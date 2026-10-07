Ancheta națională de circulație demarată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în cadrul căreia șoferii sunt opriți aleatoriu pentru a răspunde unor întrebări despre traseele și deplasările lor, îi irită pe unii participanții la trafic. Deși autoritățile susțin că interviurile durează doar câteva minute, unii șoferi consideră că aceste opriri reprezintă o nouă sursă de întârzieri pe drumurile deja aglomerate.

Foto: TikTok @mirciulic.camiona

În mediul online au apărut deja numeroase comentarii critice, mulți conducători auto întrebându-se dacă studiul nu putea fi realizat prin metode care să evite oprirea traficului pe traseele intens circulate.

„Fiți atenți, asta ne mai lipsea, după ce că e aglomerat...”, a comentat ironic un șofer de camion chiar înainte de a fi oprit în trafic.

Un videoclip postat el pe contul de TikTok @mirciulic.camiona surprinde reacția sa în timpul anchetei. În dialogul cu reprezentantul autorității, bărbatul face haz de necaz:

Operator: Bună ziua, facem o anchetă. Oare de unde veniți?

Șofer: De la Suceava....Foarte fericit sunt pentru această anchetă!

Spre?

Mă duc la Cluj... (Ancheta) era tot ce ne lipsea.

Lasă că nu durează mult! Sunteți încărcat. Cu ce?

Cu vopsea.

Cam cât la sută e plin?

75% plin.

Mulțumim mult!

„Nu răspundeți, nu sunteți obligați”

Postarea camionagiului a strâns zeci de reacții, majoritatea critice la adresa controalelor.

„Azi au fost și la Zalău și la Baia Mare”, a scris cineva.

„Așa e peste tot. Și la Dej”, a comentat o altă persoană.

„M-au oprit și pe mine la Zalău”, a scris un alt utilizator.

„Și în Buzău, același lucru, la intrare în Spătaru dinspre București”, se arată într-un alt comentariu

Unii șoferi au pus sub semnul întrebării obligația de a răspunde întrebărilor din anchetă:

„Nu răspundeți, nu sunteți obligați”.

Mesajul său a fost reluat într-o formă asemănătoare și de alți utilizatori.

„Poți refuza lejer”, a comentat și un alt internaut.

„N-au ce lucra, mai încurcă și ei circulația”

Alte reacții au criticat activitatea autorităților.

„Alți bani de la buget, sifonați aiurea”, a scris un utilizator, în timp ce un altul a comentat: „N-au ce lucra, mai încurcă și ei circulația”.

Despre ancheta CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) desfășoară în această toamnă o amplă anchetă de circulație pe autostrăzile, drumurile expres și drumurile naționale din România, în cadrul căreia șoferii pot fi opriți aleatoriu și invitați să răspundă la un set de întrebări privind deplasările lor.

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Potrivit companiei, cercetarea urmărește realizarea unei imagini actualizate asupra modului în care este utilizată rețeaua rutieră din România și va sta la baza viitoarelor proiecte de infrastructură.

CNAIR precizează că principalele obiective ale campaniei sunt determinarea curenților de trafic și a matricelor de mobilitate (Origine-Destinație) la nivel național, dar și actualizarea bazelor de date a Modelelor Naționale de Transport, fundamentarea studiilor de fezabilitate și a analizelor tehnico-economice și analiza cererii de transport de marfă și mărfuri specifice.

Când și unde vor avea loc opririle

Acțiunea se desfășoară în puncte selectate prin metode statistice și este programată în cinci zile din această toamnă: 30 septembrie, 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie 2026.

Echipele vor opera în intervalele orare 08:00-12:00 și 14:00-18:00.

În zonele de anchetă, vehiculele selectate vor fi direcționate de polițiști către parcări, benzi de rezervă sau acostamente consolidate, unde recenzorii vor adresa întrebări standardizate.

Ce întrebări vor primi șoferii

Potrivit CNAIR, formularul urmărește să stabilească traseele și scopul deplasărilor efectuate pe șoselele din România.

Printre informațiile solicitate se numără originea și destinația cursei, precum și scopul călătoriei (ex. loc de muncă, turistic, acasă, transport comercial)”.

În cazul transportului de marfă, recenzorii vor solicita informații despre natura încărcăturii, iar pentru vehiculele de transport persoane vor fi colectate date privind numărul pasagerilor.

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Compania mai arată că ancheta urmărește și „specificul transportului (felul mărfii pentru autovehiculele de marfă sau numărul de pasageri pentru vehiculele de transport persoane)”.

CNAIR: Datele sunt anonime

În contextul îngrijorărilor legate de protecția datelor personale, CNAIR susține că informațiile colectate nu permit identificarea participanților la trafic.

„Toate informațiile solicitate sunt strict anonime”, transmite compania.

Potrivit autorității, „nu vor fi înregistrate date referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, identitatea conducătorului auto sau alte elemente de identificare personală”, iar întregul proces respectă regulile prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

De ce este important studiul

Datele obținute în urma anchetei vor fi folosite pentru actualizarea modelelor naționale de transport și pentru planificarea viitoarelor investiții în infrastructura rutieră.

CNAIR susține că este vorba despre o „acțiune de interes public pentru optimizarea rețelei rutiere naționale” și le solicită conducătorilor auto „înțelegere și cooperare cu echipele din teren, astfel încât timpul de staționare să fie minim, iar fluxurile de trafic să nu fie perturbate”.



