi.

Au cumpărat un pulover cu 58 de cenți și l-au vândut cu peste 43.000 de dolari.

Descoperirea a fost făcută în 2014, când cei doi căutau haine pentru magazinul lor de articole vintage din Knoxville. Puloverul se afla într-un magazin Goodwill din Asheville, unde hainele erau vândute la kilogram, notează Times of India.

Inițial, cuplul nu a acordat o atenție specială piesei. Au păstrat-o însă pentru magazin, iar adevărata poveste a puloverului a ieșit la iveală abia câteva luni mai târziu.

Sean și Rikki urmăreau un documentar despre Vince Lombardi când au observat că celebrul antrenor purta un pulover foarte asemănător cu cel cumpărat de ei.

Cei doi au început să verifice mai atent haina și au găsit în interior o etichetă albă din bumbac, pe care era scris de mână „Lombardi 46”.

Inscripția i-a determinat să cerceteze proveniența obiectului. Ulterior, experții de la Heritage Auctions au confirmat că puloverul îi aparținuse lui Lombardi.

Haina fusese purtată de acesta în perioada în care lucra ca antrenor secund la echipa U.S. Army Black Knights de la West Point, înainte de a-și construi cariera în NFL.

Fotografiile din perioada respectivă îl arată pe Lombardi purtând un pulover negru cu auriu foarte asemănător cu cel găsit de cuplul din Tennessee.

Istoria obiectului a putut fi urmărită și mai departe. Potrivit Heritage Auctions, puloverul ajunsese la Goodwill după ce fusese donat de văduva lui Bill Wannamaker, fost coleg al lui Lombardi și antrenor la West Point în anii 1940 și 1950.

După autentificare, piesa a fost inclusă în licitația Sports Platinum Night organizată de Heritage Auctions în februarie 2015.

Prețul final a fost de 43.020 de dolari.

Astfel, puloverul cumpărat cu doar 58 de cenți a ajuns să valoreze de peste 74.000 de ori mai mult decât suma plătită inițial.

Pentru cumpărătorul anonim care a câștigat licitația, nu era vorba doar despre un articol vestimentar, ci despre o piesă asociată unei perioade importante din cariera unuia dintre cei mai cunoscuți antrenori din istoria fotbalului american.