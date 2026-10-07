Câtă țuică pot produce românii în gospodărie fără să plătească accize. Decizia a stârnit replici tăioase în Parlament

Camera Deputaților a adoptat un amendament care majorează de la 50 la 200 de litri pe an cantitatea de țuică sau pălincă ce poate fi produsă în gospodărie fără plata accizelor. Facilitatea se aplică exclusiv băuturilor destinate consumului propriu și nu celor comercializate.

scutirea se aplică doar băuturilor obținute în gospodărie, prin metode tradiționale Foto: arhivă Adevărul

Susținătorii măsurii spun că aceasta vine în sprijinul tradițiilor locale și al gospodăriilor care valorifică fructele din propriile livezi.

Deputatul PSD Mircea Vasile Govor a apărat inițiativa, afirmând că este vorba despre „rodul livezii unei familii, despre muncă de peste an, despre un obicei păstrat din generație în generație”, potrivit TVR Info.

Social democratul a adăugat că țuica și pălinca reprezintă o tradiție.

Alții au criticat majorarea plafonului, susținând că aceasta ar putea încuraja consumul de alcool și ar putea crea probleme în raport cu legislația europeană.

Deputatul USR Adrian Echert a ironizat noua limită, declarând că „astăzi, ca Parlament al României, spunem că un litru de tărie de peste 60 de grade pe săptămână trebuie să fie 4 ca să ne ajungă”.

„Nu știu dacă e cineva amendat pentru că are mai multă pălincă în casă”, a adăugat Echert.

Dezbaterea a generat schimburi de replici și între reprezentanții formațiunilor parlamentare. Deputatul AUR Mihail Neamțu a invocat tradițiile din zonele istorice ale țării, spunând că „cei care sunt în Maramureș și Bucovina le oferă celor care vin o sticlă de pălincă în semn de cadou” și că „fără să ciocnești un păhărel nu ești ospitalier”.

Potrivit textului adoptat, scutirea de accize se aplică doar băuturilor alcoolice obținute în gospodărie, prin metode tradiționale, din fructe proprii. Produsele destinate vânzării rămân supuse regimului fiscal obișnuit.