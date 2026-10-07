Magazin Profi, amendat după ce un salam avea la raft cu un preț mai mic decât real. Instanța a menținut amenda și a criticat apărarea retailerului

Un magazin din rețeaua Profi a fost amendat de după ce inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descoperit diferențe între prețul afișat la raft și cel înregistrat la scanarea unui produs.

Diferență de preț pentru respectivul sortiment de salam era în dezavantajul cumpărătorilor. Foto: arhivă Shutterstock

Controlul desfășurat de inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor a avut loc în octombrie 2024 și a vizat un sortiment de salam comercializat într-un supermarket Profi, relatează Ziarul de Iași.

Potrivit inspectorilor, produsul era prezentat la raft la prețul de 54,9 lei/kg, ceea ce însemna 19,76 lei pentru un baton de 360 de grame. La verificarea efectivă a produsului, sistemul indica însă un preț de 55,99 lei/kg, rezultând o diferență de 1,09 lei/kg în dezavantajul cumpărătorilor.

Sancțiunea aplicată a fost de 3.000 de lei, însă legea permite amenzi de până la 20.000 de lei pentru astfel de abateri.

Pe lângă amendă, Comisariatul a dispus retragerea temporară a produsului de la vânzare până la corectarea situației.

Profi Rom Food SRL a contestat procesul-verbal în instanță, susținând că descrierea faptei era incompletă și că documentul întocmit de inspectori era dificil de citit, ceea ce ar fi împiedicat formularea unei apărări corespunzătoare. Compania a invocat și faptul că anumite obligații de informare privind produsele revin producătorului, nu comerciantului.

Judecătorii au respins argumentele retailerului

Instanța a arătat că sancțiunea nu viza compoziția produsului, aditivii sau termenul de valabilitate, ci exclusiv modul în care era prezentat prețul către consumatori. Magistrații au reținut că inspectorii au aplicat prevederile care obligă operatorii economici să aibă un comportament corect în relația cu clienții, iar responsabilitatea privind afișarea prețului aparținea comerciantului.

În motivarea hotărârii, instanța a criticat și modul în care compania a încercat să își susțină apărarea. Judecătorii au remarcat că exemplarul depus de firmă era greu de descifrat din cauza modului în care fusese multiplicat, în timp ce copia transmisă de CJPC era perfect lizibilă. Potrivit instanței, folosirea unei copii neclare urmărea „încercarea de inducere în eroare a instanţei”, iar documentul oficial avea un scris „uşor descifrabil pentru un cititor cu nivel mediu de cunoaştere a limbii române”.

Magistrații au mai constatat că societatea nu a formulat apărări concrete privind abaterea constatată, ci a invocat doar aspecte generale. În final, atât Judecătoria, cât și Tribunalul au respins demersurile Profi Rom Food SRL, iar amenda aplicată de Protecția Consumatorilor a rămas definitiv valabilă.