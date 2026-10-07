 Vaccinul antigripal, tot mai greu de găsit în farmacii. „Dacă vreau acum să comand nu am de unde” | adevarul.ro
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Vaccinul antigripal, tot mai greu de găsit în farmacii. „Dacă vreau acum să comand nu am de unde”

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Campania de vaccinare antigripală a început, iar dintre pacienții care se vaccinează an de an s-au și prezentat unii în cabinetele medicilor pentru rețetă. Din farmacii vin însă semnale că dozele se epuizează și nu ar fi, deocamdată, disponibile altele.

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Farmaciile încep să rămână fără vaccin antigripal Foto: Shutterstock

Chiar dacă acoperirea vaccinală în România este departe de cifrele pe care medicii și le doresc pentru a se putea asigura o protecție eficientă la nivelul populației, există o categorie de pacienți care se prezintă an de an în cabinetele medicilor de familie pentru rețetă. Au făcut-o și în toamna 2026, încă de la începutul lunii. Au primit rețeta, pe care au prezentat‑o în farmacie, însă în ultimele zile o parte au primit răspunsul: deocamdată nu mai avem, așteptăm următoarea tranșă.

Sunt puține vaccinuri. Eu, acum, dacă vreau să mai comand, nu am de unde”, a precizat Luiza Drăgoi, farmacist, președinta Colegiului Farmaciștilor Olt.

Din farmacii s-au făcut, încă de la sfârșitul verii, precomenzi, iar în apropierea debutului sezonului de vaccinare au fost livrate primele doze. Aceste doze în anumite farmacii fie s-au epuizat, fie sunt pe sfârșite.

Nu pot să iau. Nicio formă de vaccin. (...) Cantitățile sunt mai mici, eu așa intuiesc, pentru că văd și pe grupurile cu colegii, se semnalează aceeași problemă. De exemplu Influvac și eu am primit foarte puține, doar 25, în condițiile în care anul trecut am dat aproximativ 300. Am încercat să mai iau și nu am de unde”, a mai spus Luiza Drăgoi.

„Așteptăm să intre a doua șarjă de vaccin”

Problema o confirmă și Nicoleta Dan, care administrează o farmacie în Slatina. „Ne-au cerut o precomandă, înainte, în august. Acum, nu ne-au spus: vedeți că comandați pentru toată iarna sau pentru prima tranșă. Ideea este că, oricum, s-a intrat în șarje. A intrat o singură șarjă în România, care s-a și terminat. Acum așteptăm, săptămâna aceasta, să intre a doua șarjă de vaccin. Momentan, eu am rețete lăsate la mine și aștept să vină vaccin. Nu este vaccin în momentul acesta. Este doar cel de copii, nazal, și cel de adulți peste 60 de ani. Acestea mai sunt disponibile”, a precizat Dan.

Unii pacienți s-au grăbit să intre în posesia rețetei chiar înainte de 1 octombrie 2026, deși au fost informați că vaccinarea și raportarea se vor face de la începutul lunii următoare. Interesul pacienților pentru vaccinare există, a mai precizat Nicoleta Dan, numărul celor vaccinați și în sezonul trecut fiind cu mult mai mare decât inoculările înregistrate în Registrul Național al Vaccinărilor (RENV), este de părere Dan. O parte dintre pacienții care ridică vaccinul pe bază de rețetă din farmacie, vaccin gratuit sau compensat, nu se mai întorc în cabinet pentru vaccinare, ci apelează la diverse alte soluții.

Medicul de familie Mihai Ungureanu confirmă că, din totalul pacienților care pleacă din cabinet cu rețetă pentru vaccinul gripal, doar un sfert se întorc pentru vaccinare.

Cel mai probabil, nici o mare parte din dozele de vaccin achiziționate de pacienți din fonduri proprii nu sunt raportate în RENV, pentru că doar foarte rar sunt administrate în cabinetele medicilor vaccinatori care au obligația să înregistreze vaccinarea în registrul național.

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Noi îi întrebăm tot timpul, când eliberăm vaccinul, dacă se întorc în cabinet pentru vaccinare. Îi întrebăm pentru că trebuie să știm să le spunem să-l păstreze la rece (n. red. – dacă nu este administrat imediat). Unii zic - păi sunt răcit acum, mi l-a scris doamna doctor, dar nu-l fac acum, aștept să-mi treacă –, sunt situații diverse. Îl fac inclusiv acasă, dacă au în familie un cadru medical”, a mai spus Nicoleta Dan.

Pacienții care nu fac parte din categoriile beneficiare de compensarea prețului vaccinului achită aproximativ 80 de lei pentru o doză de Vaxigrip sau Influvac. Vaccinul cu administrare intranazală, aprobat exclusiv pentru copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, costă peste 200 de lei, la fel și vaccinul cu doză mărită de antigen care se recomandă seniorilor cu vârsta peste 65 de ani și pacienților peste 60 de ani care au boli cronice.

„Nu le avem pe toate, dar avem”

Am făcut un tur în câteva farmacii din Slatina pentru a vedea ce pot găsi pacienții care caută vaccin.

Farmaciile care fac parte din marile lanțuri au vaccin disponibil. Farmaciile mai mici, în schimb, încep să aibă probleme. „Influvac avem 5 cutii și Efluelda vreo 10. Vaxigrip nu mai avem, am avut 10. Chiar mai devreme am avut trei rețete. Am eliberat doar pe rețete, nu ni s-a solicitat la liber”, este răspunsul primit într-o farmacie independentă.

O altă farmacie, din aceeași categorie, la fel, mai avea disponibile doar câteva doze de Influvac.

Farmaciștii explică și că nu pot face comenzi mari din mai multe motive. Pe de o parte pentru că nu riscă să rămână cu produsele pe stoc, pentru că nu mai pot returna vaccinul, iar pe de alta, unele sunt condiționate și de capacitatea de păstrare a medicamentelor la frig. Sunt multe produse care necesită temperaturi joase și nu pot suplimenta numărul de frigidere.

Mai există și problema fondurilor. Pentru vaccinurile care se eliberează compensat, ca în cazul tuturor medicamentelor compensate, CJAS plătește facturile la 90 de zile, în timp ce furnizorii de medicamente au termene mai scurte. În plus, furnizorii impun și anumite plafoane/farmacie, mai explică farmaciștii.

Avem o limită de credit pe care ne-o stabilește depozitul. Ne stabilesc o limită de credit, pentru că nici ei nu pot să arunce marfă fără limită în piață. Sunt farmacii care s-au vândut, sunt farmacii care au dispărut peste noapte, care au închis, și ei au rămas cu o pagubă, și automat își iau și ei niște măsuri de precauție. Și avem o limită și, deși am achitat toate datoriile la zi, mi-am epuizat acea limită, nu mai pot comanda. Mai mult, au apărut medicamente noi, pe oncologie, foarte scumpe. Am avut o rețetă de 77.000 lei pe care a trebuit să o achit în avans. Și eu acei bani îi recuperez peste 3 luni”, a explicat un farmacist.

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