Partenera președintelui României, Mirabela Grădinaru, a vizitat Secția de Terapie Intensivă nou-născuți de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București, construită în 2013 de organizația Inima Copiilor.

Mirabela Grădinaru a vizitat Secția de Terapie Intensivă nou-născuți. Foto: Facebook/Terapie intensivă nou-născuți Marie Curie

În această unitate sunt tratați copii cu afecțiuni grave din întreaga țară, printre cazurile medicale numărându-se malformații cardiace complexe, boli genetice severe, prematuritate și malformații digestive.

Însoțită de dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful Secției de Terapie Intensivă nou-născuți, Mirabela Grădinaru a vizitat spațiile în care sunt îngrijiți pacienții, inclusiv zona de terapie neonatală, zona de post-terapie și Banca de Lapte Matern.

Ea a vizitat și clădirea noii clinici, aflată în etapa finală a lucrărilor. Printre spațiile pe care le-a văzut se numără viitoarea sală de operații, farmacia, centrul de training destinat tinerilor medici și unitatea de RMN neonatal.

La finalul vizitei, Mirabela Grădinaru le-a mulțumit medicilor și asistenților pentru dedicarea și responsabilitatea cu care îi îngrijesc zilnic pe nou-născuții cu probleme medicale severe și sunt alături de familiile acestora.

1/5 Foto: Facebook/Terapie intensivă nou-născuți Marie Curie

Mirabela Grădinaru, prezentă la lansarea unui centru de cercetare privind adicțiile în rândul tinerilor

Tot astăzi, Mirabela Grădinaru a participat la lansarea Centrului interdisciplinar de cercetare și politici publice privind adicțiile în rândul tinerilor, o inițiativă a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

În cadrul intervenției sale, Mirabela Grădinaru a vorbit despre importanța înțelegerii fenomenului adicțiilor în rândul tinerilor prin cercetare, date și cooperare între specialiști din domenii diferite. Potrivit acesteia, problematica adicțiilor trebuie analizată dincolo de dimensiunea medicală sau psihologică. Utilizarea excesivă a tehnologiei și a rețelelor sociale poate avea efecte asupra educației, relațiilor sociale, modului în care tinerii se informează și își formează opiniile, dar și asupra participării acestora la viața comunității.