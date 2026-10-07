6 luni de la decesul lui Mircea Lucescu: un parastas umbrit de absența apropiaților. „L-au uitat unii care n-ar fi trebuit să-l uite niciodată!”

La șase luni de la moartea lui Mircea Lucescu, Dănuț Lupu a organizat un parastas în memoria fostului său antrenor, pe care l-a considerat de-a lungul timpului ca pe un adevărat părinte. Evenimentul a avut loc la Cimitirul Bellu, iar fostul internațional român a sperat să-i aibă alături pe cât mai mulți dintre oamenii care au făcut parte din viața tehnicianului.

Mircea Lucescu Foto: EPA

Doar că prezența redusă a celor invitați l-a dezamăgit profund. Lupu a observat că multe dintre persoanele care au avut legături strânse cu Mircea Lucescu nu au mai venit să-i aducă un omagiu la șase luni de la dispariție. Fostul fotbalist nu și-a ascuns nemulțumirea și i-a criticat pe cei care, în opinia sa, au beneficiat de sprijinul și influența lui Mircea Lucescu, dar care au ales să nu fie prezenți la momentul organizat în memoria acestuia.

„L-au uitat unii care n-ar fi trebuit să-l uite niciodată!”

Reacția lui Lupu vine la câteva luni după funeraliile lui Mircea Lucescu, atunci când mii de oameni au venit să-și ia rămas-bun de la unul dintre cei mai importanți antrenori români. Mircea Lucescu s-a stins din viață pe 6 aprilie 2026, la 80 de ani.

„Ușor-ușor, lumea l-a uitat. Și l-au uitat unii care n-ar fi trebuit să-l uite niciodată. Suntem foarte puțini dintre cei care ar fi trebuit să fim aici. Eu am dat 100 de mesaje. Dintre cele 100 de persoane, suntem vreo 20 aici. Păi, stai puțin! Atât timp cât îți bagă milioane în buzunar și nu ești în stare să vii să aduci o floare, ce înseamnă asta? Ar trebui să realizeze că sunt ceea ce sunt astăzi numai datorită lui Mircea Lucescu. Mă deranjează că, din generația mea, de la Dinamo, i-am chemat pe toți, dar nu a venit nimeni!”, a transmis Dănuț Lupu, conform digisport.ro.

Răzvan Lucescu, suplinit la parastas de fiul său

Răzvan Lucescu nu a putut ajunge la parastas, fiind prins cu activitatea de la Al-Saad, formația din Qatar pe care o antrenează. În schimb, fiul său, Matei Lucescu, a fost prezent și a vorbit despre momentul dificil prin care trece familia. Nepotul lui Mircea Lucescu a mărturisit că fiecare vizită la mormântul bunicului său este încărcată de emoție și îi readuce în minte amintiri importante.

„Parcă ar fi fost ieri. I-am făcut parastasul de 6 luni sâmbăta trecută. Evident, de fiecare dată când vin aici îmi aduc aminte și îmi vin emoțiile. De fiecare dată când ne amintim de el, vorbim despre el, amintirea lui rămâne vie!”, a declarat Matei Lucescu, nepotul marelui antrenor.

De la fotbalist la unul dintre cei mai titrați antrenori

Mircea Lucescu și-a dedicat aproape întreaga viață fotbalului. Născut la București, pe 29 iulie 1945, „Il Luce” a intrat în lumea sportului încă din adolescență și a rămas activ în acest domeniu mai bine de șase decenii. Primii pași i-a făcut în 1961, la Școala Sportivă numărul 2 din București, unde a evoluat la juniori. Doi ani mai târziu a ajuns la Dinamo, iar apoi a mai jucat pentru Știința București și Corvinul Hunedoara. După încheierea perioadei de jucător, Lucescu a trecut pe banca tehnică. Debutul său oficial ca antrenor a avut loc în februarie 1979, la Corvinul Hunedoara, iar doar câteva zile mai târziu a condus echipa și într-un meci de campionat.

La Hunedoara a construit una dintre cele mai puternice echipe de provincie din fotbalul românesc. Sub îndrumarea sa au crescut jucători precum Mircea Rednic, Romulus Gabor, Michael Klein, Dorin Mateuț și Ioan Andone, fotbaliști care aveau să ajungă ulterior la cel mai înalt nivel. Lucescu a avut un rol important și la echipa națională a României, pentru care a strâns 65 de selecții și a marcat 10 goluri în perioada în care a fost jucător.

Un palmares impresionant pe banca tehnică

Ca antrenor, Mircea Lucescu a avut o carieră întinsă pe mai multe decenii și a lucrat în România, Italia, Turcia, Ucraina și Rusia. A pregătit formații precum Dinamo, Rapid, Inter, Brescia, Reggiana, Pisa, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk, Zenit și Dinamo Kiev, dar și naționalele României și Turciei. Rezultatele obținute l-au transformat într-unul dintre cei mai de succes antrenori din istoria fotbalului. Cu 35 de trofee câștigate, Lucescu ocupă unul dintre primele locuri în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe titluri. Înaintea sa se află Pep Guardiola, cu 40 de trofee, și Sir Alex Ferguson, cu 49. Ultimul capitol al carierei sale a fost reprezentat de revenirea pe banca naționalei României, după o experiență care a confirmat longevitatea și importanța sa în fotbalul mondial.