Ce i-a urat Diana Șoșoacă lui Putin de ziua lui. Mesajele, însoțite de imagini generate cu AI, în care lidera SOS România apare alături de dictatorul rus

Eurodeputata Diana Iovanovici Șoșoacă i-a transmis mesaje publice de felicitare președintelui rus Vladimir Putin, care și-a sărbătorit miercuri ziua de naștere. Lidera partidului SOS România a publicat pe Facebook două imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare alături de liderul de la Kremlin.

Imaginea generată de AI postată de Diana Șoșoacă Foto: FB Diana Iovanovici Șoșoacă

În primul mesaj, eurodeputata i-a urat simplu: „La mulți ani, domnule președinte”, textul fiind publicat în limba rusă.

Ulterior, lidera SOS România a mai făcut o postare, de această dată în limba engleză, în care i-a transmis lui Putin urări mai ample: „Sănătate, putere și succes în toate obiectivele propuse”.

Mesajele Dianei Șoșoacă pentru dictatorul de la Kremlin a generat valuri de reacții, de la indignare - „Doamne ferească” - la urări mistice:

„La mulți ani binecuvântați de Dumnezeu președintelui Putin, un patriot adevărat, un om care nu întâmplător s-a născut în 7 a 10 , sunt doua numere importante in numerologia lui Dumnezeu. Cred că el este in planul lui Dumnezeu” .

Diana Șoșoacă s-a remarcat în ultimii ani prin poziții favorabile Rusiei și prin numeroase declarații care au provocat controverse în spațiul public.

„Poporul român nu vă urăște”

Eurodeputata a participat în repetate rânduri la evenimente organizate de Ambasada Rusiei și a efectuat vizite la Moscova, unde și-a exprimat aprecierea față de cultura și societatea rusă.

În iunie, Diana Șoșoacă a susținut un discurs la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, unde i s-a adresat direct lui Vladimir Putin, într-o intervenție marcată de declarații controversate

„Aș vrea să vă spun că poporul român nu vă urăște. Poporul român vrea pace cu Rusia”, și-a început Diana Șoșoacă discursul în fața liderului de la Kremlin.

Europarlamentara a criticat sprijinul acordat Ucrainei și a susținut că deciziile României sunt influențate extern.

Un moment care a atras atenția participanților a fost declarația potrivit căreia România „nu are președinte”, afirmație care l-a făcut pe Vladimir Putin, aflat în sală, să râdă.

Putin i-a mulțumit europarlamentarei și a evitat să comenteze situația politică din România.

„Sunteți binevenită. Sincer vorbind, nu pot și, sincer, nu vreau să comentez afacerile interne ale României”, a afirmat liderul rus.

În septembrie, președinta S.O.S. România a acordat un interviu postului Russia Today, în care a vorbit despre protestul ciobanilor din București, situația economică și socială din România și relația țării cu Uniunea Europeană.

În timpul intervenției, europarlamentara a făcut mai multe afirmații controversate, susținând că românii „mor de foame”, iar politicienii aflați la putere „au oprit apa”.