 Româncă de 24 de ani, înjunghiată de 78 de ori de un student obsedat de „Dexter”. Cum a pregătit camera terorii | adevarul.ro
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Video Româncă de 24 de ani, înjunghiată de 78 de ori de un student obsedat de „Dexter”. Cum a pregătit camera terorii

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Un student obsedat de serialul „Dexter” și-a recunoscut vinovăția pentru uciderea unei românce de 24 de ani, pe care a atras-o într-o cameră închiriată din Tividale. Tânăra, pe nume Maria Săceanu, a fost înjunghiată de 78 de ori.

Maria Saceanu
Maria Saceanu avea doar 24 de ani Foto: westmidlands.police

Benjamin Day, în vârstă de 20 de ani, din Redditch, studiase științe criminalistice la universitate și devenise obsedat de personajul Dexter.

El avea 19 ani la momentul crimei și pledase inițial nevinovat pentru acuzația de omor, însă și-a schimbat declarația în vinovat în a doua zi a procesului de la Wolverhampton Crown Court, marți. Sentința urmează să fie pronunțată pe 4 decembrie.

Benjamin Day
Benjamin Day Foto: westmidlands.police

Maria Săceanu, găsită moartă într-o cameră acoperită cu folie

Potrivit Poliției din West Midlands, în jurul orei 2.20, pe 21 decembrie anul trecut, autoritățile au fost alertate de proprietarul unei locuințe închiriate de pe Bancroft Road, Tividale. Acesta a anunțat că un bărbat care închiriase o cameră în imobil descoperise sânge la baza scărilor.

Polițiștii ajunși la adresă au început verificările în imobil și au descoperit-o pe Maria Săceanu în dormitor, întinsă lângă pat. Tânăra fusese înjunghiată de 78 de ori.

Maria Saceanu
Maria Saceanu Foto: westmidlands.police

Podeaua și pereții camerei, precum și patul, erau acoperite cu folie de plastic, prinsă de pereți cu capse. În încăpere a fost găsit și un suport din pânză pentru cuțite, în care se aflau mai multe lame, precum și un pistol de capsat și bandă adezivă.

Anchetatorii au descoperit, de asemenea, un șorț, o vizieră din plastic și materiale de curățenie.

A încercat să-i mintă pe polițiști

După atac, Day a părăsit locuința și a oprit o mașină de poliție, după ce se rănise la mână în timpul atacului. El le-a spus polițiștilor că fusese atacat de o vulpe.

În imaginile de tip bodycam publicate ulterior, Day apare sângerând în apropierea intersecției dintre Highview Street și Brewery Street, în Dudley. Întrebat de un polițist dacă fusese atacat, el a susținut că fusese rănit de un animal care „ar fi putut fi o vulpe”, transmite BBC.

Day a mai susținut în mod fals că nu își amintea unde își parcase mașina. Autoturismul se afla însă în fața casei în care fusese găsit trupul Mariei Săceanu.

În timpul discuțiilor cu polițiștii, Day a spus că mersese cu mașina în zona Dudley pentru a căuta o „fată la întâmplare” într-un bar.

Ulterior, într-o altă secvență publicată de Poliția din West Midlands, Day apare purtând un top kaki în stilul celui asociat personajului Dexter, în timp ce se afla pe un pat la Spitalul Russells Hall din Dudley, unde a fost arestat la ora 3.42. În imagini, el este auzit spunând: „Din fericire, am patru degete”.

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Day părăsise locuința Airbnb în jurul orei 00.30, iar la 00.50 sunase la 999 și ceruse ajutor medical.

Studentul a pledat vinovat după ce inițial a negat crima

Day a pledat inițial nevinovat pentru omor, însă și-a schimbat declarația în vinovat în timpul procesului de la Wolverhampton Crown Court. El fusese acuzat că a atras-o pe Maria Săceanu într-o cameră acoperită cu folie de plastic, într-o locuință Airbnb din Tividale.

În timpul procesului s-a stabilit că Maria Săceanu fusese atrasă în locuință înainte de atac. Day a încercat inițial să susțină că tânăra îl atacase prima și să dea vina pe ea pentru propria moarte.

Jonathan Roe, reprezentant al Crown Prosecution Service, a declarat: „Probele prezentate de acuzare au demonstrat că aceste afirmații erau minciuni, iar el a fost nevoit, pe bună dreptate, să își asume responsabilitatea pentru uciderea ei.”

Acesta a precizat că probele criminalistice și rezultatele examinării medico-legale au fost esențiale în dosar și că echipa acuzării a urmărit să obțină dreptate pentru Maria.

Roe a mai spus că recunoașterea vinovăției de către Day, în a doua zi a procesului, a scutit familia Mariei de „trauma unui proces prelungit”.

„A planificat această crimă cu minuțiozitate”

Detectivul inspector Matt Marston, din cadrul echipei de criminalitate gravă a Poliției din West Midlands, care a coordonat ancheta, a declarat că Day devenise obsedat de personajul Dexter.

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„Day avea o personalitate obsesivă și devenise obsedat de personajul Dexter. A planificat această crimă cu minuțiozitate”, a declarat acesta. „A fost un atac brutal, premeditat, asupra unei femei fără apărare, atrasă în camera pe care o închiriase.”

Marston a explicat și modul în care polițiștii au ajuns să îl suspecteze pe Day: „Day a oprit o mașină de poliție și le-a oferit polițiștilor o poveste inventată despre motivul pentru care avea mâna rănită. Polițiștii au fost suspicioși și a fost reținut rapid.”

„Detaliile acestui caz i-au șocat pe polițiștii cu experiență, iar gândurile noastre se îndreaptă în continuare către familia îndurerată a Mariei în aceste momente”, a adăugat detectivul inspector.

Maria Săceanu îl cunoscuse pe Day prin intermediul unui site

Maria Săceanu era originară din România și se stabilise de mai mulți ani în Marea Britanie. Avea 24 de ani și locuia în Oldbury, în aceeași zonă din Anglia în care a avut loc tragedia.

Tânăra l-ar fi cunoscut pe Benjamin William Day prin intermediul unui site. El ar fi folosit un telefon de unică folosință pentru a o contacta pe Maria.

Cazul a revenit în atenția publică în această săptămână, odată cu procesul lui Benjamin Day.

Day, care se află în arest preventiv, va fi condamnat pe 4 decembrie și riscă o pedeapsă obligatorie cu închisoarea pe viață.

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