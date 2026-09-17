Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan: „Accept propunerea făcută de Președintele României”

UPDATE 17.28 Reacția lui Siegfried Mureșan

„Accept propunerea făcută de Președintele României”, a anunțat Siegfried Mureșan pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, la Palatul Cotroceni, că l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a precizat că Mureșan este persoana care a primit cele mai multe voturi din partea formațiunilor politice consultate.

„Nu avem o majoritate conturată în ciuda acestor ore de discuții. Am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Această persoană este Siegfried Mureșan”, a declarat Nicușor Dan.

Siegfried Mureșan Foto: Profimedia

Președintele a precizat că Mureșan are experiența și expertiza necesare pentru această funcție, însă acesta i-a cerut un timp de gândire înainte de a confirma dacă acceptă propunerea.

„Este o persoană care are experiență, are expertiză pentru această poziție. Am vorbit cu el și mi-a solicitat un timp de gândire pe care i-l respect. Domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus președintele.

Nicușor Dan a subliniat că viitorul premier va avea o misiune dificilă, în condițiile actualei configurații parlamentare și ale pozițiilor exprimate de partide în timpul consultărilor.

„Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat, sarcina premierului desemnat va fi una dificilă”, a mai declarat șeful statului.

Desemnarea oficială urmează să fie făcută prin decret prezidențial și publicată în Monitorul Oficial, după ce Siegfried Mureșan va transmite dacă acceptă sau nu propunerea președintelui.

Șeful statului a precizat că decizia vine după sute de ore de discuții cu partidele politice, în încercarea de a găsi o soluție pentru ieșirea din criza politică.

„Suntem la mai mult de patru luni după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și am avut sute de ore de discuții, și împreună, și separat, cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. Am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Un șef de partid mi-a zis în privat: «Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea». Și nu e în regulă”, a pus președintele Nicușor Dan.

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„Nu avem o majoritate conturată în ciuda acestor ore de discuții. Am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană care are experiență, are expertiză pentru această poziție. Am vorbit cu el și mi-a solicitat un timp de gândire pe care i-l respect. Domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial. Oricine ar fi în poziția asta, dată fiind configurația parlamentară și date fiind opțiunile pe care partidele le-au exprimat, sarcina premierului desemnat va fi una dificilă”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a avut joi, 17 septembrie, consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Președintele Nicușor Dan Foto: Mediafax

Discuțiile au început la ora 09.00, cu delegația PSD, și s-au încheiat după întâlnirea cu parlamentarii neafiliați, programată la ora 14.00.

La Cotroceni au fost primiți, pe rând, reprezentanții PSD, AUR, PNL, USR și UDMR, precum și reprezentanții grupului minorităților naționale, ai partidelor S.O.S. România și POT și ai grupurilor parlamentare Uniți pentru România și PACE- Întâi România. Ultimii au intrat la consultări parlamentarii neafiliați.

Consultările au avut loc în condițiile în care partidele nu au reușit până acum să ajungă la un acord asupra unui premier care să dispună de o majoritate parlamentară. PNL, USR și UDMR au susținut candidatura europarlamentarului Siegfried Mureșan, în timp ce PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu.

Președintele a declarat anterior că intenționează să facă desemnarea înainte de plecarea sa în Statele Unite, la Adunarea Generală a ONU, și că trebuie identificată o variantă care să poată obține cele 233 de voturi necesare în Parlament.

Așadar, anunțul de la ora 17.00 este așteptat să clarifice dacă România va avea un nou premier desemnat și care va fi numele acestuia.

Una dintre variantele luate în calcul pentru funcția de prim-ministru este ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.