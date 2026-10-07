Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat statul în judecată după ce au fost despăgubiți cu 5 lei/mp pentru un teren expropriat

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au deschis un proces împotriva statului după ce au primit o despăgubire de numai 671 de lei pentru un teren expropriat în comuna Miroslava, județul Iași. Suprafața este necesară pentru realizarea viitoarei centuri ocolitoare a municipiului Iași.

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman Foto: Capital

Patronii Dedeman acuză o evaluare mult sub valoarea reală, potrivit WikiPress.

Terenul vizat de expropriere are o suprafață de 133 de metri pătrați și face parte dintr-o proprietate mai mare, de aproximativ 3,5 hectare, deținută de familia Pavăl în zona Uricani, comuna Miroslava. Potrivit documentelor depuse în instanță, expropriatorul a stabilit o despăgubire de 671,90 lei, echivalentul a aproximativ 5 lei pe metrul pătrat. Oamenii de afaceri susțin însă că suma este derizorie și nu reflectă valoarea reală a terenului.

Frații Pavăl cer despăgubiri de peste 170.000 de lei

În acțiunea depusă la Judecătoria Iași, proprietarii Dedeman solicită recalcularea despăgubirii și acordarea unei sume de aproximativ 173.000 de lei pentru terenul expropriat, echivalentul a circa 250 de euro pe metrul pătrat.

Totodată, Frații Pavăl cer efectuarea unei expertize care să stabilească dacă partea rămasă din proprietate și-a pierdut din valoare în urma exproprierii. Potrivit reclamanților, modificarea configurației terenului, a accesului și a limitelor proprietății ar putea afecta semnificativ potențialul economic al suprafeței rămase.

Statul nu ar fi comunicat legal decizia de expropriere

În cererea de chemare în judecată, reprezentanții companiei susțin că hotărârea privind stabilirea despăgubirii nu le-ar fi fost comunicată în mod legal. Ei afirmă că au aflat de existența acesteia abia în 2026, după ce au solicitat documentele de la cartea funciară.

Deocamdată, Judecătoria Iași nu a stabilit primul termen al procesului.

Exproprieri pentru centura Iașului

Exproprierea este legată de proiectul „Varianta de ocolire a municipiului Iași - Etapa I - Varianta Sud - trafic greu”, investiție care a vizat peste 40 de hectare de teren aparținând unui număr de 362 de proprietari. Valoarea totală a despăgubirilor acordate în cadrul proiectului a depășit 2,2 milioane de lei.