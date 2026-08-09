SURSE Noile condiții puse de Ilie Bolojan pentru a vota un guvern

Liderul PNL Ilie Bolojan a discutat cu apropiații săi din partid noi condiții pentru a vota un guvern, susțin surse politice pentru „Adevărul”. Varianta Siegfried Mureșan, propusă luna trecută de PNL-USR-UDMR, a picat.

„Adevărul” vă prezintă ce condiții vor pune acum liberalii la noile negocieri cu președintele Nicușor Dan.

1. Premier tehnocrat. PNL exclude un vot pentru un guvern condus de un lider PSD. Astfel, liberalii și-ar dori un prim-ministru tehnocrat, venit din zona economică, care să ducă mai departe reformele începute de Ilie Bolojan, susțin sursele citate.

2. Guvern integral tehnocrat. Ilie Bolojan insistă nu doar pentru un premier apolitic, ci pentru un întreg guvern de tehnocrați. Însă noii miniștri să nu aibă conexiuni cu PSD, cum arăta, spre exemplu, Guvernul Tomac - tehnocrat pe hârtie, dar controlat din umbră de PSD.

3. Prefecții și secretarii de stat să nu aibă, nici ei, apartenență politică, ci să fie persoane din societatea civilă.

4. Noul premier să-și asume ținte clare de deficit, astfel încât guvernul să nu mai adopte măsuri populiste, care să arunce în aer bugetul.

5. Măsurile negociate cu Comisia Europeană pe toate proiectele ce țin de PNRR să nu fie modificate în Parlament sau prin ordonanță de urgență, astfel încât România să nu fie penalizată financiar de Bruxelles.

6. Din noul guvern să nu facă parte niciun ministru din tabăra conservatoare din PNL, rivalii lui Ilie Bolojan din partid. Potrivit surselor citate, Sorin Grindeanu și-ar dori ca din viitorul executiv să facă parte nume ca Alina Gorghiu, Cătălin Predoiu sau Nicoleta Pauliuc, toți trei fiind în conflict cu Bolojan.

7. Un acord politic între partidele pro-europene astfel încât noul guvern să nu fie trântit prin moțiune de cenzură cel puțin un an de zile, astfel încât România să treacă de convulsiile din zona bugetară.

Mai lipsesc 15 voturi pentru un guvern condus de Sorin Grindeanu

Liderul PSD Sorin Grindeanu insistă pentru o majoritate parlamentară alături de UDMR, aripa conservatoare din PNL și grupul suveranist condus de Victor Ponta, susțin surse politice pentru „Adevărul”. Astfel, Grindeanu ar mai avea nevoie de 15 voturi pentru a fi învestit la Palatul Victoria, voturi care pot veni fie de la parlamentarii neafiliați, fie de la câțiva aleși AUR. Președintele Nicușor Dan ezită deocamdată să dea undă verde acestui plan. Șeful statului încă mai speră ca PNL și USR să voteze un guvern condus de Grindeanu, susțin sursele citate. Ca variantă de rezervă ar fi un nou premier tehnocrat.

În același timp, fostul președinte Traian Băsescu a transmis zilele trecute că premierul interimar Ilie Bolojan, „va trebui să înţeleagă faptul că ţara e mai importantă decât orgoliul şi interesele lui şi să refacă coaliţia”. Traian Băsescu consideră că actuala criză politică ar trebui să determine PNL și PSD să formeze din nou o coaliție de guvernare pentru a asigura stabilitatea.

Cum s-a ajuns la actuala criză politică

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis, în luna mai, prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament, însă a rămas în funcție, cu puteri limitate, pentru a asigura administrarea treburilor curente ale statului până la instalarea unui nou Executiv.

Ulterior, președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui nou premier.

Două nominalizări pentru funcția de prim-ministru au eșuat, după ce partidele nu au reușit să ajungă la un acord privind formula politică a viitorului Guvern, componența Executivului și măsurile necesare pentru reducerea deficitului.

Neînțelegerile dintre PSD, PNL, USR și UDMR privind viitoarea formulă de guvernare au împiedicat până acum formarea unui nou Executiv, astfel că Guvernul Bolojan continuă să asigure interimatul.

În această perioadă, atribuțiile guvernului Bolojan sunt limitate, iar premierul și miniștrii nu mai pot adopta măsuri care presupun exercitarea deplină a puterii executive. Guvernul nu poate emite ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege, ceea ce limitează posibilitatea de a promova reforme sau de a lua decizii majore.