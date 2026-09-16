Nicușor Dan cheamă joi partidele la Cotroceni pentru consultări. Seara ar urma să desemneze premierul
Președintele Nicușor Dan pregătește o nouă rundă de consultări cu partidele pentru formarea Guvernului, ultima înainte de desemnarea unui premier.
Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru.
Consultările se vor desfășura în formatul clasic, cu fiecare partid sau grup parlamentar separat. Președintele le va cere formațiunilor să indice o propunere de premier și să precizeze dacă aceasta are în spate o majoritate parlamentară.
Consultările vor avea loc joi, 17 septembrie 2026, după următorul program:
Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
Ora 09:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);
Ora 10:00 - Partidul Național Liberal (PNL);
Ora 10:30 - Uniunea Salvați România (USR);
Ora 11:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
Ora 11:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
Ora 12:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);
Ora 12:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);
Ora 13:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;
Ora 13:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
Ora 14:00 - Parlamentarii neafiliați.
După încheierea consultărilor, Nicușor Dan ar urma să facă o declarație publică în care să anunțe persoana desemnată pentru funcția de premier.
Nicușor Dan: „Voi desemna varianta care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate”
Șeful statului a declarat luni că va analiza toate variantele aflate în discuție și va ține cont de configurația și calculele parlamentare înainte de a face nominalizarea.
„Este una dintre variantele de lucru. Trebuie să vedem dacă ea strânge o majoritate, la fel cum, în cazul celorlalte variante propuse în spațiul public, trebuie să vedem dacă au șanse să strângă o majoritate”, a spus Nicușor Dan într-un interviu acordat Euronews.
Președintele a precizat că, înainte de nominalizare, va discuta cu partidele și va evalua șansele fiecărei variante de a obține susținerea necesară în Parlament.
„Desemnarea mea va fi către acea variantă care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate”, a explicat șeful statului.