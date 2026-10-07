 Ce i-a urat Diana Șoșoacă lui Putin de ziua lui. Mesajele, însoțite de imagini generate cu AI, în care lidera SOS România apare alături de dictatorul rus | adevarul.ro
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Ce i-a urat Diana Șoșoacă lui Putin de ziua lui. Mesajele, însoțite de imagini generate cu AI, în care lidera SOS România apare alături de dictatorul rus

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Eurodeputata Diana Iovanovici Șoșoacă i-a transmis mesaje publice de felicitare președintelui rus Vladimir Putin, care și-a sărbătorit miercuri ziua de naștere. Lidera partidului SOS România a publicat pe Facebook două imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare alături de liderul de la Kremlin.

Imaginea generată de AI postată de Diana Șoșoacă
Imaginea generată de AI postată de Diana Șoșoacă Foto: FB Diana Iovanovici Șoșoacă

În primul mesaj, eurodeputata i-a urat simplu: „La mulți ani, domnule președinte”, textul fiind publicat în limba rusă.

Ulterior, lidera SOS România a mai făcut o postare, de această dată în limba engleză, în care i-a transmis lui Putin urări mai ample: „Sănătate, putere și succes în toate obiectivele propuse”.

Mesajele Dianei Șoșoacă pentru dictatorul de la Kremlin a generat valuri de reacții, de la indignare - „Doamne ferească” - la urări mistice:

„La mulți ani binecuvântați de Dumnezeu președintelui Putin, un patriot adevărat, un om care nu întâmplător s-a născut în 7 a 10 , sunt doua numere importante in numerologia lui Dumnezeu. Cred că el este in planul lui Dumnezeu” .

Diana Șoșoacă s-a remarcat în ultimii ani prin poziții favorabile Rusiei și prin numeroase declarații care au provocat controverse în spațiul public.

„Poporul român nu vă urăște”

Eurodeputata a participat în repetate rânduri la evenimente organizate de Ambasada Rusiei și a efectuat vizite la Moscova, unde și-a exprimat aprecierea față de cultura și societatea rusă.

În iunie, Diana Șoșoacă a susținut un discurs la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unde i s-a adresat direct lui Vladimir Putin, într-o intervenție marcată de declarații controversate

„Aș vrea să vă spun că poporul român nu vă urăște. Poporul român vrea pace cu Rusia”, și-a început Diana Șoșoacă discursul în fața liderului de la Kremlin.

Europarlamentara a criticat sprijinul acordat Ucrainei și a susținut că deciziile României sunt influențate extern.

Un moment care a atras atenția participanților a fost declarația potrivit căreia România „nu are președinte”, afirmație care l-a făcut pe Vladimir Putin, aflat în sală, să râdă.

Putin i-a mulțumit europarlamentarei și a evitat să comenteze situația politică din România.

„Sunteți binevenită. Sincer vorbind, nu pot și, sincer, nu vreau să comentez afacerile interne ale României”, a afirmat liderul rus.

În septembrie, președinta S.O.S. România a acordat un interviu postului Russia Today, în care a vorbit despre protestul ciobanilor din București, situația economică și socială din România și relația țării cu Uniunea Europeană.

În timpul intervenției, europarlamentara a făcut mai multe afirmații controversate, susținând că românii „mor de foame”, iar politicienii aflați la putere „au oprit apa”.

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