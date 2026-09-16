Nicușor Dan cheamă joi partidele la Cotroceni pentru consultări. Seara ar urma să desemneze premierul

Președintele Nicușor Dan pregătește o nouă rundă de consultări cu partidele pentru formarea Guvernului, ultima înainte de desemnarea unui premier.

Nicușor Dan. președintele României Foto: Inquam Photos

Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru.

Consultările se vor desfășura în formatul clasic, cu fiecare partid sau grup parlamentar separat. Președintele le va cere formațiunilor să indice o propunere de premier și să precizeze dacă aceasta are în spate o majoritate parlamentară.

Consultările vor avea loc joi, 17 septembrie 2026, după următorul program:

Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 09:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 10:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 10:30 - Uniunea Salvați România (USR);

Ora 11:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 11:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 12:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 12:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 13:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 13:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 14:00 - Parlamentarii neafiliați.

După încheierea consultărilor, Nicușor Dan ar urma să facă o declarație publică în care să anunțe persoana desemnată pentru funcția de premier.

Nicușor Dan: „Voi desemna varianta care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate”

Șeful statului a declarat luni că va analiza toate variantele aflate în discuție și va ține cont de configurația și calculele parlamentare înainte de a face nominalizarea.

„Este una dintre variantele de lucru. Trebuie să vedem dacă ea strânge o majoritate, la fel cum, în cazul celorlalte variante propuse în spațiul public, trebuie să vedem dacă au șanse să strângă o majoritate”, a spus Nicușor Dan într-un interviu acordat Euronews.

Președintele a precizat că, înainte de nominalizare, va discuta cu partidele și va evalua șansele fiecărei variante de a obține susținerea necesară în Parlament.

„Desemnarea mea va fi către acea variantă care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate”, a explicat șeful statului.