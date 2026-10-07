Vlad Băltățeanu neagă că a ucis-o pe Valentina. Ce le-a spus anchetatorilor despre trupul ascuns în valiză

Apar noi informații în ancheta privind moartea Valentinei, tânăra al cărei trup a fost descoperit într-o valiză aruncată în râul Olt. Vlad Bălțățeanu, iubitul victimei și principalul suspect în dosar, a fost adus în România din Elveția, iar miercuri, 7 octombrie, a fost audiat de anchetatori la Râmnicu Vâlcea.

1/5 Vlad Baltateanu este escortat de politisti 1 Foto: GEORGE CALIN Inquam Photos

Vlad Bălțățeanu neagă că a ucis-o pe Valentina

Tânărul ar fi negat că el a ucis-o pe Valentina. Bălțățeanu le-ar fi spus anchetatorilor că a găsit-o deja fără viață în locuință și că, ulterior, a ascuns trupul într-o valiză, pe care a aruncat-o în râul Olt.

Declarațiile sale urmează să fie verificate de anchetatori și confruntate cu probele administrate în dosar. Până în acest moment, versiunea prezentată de suspect nu reprezintă o concluzie a anchetei.

Vlad Bălțățeanu a părăsit România imediat după moartea Valentinei și a ajuns în Elveția, unde ulterior s-a predat autorităților. Apoi, acesta a fost adus în țară sub escortă și plasat în arest.

Un prieten susține că s-a dus să îl întâlnească în Elveția, unde l-a convins să se predea

În perioada în care era căutat de autorități, Bălțățeanu ar fi trecut prin mai multe țări înainte de a ajunge în Elveția. Un prieten al acestuia a povestit public că a mers în Elveția pentru a-l convinge să se predea.

Potrivit relatării sale, cei doi au discutat aproximativ două ore, iar în cele din urmă Bălțățeanu a acceptat să contacteze poliția. Prietenul susține că Bălțățeanu avea emoții și se temea să se predea.

„A zis și el că îi pare rău că a fugit. I-am spus: «Vezi că dacă-ți recunoști fapta, poți să iei mai puțin»”, a declarat prietenul lui Vlad la Acces Direct.

Acesta a afirmat și că Bălțățeanu i-ar fi spus că a aruncat telefonul Valentinei într-o zonă cu apă și că ar fi eliberat câinele ei în Sibiu.

„A venit prietena mea și mi-a arătat un TikTok și scria că ăsta a omorât-o. Eu i-am scris lui ulterior. Am încercat să dau de el, nu dădeam de el deloc. Când m-a căutat el luase un telefon de la doi copii care erau în parc. Mi-a zis: «vino, te rog, repede să vorbim». I-am spus direct: Bă, ce ai făcut? Că te caută o țară întreagă. Ești tâmpit la cap?»

Urmele suspecte găsite de anchetatori în locuința bărbatului suspectat că și-a ucis iubita, a pus-o într-o valiză și a aruncat-o în Olt. Solicitarea procurorilor

Eu m-am dus ca să îl fac să nu mai fugă, să se predea, pentru că nu avea ce să facă. Am luat atunci un băiat cu mine de aici, ca, în caz de ne oprește poliția sau se întâmplă ceva, să am un martor. El nu era o persoană agresivă. Nu avea antecedente violente”, a povestit prietenul lui Bălțățeanu, la Dan Capatos.

Acesta a mai susținut că, în momentul în care l-a găsit, tânărul dormea în boscheți și încerca să evite să fie identificat.

Valentina și unchiul lui Vlad Bălțățeanu s-ar fi certat cu o zi înainte ca ea să fie găsită moartă

Potrivit unor informații prezentate de Antena 3 CNN, Vlad Bălțățeanu i-ar fi povestit prietenului din Elveția că, în seara de 21 septembrie, înainte de moartea Valentinei, în locuința în care cei doi trăiau ar fi avut loc un conflict.

La un grătar, Valentina și unchiul lui Vlad Bălțățeanu s-ar fi certat, iar ulterior tânărul ar fi intervenit în conflict. Conform relatării prietenului, Vlad i-ar fi spus că a lovit-o pe Valentina cu palmele și, ulterior, cu coada unei mături.

Valentina Foto: Facebook

Același martor susține că Vlad Bălțățeanu i-ar fi spus că unchiul său a rămas în locuință pe parcursul nopții de 21 spre 22 septembrie și s-ar fi aflat acolo inclusiv în dimineața în care Valentina a fost găsită fără suflare. Unchiul lui Vlad Bălțățeanu a fost audiat de anchetatori și are, în prezent, calitatea de martor.

În cazul în care apar contradicții între declarațiile lui Vlad Bălțățeanu și unchiul său, anchetatorii ar putea lua în calcul inclusiv testarea cu poligraful, potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei. De asemenea, în eventualitatea în care Vlad Bălțățeanu și-ar recunoaște fapta, anchetatorii ar putea recurge la o reconstituire atât în locuința în care trăia cu Valentina, cât și pe traseul parcurs până în locul în care a fost abandonată valiza cu trupul tinerei.

Noi informații au apărut și despre traseul parcurs de suspect după ce a părăsit România. Potrivit relatării prietenului său, tânărul i-ar fi spus că a trecut prin Ungaria, apoi prin Slovacia sau Slovenia, înainte de a ajunge în Italia și, ulterior, în Elveția. Traseul urmează să fie verificat de anchetatori.