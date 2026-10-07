 O femeie avea în mașină bijuterii de 125.000 de euro, ascunse în două perne. Polițiștii au oprit-o pe DN5 | adevarul.ro
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O femeie avea în mașină bijuterii de 125.000 de euro, ascunse în două perne. Polițiștii au oprit-o pe DN5

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Polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit 1,1 kilograme de bijuterii din metal galben cu aspect de aur, în valoare de aproximativ 660.000 de lei (circa 125.000 de euro), ascunse în două perne aflate pe bancheta din spate a unei mașini. Autoturismul era condus de o femeie de 37 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care circula pe ruta Turcia–Moldova.

Bijuteriile au fost confiscate
Bijuteriile au fost confiscate Foto: Poliția de Frontieră

Descoperirea a fost făcută pe 6 octombrie, în timpul unei acțiuni BLITZ desfășurate pe DN5 de polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu-Compartimentul Sprijin Operativ.

Acțiunea a avut ca scop prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere.

Bijuteriile, ascunse în două perne

În timpul verificărilor, polițiștii au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Republica Moldova, condus de o femeie în vârstă de 37 de ani.

În urma controlului, oamenii legii au descoperit pe bancheta din spate două perne în care erau ascunse bijuteriile.

„În urma verificărilor efectuate, colegii noștri au descoperit, pe bancheta din spate, disimulat în două perne, cantitatea de 1.100 de grame de bijuterii din metal galben cu aspect de aur, cu o valoare estimată la aproximativ 660.000 de lei, pentru care persoana în cauză nu a putut prezenta documente de proveniență”, a transmis Poliția de Frontieră.

Valoarea estimată a bijuteriilor se ridică la aproximativ 125.000 de euro.

Bunurile au fost ridicate de polițiști în vederea continuării cercetărilor și a expertizării acestora.

Femeia nu avea documente pentru bijuterii

Potrivit Poliției de Frontieră, femeia nu a putut prezenta documente care să ateste proveniența bijuteriilor.

În acest caz, polițiștii de frontieră au întocmit o lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „colectare, deținere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzare a bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia”.

Cercetările continuă pentru stabilirea provenienței bunurilor și a tuturor împrejurărilor în care acestea au fost transportate.

„Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu desfășoară permanent activități specifice, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, în contextul aplicării acquis-ului Schengen, asigurând securitatea frontierelor și protejarea intereselor statului român și ale Uniunii Europene, precum și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală”, a mai precizat Poliția de Frontieră.

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