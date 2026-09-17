PSD își revendică dreptul de a conduce Guvernul. Grindeanu: „Suntem îndreptățiți și pregătiți să preluăm guvernarea”

Partidul Social Democrat este pregătit să preia conducerea Executivului și consideră că are toată legitimitatea de a desemna viitorul prim-ministru, a transmis Sorin Grindeanu, în urma consultărilor oficiale desfășurate la Palatul Cotroceni. Președintele PSD a declarat că i-a transmis lui Nicușor Dan disponibilitatea formațiunii sale de a-și asuma guvernarea, subliniind că statutul de cel mai mare grup parlamentar și rezultatul obținut la alegerile din 2024 oferă social-democraților dreptul deplin de a conduce Executivul într-un moment dificil pentru țară.

Legitimitatea electorală și dorința de a prelua conducerea Executivului

În cadrul declarațiilor oferite la finalul întâlnirii de la Palatul Cotroceni, liderul social-democrat a pus accent pe deciziile interne adoptate de conducerea partidului și pe mandatul clar oferit de alegători. Sorin Grindeanu a reamintit că PSD a fost prima formațiune chemată la discuții de către șeful statului și că partidul are pregătită o viziune clară pentru administrarea țării.

„I-am spus președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea. Așa cum bine știți, avem decizii pe care PSD le-a luat în forurile de conducere ale partidului, prin care ne dorim să conducem Guvernul. Suntem îndreptățiți, fiind cel mai mare grup parlamentar. Am câștigat alegerile din 2024, iar acest lucru ne aduce în această situație. Știm să guvernăm bine. Suntem într-o situație dificilă, România are nevoie de un Guvern, are nevoie de stabilitate, are nevoie de un act de guvernare coerent”, a declarat Sorin Grindeanu.

1/5 PSD la Cotroceni Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Paralelă între bilanțul PSD și crizele atribuite guvernărilor de dreapta

Liderul PSD a susținut că istoricul guvernelor conduse de social-democrați garantează capacitatea partidului de a gestiona economia fără sincope, în timp ce formulele politice de dreapta au adus de fiecare dată scumpiri, recesiune și un nivel de trai mai scăzut pentru populație.

„Partidul Social Democrat, de fiecare dată când a fost la guvernare, de fiecare dată când a format Guvernul și de fiecare dată când a condus un Guvern, a dus România la creștere economică, a făcut ca românii să trăiască mai bine și nu am avut sincope în ceea ce privește gestionarea economiei. Drept dovadă stau ultimele guverne pe care partidul social-democrat le-a condus. Din perspectiva partidelor de dreapta, aproape de fiecare dată când au guvernat, acestea au dus România în criză, ceea ce a însemnat scădere economică și o viață mai grea pentru români”, a afirmat președintele PSD.

Acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan și motivarea ieșirii din coaliție

Atribuind instabilitatea actuală modului în care a fost condusă țara în ultimul an, Sorin Grindeanu a criticat deschis activitatea premierului interimar Ilie Bolojan. Acesta a explicat că decizia PSD de a părăsi coaliția de guvernare în primăvară a fost un pas necesar pentru a opri o direcție greșită în administrarea treburilor publice.

„Faptul că am ajuns în această situație se datorează modului prost în care Ilie Bolojan a condus Guvernul în ultimul an. Tocmai de aceea, în primăvară am luat decizia de a ieși din coaliția de guvernare, deși am intrat în ea cu bună-credință. Am luat această decizie și am făcut bine, fiindcă direcția era proastă. Această direcție trebuie îndreptată”, a punctat liderul social-democrat.

Întâlnirea dintre delegația PSD și președintele Nicușor Dan a durat aproximativ 20 de minute. În cadrul discuțiilor, social-democrații au transmis că viitorul prim-ministru desemnat trebuie să vină în fața Parlamentului sprijinit de o majoritate transparentă, iar prezența PSD la guvernare rămâne o condiție esențială pentru susținerea noului Executiv. Totodată, surse din partid au infirmat posibilitatea ca prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea, să fie o variantă luată în calcul pentru funcția de premier. Sorin Grindeanu a concluzionat că detaliile concrete privind echipa guvernamentală și măsurile specifice vor fi stabilite numai după ce șeful statului va face o desemnare oficială.