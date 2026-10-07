 Republica Moldova scapă de plata a 471 de milioane de lei. Victorie în arbitrajul internațional privind piața gazelor | adevarul.ro
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Republica Moldova scapă de plata a 471 de milioane de lei. Victorie în arbitrajul internațional privind piața gazelor

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Republica Moldova a scăpat de plata unor despăgubiri de peste 471 de milioane de lei, după ce a câștigat un arbitraj internațional privind reglementarea pieței gazelor. Tribunalul a respins toate pretențiile Rotalin Gaz Trading și a decis că măsurile adoptate de autorități nu au încălcat obligațiile internaționale ale statului.

Compania Rotalin Gaz Trading ceruse despăgubiri de peste 471 de milioane de lei
Republica Moldova a câștigat un arbitraj internațional Foto: Arhivă

Hotărârea a fost emisă la 2 octombrie 2026 și vizează cadrul de reglementare a pieței gazelor naturale, precum și mai multe măsuri adoptate de autoritățile moldovene în sector în perioada 2000–2022. Litigiul a avut ca miză inclusiv modul în care statul poate reglementa piața gazelor și măsurile luate de autorități în contextul evoluțiilor din sectorul energetic.

Tribunalul a respins pretențiile financiare ale reclamanților, în valoare de 471.566.192 de lei, plus dobândă, iar companiile au fost obligate să suporte toate costurile arbitrajului. Pentru Republica Moldova, decizia înseamnă evitarea unei obligații de plată de peste 471 de milioane de lei.

Nu au fost încălcate obligațiile internaționale

Una dintre măsurile contestate în arbitraj a fost o amendă de 38.453.860 de lei, aplicată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) companiei Rotalin Gaz Trading SRL.

Reclamanții au cerut restituirea amenzii și a dobânzilor aferente. Tribunalul a respins și această solicitare, stabilind că sancțiunea nu a fost contrară prevederilor legale aplicabile, arbitrară sau nerezonabilă.

ANRE subliniază că Tribunalul a examinat pe fond măsurile contestate și nu a constatat încălcarea de către Republica Moldova a obligațiilor sale internaționale în raport cu reclamanții.

Miza pentru reglementarea pieței gazelor

Decizia vine într-un moment în care Republica Moldova se află într-un proces de integrare economică și energetică în Uniunea Europeană. În acest context, una dintre întrebările importante este cât de largă este marja de reglementare de care dispune statul într-un sector strategic precum distribuția gazelor, în condițiile în care trebuie să protejeze consumatorii și să asigure securitatea energetică, dar și să respecte drepturile investitorilor.

Ministerul Energiei a subliniat că hotărârea confirmă faptul că măsurile contestate nu au încălcat standardele de protecție a investițiilor prevăzute de Tratatul Cartei Energetice.

Cine a apărat Republica Moldova

Apărarea statului a fost asigurată de un consorțiu format din SLV Legal, Bivol & Asociații și Lexters, cu sprijinul tehnic și de specialitate al ANRE și Ministerului Energiei. Structura reprezentării este confirmată și de baza de date oficială ICSID.

Mai exact, echipa de apărare a fost condusă de Ioana Salajanu, fondatoarea SLV Legal, avocat specializat în arbitraj investițional și litigii internaționale, cu experiență în reprezentarea statelor și în cauze privind imunitatea suverană.

Alături de aceasta au lucrat Liana H. Cercel, practician independent și specialistă contractată pentru această cauză de Lexters în România, membră fondatoare a platformei internaționale pentru practicieni independenți Brigantia Law, și Andrei Bivol, partener fondator al Bivol & Asociații din Republica Moldova, avocat și arbitru cu experiență în arbitraj internațional, dreptul investițiilor și litigii din domeniile energiei și infrastructurii.

Cazul RTI Rotalin Gas Trading AG și Rotalin Gaz Trading SRL împotriva Republicii Moldova a fost înregistrat la ICSID în 2022 și s-a desfășurat în baza regulilor ICSID Additional Facility, având ca instrument invocat Tratatul Cartei Energetice.

Hotărârea arbitrală este definitivă, însă poate fi contestată printr-o cerere de desființare în fața instanțelor competente, în condițiile procedurale aplicabile și în termenul de 30 de zile de la emiterea hotărârii.

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