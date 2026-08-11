 Ultima șansă pentru Legea salarizării. Nicușor Dan îi convoacă la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR şi UDMR | adevarul.ro
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Ultima șansă pentru Legea salarizării. Nicușor Dan îi convoacă la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR şi UDMR

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Președintele Nicușor Dan are marți, la Palatul Cotroceni, consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pe tema proiectului legii salarizării unitare, un act normativ considerat esențial pentru îndeplinirea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Nicușor Dan i-a convocat pe liderii politici la Cotroceni. FOTO Administrația Prezidențială
Nicușor Dan i-a convocat pe liderii politici la Cotroceni. FOTO Administrația Prezidențială

Potrivit agendei prezidențiale, întâlnirea este programată pentru ora 16:00 și îi va reuni pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, liderul PNL, Ilie Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz, și liderul UDMR, Kelemen Hunor, alături de reprezentanții partidelor din grupul de lucru dedicat elaborării legii salarizării.

Discuțiile au loc într-un moment decisiv pentru finalizarea reformei. Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a avertizat luni că aceasta este ultima săptămână în care poate fi obținut un consens politic pentru adoptarea și promulgarea legii înainte de termenul-limită stabilit prin PNRR.

„Ultima șansă pentru legea salarizării unitare. Azi intrăm pe ultima turnantă pentru a putea îndeplini un jalon critic pe PNRR, legat de legea salarizării, a cărui îndeplinire ar debloca 770 milioane de euro pentru investiții”, a scris Pîslaru pe Facebook.

Ministrul a subliniat că „este cel mai probabil ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă, pentru a putea fi adoptată și promulgată înainte de 31 august, termenul limită pe PNRR”.

Adoptarea noii legi a salarizării reprezintă una dintre reformele asumate de România prin PNRR, iar îndeplinirea acestui obiectiv ar permite deblocarea unei tranșe de 770 de milioane de euro pentru investiții.

Ce schimbări sunt prevăzute pentru sănătate și educație

În sectorul sănătății, proiectul a fost revizuit în ceea ce privește sporurile, coeficienții de salarizare și încadrarea personalului TESA. Potrivit ministrului, noile prevederi ar urma să aducă beneficii salariale pentru întregul sistem.

„Un mesaj important pentru tot personalul medical și de sprijin – deja în domeniul sănătății suntem cu peste 75% creșteri de venituri salariale per total”, a declarat Pîslaru.

Modificări au fost operate și în educație. Ministrul susține că proiectul îmbunătățește mecanismul de plată cu ora, modifică indemnizația de dirigenție și include o soluție pentru aplicarea etapizată, începând cu 2028, a unor majorări prevăzute în grilele și coeficienții de salarizare.

În acest context, Pîslaru a făcut apel la liderii politici, sindicate și angajații din sectorul public să susțină adoptarea reformei, argumentând că actuala variantă a legii este rezultatul negocierilor desfășurate în ultimele săptămâni.

Proiectul, contestat de sindicate și partide

În pofida modificărilor anunțate de Guvern, legea salarizării continuă să provoace nemulțumiri. Sindicatele din sănătate și educație au avertizat că anumite prevederi ar putea afecta nivelul veniturilor sau drepturile câștigate de angajați și au solicitat noi modificări.

Divergențe există și la nivel politic. UDMR a cerut explicații privind sursele de finanțare necesare pentru susținerea majorării anvelopei salariale, în timp ce PSD a solicitat clarificări din partea Comisiei Europene și a transmis că nu va susține proiectul în forma actuală dacă acesta nu oferă garanții pentru protejarea intereselor angajaților din sănătate și educație.

În acest context, consultările convocate marți la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan sunt văzute ca o ultimă încercare de a obține un acord politic asupra reformei. Miza este una majoră: adoptarea și promulgarea legii până la 31 august reprezintă o condiție pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR, de care depinde deblocarea a 770 de milioane de euro destinate investițiilor. Dacă termenul nu va fi respectat, România riscă să piardă accesul la aceste fonduri europene.

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