Curs valutar BNR, 7 octombrie 2026. Euro a scăzut, iar dolarul a crescut. Cum au evoluat principalele valute

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 7 octombrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro a ajuns la 5,3501 lei, în scădere față de ședința precedentă, în timp ce dolarul american a crescut la 4,7801 lei. Francul elvețian și lira sterlină au înregistrat, de asemenea, creșteri.

Euro a scăzut, iar dolarul a crescut Foto: Shutterstock

Euro a fost cotat miercuri, 7 octombrie, la 5,3501 lei, în scădere cu 0,0026 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,3527 lei.

Dolarul american a ajuns la 4,7801 lei, după o creștere de 0,0185 lei față de cotația de marți, 6 octombrie, de 4,7616 lei.

În cazul francului elvețian, BNR a stabilit un curs de 5,7355 lei, cu 0,0070 lei mai mult decât în ședința precedentă, când francul a fost cotat la 5,7285 lei.

Lira sterlină a crescut la 6,3236 lei, față de 6,3036 lei în ziua precedentă, înregistrând un avans de 0,0200 lei.

Extremele valutare înregistrate de cursul euro

Cursul maxim al euro este de 5,3527 lei, înregistrat la data de 6 octombrie 2026.

Cursul minim al euro este de 5,0914 lei, înregistrat la data de 15 aprilie 2026.

Cursul valutar BNR de astăzi

Euro (EUR): 5,3501 lei — variație: -0,0026 lei

Dolar SUA (USD): 4,7801 lei — variație: +0,0185 lei

Franc elvețian (CHF): 5,7355 lei — variație: +0,0070 lei

Liră sterlină (GBP): 6,3236 lei — variație: +0,0200 lei

100 forinți maghiari (HUF): 1,4587 lei — variație: -0,0063 lei

Cum au evoluat valutele în ultimele ședințe

Față de cursul stabilit de BNR luni, 5 octombrie, euro a ajuns de la 5,3306 lei la 5,3501 lei, în timp ce dolarul american a crescut de la 4,7569 lei la 4,7801 lei.

Francul elvețian a fost cotat la 5,7358 lei pe 5 octombrie și a ajuns la 5,7355 lei pe 7 octombrie. Lira sterlină a crescut de la 6,2894 lei la 6,3236 lei în aceeași perioadă.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR este miercuri de 1,4587 lei, față de 1,4485 lei pe 5 octombrie.

Cotațiile BNR reprezintă cursuri de referință și nu sunt neapărat aceleași cu ratele de schimb practicate de bănci și casele de schimb valutar.