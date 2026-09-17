Simion, după discuțiile cu Nicușor Dan. „I-am pus soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR”. Varianta unui premier tehnocrat, respinsă

Liderul AUR a declarat la finalul consultărilor că partidul său nu va vota nici un guvern din care AUR nu face parte.

1/6 Consultări cu AUR la Cotroceni Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Potrivit unor surse politice, în cadrul rundei de discuții, un consilier al președintelui Nicușor Dan i-ar fi întrebat direct pe reprezentanții AUR dacă ar fi dispuși să acorde votul de sprijin pentru un prim-ministru tehnocrat, variantă respinsă categoric de delegația condusă de George Simion.

La ieșirea de la consultările cu Nicușor Dan, liderul AUR, George Simion, a anunțat că partidul său este pregătit să fie parte a guvernării, învinuindu-l pe șeful statului de blocajul politic în care se află țara.

„I-am pus soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR. Sunt trei luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. E vinovat pentru că ține AUR departe de guvernare. AUR nu votează nici un guvern din care nu face parte. I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă, e timpul să se oprească, și el, și Sorin Grindeanu din a diaboliza AUR. Poziția noastră este de neclintit. Milioane de oameni care își pun încredere în noi trebuie să fie reprezentanți în structurile de conducere. Un guvern trebuie să fie votat de Parlament și dacă nu se poate forma trebuie să ajungem înapoi la popor. Este momentul de un nou început, noi mergem pe calea pe care am început, rămânem loiali poporului român”, a spus George Simion.

Ce soluții de guvern a propus

Liderul AUR a evitat să vorbească despre soluțiile de guvern pe care le-a propus președintelui, dar așteaptă să vadă decizia lui Nicușor Dan.

„AUR, dacă înțelege în sfârșit Nicușor Dan, își asumă guvernarea. E de văzut dacă se va prefera o guvernare logică între formațiunile votate de români sau vom merge în continuare pe anularea voinței românilor ori pe variante de premier tehnocrat care nu va face decât să adâncească criza prin care trecem. Avem răbdarea necesară pentru a înțelege că, începând cu decembrie 2024, România nu mai e o democrație și că trebuie să ieșim din acest blocaj”, a mai spus Simion.

El precizează că o majoritate stabilă poate da naștere unui guvern. „Avem nevoie de o resetare și de dialog între toate formațiunile politice”, a încheiat George Simion.

Din delegația AUR la consultările de la Cotroceni au făcut parte George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu.

Preşedintele Nicuşor Dan a chemat din nou, joi, 17 septembrie, la Palatul Cotroceni, partidele şi formaţiunile parlamentare, în vederea desemnării premierului.

Preşedintele Nicuşor Dan anunţa, luni, că doreşte să facă desemnarea premierului până pleacă în SUA, la Adunarea Generală ONU, care are loc în perioada 22 - 24 septembrie, el arătând că este o aşteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare şi este evident că nu mai putem să aşteptăm.

Preşedintele a mai spus că nu-şi doreşte în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deşi, aşa cum stau lucrurile acum, nu mai poate spune că le exclude.