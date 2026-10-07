 Ce sumă de bani s-ar afla în cele șapte conturi ale lui Călin Georgescu puse miercuri sub sechestru de DIICOT | adevarul.ro
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Ce sumă de bani s-ar afla în cele șapte conturi ale lui Călin Georgescu puse miercuri sub sechestru de DIICOT

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Procurorii DIICOT au instituit sechestru asupra a șapte conturi bancare aparținând fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, în cadrul anchetei în care acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Călin Georgescu, la Mogoșoaia
Călin Georgescu, la Mogoșoaia Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Potrivit unor surse judiciare citate de Știrile Pro TV, în cele șapte conturile vizate de măsura asigurătorie s-ar afla peste 100.000 de euro.

Sechestrul reprezintă a doua măsură de acest tip dispusă în dosar, după cea care a vizat vila familiei Georgescu din Mogoșoaia, contestată de fostul candidat la prezidențiale.

Amintim că miercuri, 7 octombrie, Călin Georgescu și soția sa, Cristela Georgescu, s-au prezentat pentru a doua zi consecutiv la sediul DIICOT, unde asistă la perchezițiile informatice efectuate asupra dispozitivelor electronice ridicate de anchetatori în cursul descinderilor.

Procurorii analizează 27 de dispozitive și medii de stocare ridicate din casa soților Georgescu, inclusiv telefoane mobile, tablete, laptopuri și alte suporturi electronice. Anchetatorii extrag și copiază datele, în special corespondența electronică, urmând să stabilească dacă acestea au relevanță pentru dosarul aflat în instrumentare.

Fostul candidat se află în arest preventiv după decizia Curții de Apel București din 29 septembrie, prin care a fost dispusă privarea sa de libertate pentru 30 de zile.

Anchetatorii susțin că dosarul vizează un prejudiciu estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro.

Potrivit acuzațiilor, un om de afaceri ar fi fost convins să achite inițial o garanție de un milion de euro pentru obținerea unei linii de credit externe de șase milioane de euro. Ulterior, acesta ar fi plătit încă 100.000 de euro după promisiunea majorării finanțării la 15 milioane de euro. Conform anchetei, creditul nu s-ar fi concretizat, iar sumele nu ar fi fost returnate.

DIICOT a reamintit că persoanele cercetate beneficiază pe parcursul procesului penal de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.

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