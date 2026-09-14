Nicușor Dan cheamă partidele la Cotroceni pentru ultimele consultări. Președintele va desemna premierul miercuri SURSE

Președintele Nicușor Dan pregătește o nouă rundă de consultări cu partidele pentru formarea Guvernului, ultima înainte de desemnarea unui premier. Surse politice susțin că șeful statului intenționează să-i cheme miercuri, 16 septembrie 2026, la Palatul Cotroceni, în format oficial, pe liderii formațiunilor parlamentare. La finalul discuțiilor, președintele ar urma să anunțe desemnarea unui premier.

N. Dan organizează miercuri o nouă rundă de consultări cu partidele. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Potrivit surselor politice citate de Digi24, Nicușor Dan i-ar fi informat deja pe liderii partidelor că vor fi invitați miercuri la Cotroceni. Administrația Prezidențială urmează să transmită invitațiile oficiale.

Consultările ar urma să se desfășoare în formatul clasic, cu fiecare partid sau grup parlamentar separat. Președintele le va cere formațiunilor să indice o propunere de premier și să precizeze dacă aceasta are în spate o majoritate parlamentară.

După încheierea consultărilor, Nicușor Dan ar urma să facă o declarație publică în care să anunțe persoana desemnată pentru funcția de premier.

Nicușor Dan: „Voi desemna varianta care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate”

Șeful statului a declarat că va analiza toate variantele aflate în discuție și va ține cont de configurația și calculele parlamentare înainte de a face nominalizarea.

„Este una dintre variantele de lucru. Trebuie să vedem dacă ea strânge o majoritate, la fel cum, în cazul celorlalte variante propuse în spațiul public, trebuie să vedem dacă au șanse să strângă o majoritate”, a spus Nicușor Dan într-un interviu acordat Euronews.

Președintele a precizat că, înainte de nominalizare, va discuta cu partidele și va evalua șansele fiecărei variante de a obține susținerea necesară în Parlament.

„Desemnarea mea va fi către acea variantă care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate”, a explicat șeful statului.

Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, printre variantele discutate

Nicușor Dan a confirmat că printre numele care vor fi analizate se află și cele propuse de partidele parlamentare: Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR.

„Vor fi și aceste nume. Va fi o întrebare pe care, la consultarea cu partidele, o voi adresa tuturor partidelor și grupărilor parlamentare”, a declarat președintele.

Șeful statului a precizat că își dorește ca discuțiile cu formațiunile politice să aibă loc în această săptămână și ca desemnarea premierului să fie făcută imediat după consultări.

„Aș vrea să fac consultări cu partidele săptămâna asta și aș vrea să fac o desemnare la finalul consultărilor”, a mai spus Nicușor Dan.