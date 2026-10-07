 Șoferii, iritați de controalele CNAIR pentru studiul de trafic: „Asta ne mai lipsea, după ce că e aglomerat” | adevarul.ro
search
Miercuri, 7 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Șoferii, iritați de controalele CNAIR pentru studiul de trafic: „Asta ne mai lipsea, după ce că e aglomerat”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ancheta națională de circulație demarată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în cadrul căreia șoferii sunt opriți aleatoriu pentru a răspunde unor întrebări despre traseele și deplasările lor, îi irită pe unii participanții la trafic. Deși autoritățile susțin că interviurile durează doar câteva minute, unii șoferi consideră că aceste opriri reprezintă o nouă sursă de întârzieri pe drumurile deja aglomerate.

image
Foto: TikTok @mirciulic.camiona

În mediul online au apărut deja numeroase comentarii critice, mulți conducători auto întrebându-se dacă studiul nu putea fi realizat prin metode care să evite oprirea traficului pe traseele intens circulate.

„Fiți atenți, asta ne mai lipsea, după ce că e aglomerat...”, a comentat ironic un șofer de camion chiar înainte de a fi oprit în trafic.

Un videoclip postat el pe contul de TikTok @mirciulic.camiona surprinde reacția sa în timpul anchetei. În dialogul cu reprezentantul autorității, bărbatul face haz de necaz:

Operator: Bună ziua, facem o anchetă. Oare de unde veniți?

Șofer: De la Suceava....Foarte fericit sunt pentru această anchetă!

Spre?

Mă duc la Cluj... (Ancheta) era tot ce ne lipsea.

Lasă că nu durează mult! Sunteți încărcat. Cu ce?

Cu vopsea.

Cam cât la sută e plin?

75% plin.

Mulțumim mult!

„Nu răspundeți, nu sunteți obligați”

Postarea camionagiului a strâns zeci de reacții, majoritatea critice la adresa controalelor.

„Azi au fost și la Zalău și la Baia Mare”, a scris cineva.

„Așa e peste tot. Și la Dej”, a comentat o altă persoană.

„M-au oprit și pe mine la Zalău”, a scris un alt utilizator.

„Și în Buzău, același lucru, la intrare în Spătaru dinspre București”, se arată într-un alt comentariu 

Unii șoferi au pus sub semnul întrebării obligația de a răspunde întrebărilor din anchetă:

„Nu răspundeți, nu sunteți obligați”.

Mesajul său a fost reluat într-o formă asemănătoare și de alți utilizatori.

„Poți refuza lejer”, a comentat și un alt internaut.

„N-au ce lucra, mai încurcă și ei circulația”

Alte reacții au criticat activitatea autorităților.

„Alți bani de la buget, sifonați aiurea”, a scris un utilizator, în timp ce un altul a comentat: „N-au ce lucra, mai încurcă și ei circulația”.

Despre ancheta CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) desfășoară în această toamnă o amplă anchetă de circulație pe autostrăzile, drumurile expres și drumurile naționale din România, în cadrul căreia șoferii pot fi opriți aleatoriu și invitați să răspundă la un set de întrebări privind deplasările lor.

Trafic sufocant într-o capitală europeană: autoritățile iau în calcul soluția folosită în România în perioada comunistă

Potrivit companiei, cercetarea urmărește realizarea unei imagini actualizate asupra modului în care este utilizată rețeaua rutieră din România și va sta la baza viitoarelor proiecte de infrastructură.

CNAIR precizează că principalele obiective ale campaniei sunt determinarea curenților de trafic și a matricelor de mobilitate (Origine-Destinație) la nivel național, dar și actualizarea bazelor de date a Modelelor Naționale de Transport, fundamentarea studiilor de fezabilitate și a analizelor tehnico-economice și analiza cererii de transport de marfă și mărfuri specifice.

Când și unde vor avea loc opririle

Acțiunea se desfășoară în puncte selectate prin metode statistice și este programată în cinci zile din această toamnă: 30 septembrie, 7 octombrie, 21 octombrie, 28 octombrie și 4 noiembrie 2026.

Echipele vor opera în intervalele orare 08:00-12:00 și 14:00-18:00.

În zonele de anchetă, vehiculele selectate vor fi direcționate de polițiști către parcări, benzi de rezervă sau acostamente consolidate, unde recenzorii vor adresa întrebări standardizate.

Ce întrebări vor primi șoferii

Potrivit CNAIR, formularul urmărește să stabilească traseele și scopul deplasărilor efectuate pe șoselele din România.

Printre informațiile solicitate se numără originea și destinația cursei, precum și scopul călătoriei (ex. loc de muncă, turistic, acasă, transport comercial)”.

În cazul transportului de marfă, recenzorii vor solicita informații despre natura încărcăturii, iar pentru vehiculele de transport persoane vor fi colectate date privind numărul pasagerilor.

Trafic intens pe Autostrada Soarelui, la întoarcerea din vacanță. Care sunt cele mai aglomerate rute

Compania mai arată că ancheta urmărește și „specificul transportului (felul mărfii pentru autovehiculele de marfă sau numărul de pasageri pentru vehiculele de transport persoane)”.

CNAIR: Datele sunt anonime

În contextul îngrijorărilor legate de protecția datelor personale, CNAIR susține că informațiile colectate nu permit identificarea participanților la trafic.

„Toate informațiile solicitate sunt strict anonime”, transmite compania.

Potrivit autorității, „nu vor fi înregistrate date referitoare la numărul de înmatriculare al vehiculului, identitatea conducătorului auto sau alte elemente de identificare personală”, iar întregul proces respectă regulile prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

De ce este important studiul

Datele obținute în urma anchetei vor fi folosite pentru actualizarea modelelor naționale de transport și pentru planificarea viitoarelor investiții în infrastructura rutieră.

CNAIR susține că este vorba despre o „acțiune de interes public pentru optimizarea rețelei rutiere naționale” și le solicită conducătorilor auto „înțelegere și cooperare cu echipele din teren, astfel încât timpul de staționare să fie minim, iar fluxurile de trafic să nu fie perturbate”.


Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
digi24.ro
image
Călin Georgescu, prima înfrângere în dosarul înșelăciunii. Tribunalul a respins ca nefondată contestația privind sechestrul pe vilă
stirileprotv.ro
image
„Bătălia” judecătorilor în cazul lui Georgescu. Ce argumente au adus magistrații pentru arestarea sau pentru eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Gândul are motivarea arestării
gandul.ro
image
Nobelul pentru Chimie 2026, pentru un mister care a rezistat peste 100 de ani. Ce au descoperit cercetătorii
mediafax.ro
image
Se retrage Dan Șucu de la Rapid? Profeția lui Mitică Dragomir
fanatik.ro
image
„Nu cred că președintele va aștepta la infinit”. Vlad Voiculescu îl vede pe Luca Niculescu ultimul premier desemnat înainte de anticipate
libertatea.ro
image
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
digi24.ro
image
Copleșitor! A auzit discursul lui Lionel Messi și a plâns în hohote pe teren
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: ”Mbappe a decis să plece de la Real” și și-a ales următoarea echipă! Cel mai scump transfer din istorie
digisport.ro
image
La 89 de ani, revine pe scenă! Maria Ciobanu încinge hora la Sala Palatului: „Încă o ține vocea!” Cât costă biletul?
click.ro
image
Și animalele se amuză. Urșii jucăuși, castorii care râd și călugărița fotomodel, între imaginile finaliste la Comedy Wildlife Awards
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
Fructul românesc care a devenit o raritate în pieţe. Cele din import pornesc de la 25 de lei kilogramul
observatornews.ro
image
S-a aflat identitatea româncei ucisă de studentul obsedat de serialul 'Dexter'. Maria avea 24 de ani
cancan.ro
image
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
newsweek.ro
image
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Când vine frigul în România. Vremea se va schimba brusc, prognoza meteo pentru a doua lună de toamnă
playtech.ro
image
Probleme financiare uriașe la clubul din SuperLigă: „Avem întârzieri de 3 luni și nimeni nu ne spune nimic”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Parlamentarii care riscă să nu mai prindă un mandat, dacă se organizează alegeri anticipate
ziare.com
image
”Imaginile rușinii”: stupoare la retragerea lui Messi! Peste 80.000 de oameni au început să huiduie
digisport.ro
image
Scandal pe bani între frații Pavăl și statul român! Patronii Dedeman cer de sute de ori mai mult pentru un teren expropriat
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul în care locuiește actorul turc Can Yaman în Italia. Are piscină infinity și o terasă spectaculoasă. Locuința lui din Roma arată de vis / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Călin Georgescu! Procurorii DIICOT au decis astăzi cu soția de față!
mediaflux.ro
image
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
gsp.ro
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
La 89 de ani, revine pe scenă! Maria Ciobanu încinge hora la Sala Palatului: „Încă o ține vocea!” Cât costă biletul?
click.ro
image
Primele imagini cu Maria Săceanu, românca ucisă în Marea Britanie. Criminalul de 19 ani a pregătit un adevărat scenariu pentru crimă
click.ro
image
Ruxandra Luca și chirurgul căsătorit, din nou împreună! Ce ar fi făcut după ce au luat masa în doi
click.ro
curtezaă în Paris foto Profimedia png
„Noaptea poți să faci ce vrei cu mine.” Vândută bărbaților chiar de tatăl ei, „Dama cu camelii” s-a stins la numai 23 de ani, fără să cunoască niciodată iubirea
okmagazine.ro
Joaquin Phoenix în rolul lui Napoleon, Vanessa Kirby, Profimedia (1) jpg
Una dintre cele mai celebre amante ale lui Bonaparte îi ispitea pe soldați, care râvneau la „Cleopatra lui Napoleon”
okmagazine.ro
Bătălia de la Lepanto. Pictură din secolul al XVI-lea aflată la National Maritime Museum din Londra
Bătălia de la Lepanto: ziua în care flota otomană a fost înfrântă în Mediterana
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Doliu în lumea medicală din România. Doctorul Sorin Manu a murit subit. Mesajul emoționant transmis de clinica unde a lucrat
image
La 89 de ani, revine pe scenă! Maria Ciobanu încinge hora la Sala Palatului: „Încă o ține vocea!” Cât costă biletul?

OK! Magazine

image
Una dintre cele mai celebre amante ale lui Bonaparte îi ispitea pe soldați, care râvneau la „Cleopatra lui Napoleon”