Bolojan i-a transmis lui Nicușor Dan condițiile pentru a vota noul Guvern

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a precizat, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan legate de desemnarea unui nou premier, că trebuie pus capăt situației de provizorat.

1/7 INSTANT COTROCENI CONSULTARI PNL044 INQUAM Photos Octav Ganea jpg Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a transmis după negocierile cu președintele României că țara are nevoie de un guvern stabil, care să aibă ca principală preocupare controlul asupra finanțelor publice.

„În această întâlnire am prezentat punctul de vedere al PNL. România are nevoie de un Guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre. Indiferent cine va fi nominalizat, dacă va fi învestit de Parlament, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice”, a spus Bolojan după întâlnirea de la Palatul Cotroceni.

Premierul interimar spune că unul dintre câștigurile importante din această guvernare a fost recâștigarea controlului asupra finanțelor pentru a ne elimina datoria și deficitele.

„Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor. De asemenea, ca direcții importante, indiferent cine va fi, e nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, în așa fel încât în anii următori prețul energiei să fie mai redus în România, atât pentru populație, dar și pentru competitivitatea firmelor, să continue reformele din administrație pentru debirocratizarea statului, pentru descentralizare, pentru reducerea cheltuielilor”.

Bolojan a mai subliniat că PNL va avea discuţii cu premierul desemnat.

„Dacă echipa va respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un Guvern instalat, pentru ca România să își păstreze credibilitatea și să punem capăt acestei situații de provizorat generată de decizia iresponsabilă a PSD”, a mai declarat Bolojan la finalul consultărilor.

PNL a propus două scenarii la Cotroceni

Partidul Național Liberal a mers joi la consultările cu președintele Nicușor Dan cu două soluții concrete pentru deblocarea crizei politice actuale, solicitând ca desemnarea viitorului prim-ministru să aibă loc în cursul zilei de astăzi. Cele două opțiuni avansate de PNL:

Guvern politic reformist: Nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru și formarea unei coaliții de guvernare alături de PNL, USR și UDMR.

Guvern tehnocrat autentic: Un Executiv independent, investit cu un mandat limitat, axat exclusiv pe continuarea reformelor esențiale.

Secretarul general al Guvernului și liderul PNL, Mircea Abrudean, a subliniat că urgența principală a noului Cabinet trebuie să fie adoptarea unui buget realist și menținerea măsurilor de consolidare fiscală pentru reducerea deficitului.

Delegația PNL a fost condusă de preşedintele Ilie Bolojan iar die ea au făcut parte Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu şi Robert Sighiartău.

Primii care au intrat joi la discuții cu președintele au fost reprezentanții PSD.

Potrivit surselor „Adevărul”, PSD ar urma să-l propună pentru funcția de premier pe Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR. La declarațiile date presei, Sorin Grindeanu nu a indicat însă niciun nume.

La rândul său, liderul AUR, George Simion, a declarat că formațiunea pe care o conduce nu va vota niciun guvern din care AUR nu face parte.