 Orașul din România unde metrul pătrat de apartament a trecut de 3.000 de euro. Cât de mare este diferența față de București | adevarul.ro
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Orașul din România unde metrul pătrat de apartament a trecut de 3.000 de euro. Cât de mare este diferența față de București

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Un oraș mare din România este pe primul loc în topul celor mai scumpe piețe imobiliare din țară. Metrul pătrat a trecut de 3.000 de euro, iar un apartament de 53 de metri pătrați costă, în medie, 165.000 de euro. Pentru 100.000 de euro, cumpărătorii pot achiziționa doar aproximativ 37 de metri pătrați.

Orașul Cluj Napoca
Orașul Cluj Napoca Foto: arhivă, adevărul

Este vorba despre Cluj-Napoca, care rămâne cea mai scumpă piață imobiliară din România, potrivit analizei VERIDIO Residential Market Review. În primul semestru din 2026, prețul median al locuințelor tranzacționate în oraș a ajuns la 3.017 euro/mp util.

Cluj-Napoca se află astfel înaintea Sectorului 1 din București, unde prețul median este de 2.718 euro/mp. Diferența dintre cele două piețe este de aproximativ 11%, potrivit Cluj24.

Cât costă un apartament în Cluj-Napoca

Prețul median total al unei locuințe tranzacționate în Cluj-Napoca a ajuns la aproximativ 165.000 de euro, pentru o suprafață utilă mediană de 53 de metri pătrați.

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Foto: Cluj24

În jumătatea centrală a tranzacțiilor, prețurile s-au situat aproximativ între 2.764 și 3.447 de euro/mp util, ceea ce arată cât de ridicat este nivelul pieței locale.

Pentru cumpărătorii care au un buget de 100.000 de euro, diferența este și mai vizibilă. În Cluj-Napoca, pentru tranzacțiile cuprinse între 90.000 și 110.000 de euro, suprafața mediană a locuinței este de numai 37 de metri pătrați. Cu aceeași sumă, cumpărătorii pot obține suprafețe mai mari în alte orașe.

De exemplu, în Brașov, suprafața mediană este de 47 mp, în timp ce la Iași ajunge la 50 mp. În Timișoara și Florești, pentru aceeași categorie de preț, suprafața mediană este de aproximativ 52 mp.

Cea mai mare suprafață dintre piețele analizate este în Piatra-Neamț, unde pentru 90.000-110.000 de euro se poate ajunge la o suprafață mediană de 76 mp, scrie publicația citată.

Brașov, Craiova și Iași, mult sub Cluj

Clasamentul marilor piețe imobiliare arată diferențe importante între orașe. După Cluj-Napoca și Sectorul 1 al Capitalei urmează Brașovul, cu un preț median de 2.211 euro/mp. Craiova ajunge la 2.034 euro/mp, Iașiul la 1.997 euro/mp, iar Timișoara la 1.955 euro/mp.

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Cumpărătorii care nu își permit prețurile din Cluj-Napoca se orientează și către localitățile din jurul orașului.

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Foto: Cluj24

Diferențele sunt semnificative, însă fiecare dintre aceste piețe are propriile caracteristici. De exemplu, în Florești, prețul median este de aproximativ 1.900 de euro/mp, cu circa 37% sub nivelul din Cluj-Napoca. O locuință are un preț median de aproximativ 105.000 de euro, pentru 54 mp.

Clujul are și un parc imobiliar mai vechi

Prețurile foarte ridicate nu înseamnă că majoritatea locuințelor tranzacționate în Cluj-Napoca sunt construite recent. Doar 15% dintre locuințele tranzacționate în oraș provin din perioada 2021-2026. Prin comparație, ponderea este de aproximativ 30% în Sectorul 1, 27% în Timișoara, iar la nivelul județului Cluj ajunge la 26,4%.

În Cluj-Napoca, o mare parte a locuințelor tranzacționate provine din perioada 1977-1990, ceea ce arată că prețurile ridicate se aplică inclusiv unui parc de locuințe construit în urmă cu câteva decenii.

Chiriile sunt printre cele mai mari din țară

Cluj-Napoca este scump nu doar pentru cei care vor să cumpere, ci și pentru cei care caută o locuință cu chirie.

Chiria medie solicitată pentru un apartament cu două camere este de aproximativ 590 de euro pe lună, al doilea cel mai ridicat nivel dintre piețele analizate, după București. În același timp, prețul median de tranzacționare pentru un apartament cu două camere este de aproximativ 142.500 de euro.

Și piața caselor are prețuri ridicate. La nivelul județului Cluj, prețul median este de aproximativ 136.500 de euro pentru o casă cu 101 mp utili și un teren de 518 mp.

Această valoare include însă atât Cluj-Napoca și localitățile din jur, cât și piețe precum Turda, Dej, Gherla sau zonele rurale. În Cluj-Napoca, nivelul central al tranzacțiilor pentru case este mult mai ridicat și ajunge la aproximativ 340.000 de euro.

Datele arată astfel cât de mare este diferența dintre Cluj-Napoca și celelalte mari piețe rezidențiale din România.

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