 Misterul banilor găsiți în toaletă. Un angajat a dat peste 100.000 de dolari în timp ce făcea curățenie | adevarul.ro
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Misterul banilor găsiți în toaletă. Un angajat a dat peste 100.000 de dolari în timp ce făcea curățenie

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Un caz neobișnuit petrecut la sediul unei televiziuni din Melbourne, Australia, a rămas un mister pentru anchetatori. Un angajat care făcea curățenie a descoperit peste 100.000 de dolari australieni ascunși într-o toaletă, însă nimeni nu a revendicat banii. Nici la mai bine de un deceniu de la descoperire nu există dovezi publice că autoritățile au reușit să stabilească cine a ascuns banii.

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Angajatul a descoperi banii în timp ce curăța toaleta Foto: iStock

În 2011, Chamindu Amarsinghe își făcea tura de curățenie la sediul Channel Nine din Melbourne când a observat ceva neobișnuit într-unul dintre recipientele sanitare. În interior se aflau teancuri de bancnote australiene. Bărbatul a crezut inițial că ar putea fi vorba despre o farsă, însă a anunțat supervizorul, care a contactat poliția, scrie Times of India.

O parte din bani a fost găsită în recipientul sanitar, iar alte bancnote au fost recuperate din instalațiile de canalizare. Pentru a stabili de unde proveneau banii, la fața locului a fost chemat și un instalator. Cu toate acestea, anchetatorii nu au reușit să afle cine ascunsese banii și nici de ce fuseseră lăsați în toaleta televiziunii.

Un suspect a fost anchetat, dar cazul nu a fost lămurit

Banii au rămas în custodia autorităților în perioada în care anchetatorii au încercat să le stabilească proveniența.

Investigația a avut totuși o pistă. Un bărbat din Sydney, Emerald Nguyen, a fost acuzat în legătură cu posibile venituri provenite din infracțiuni. Nguyen a ajuns astfel în centrul anchetei, însă acuzațiile împotriva lui au fost ulterior retrase. Potrivit relatărilor din presa australiană, acesta a susținut că era afectat de droguri și că nu își amintea să fi procurat sau abandonat banii.

Cum nimeni nu a venit să revendice suma, cazul a ajuns în instanță. În 2014, la aproape trei ani de la descoperirea banilor, un magistrat din Melbourne a trebuit să decidă ce se va întâmpla cu suma și dacă angajatul care o găsise urma să primească o parte din ea.

Între timp, Amarsinghe se mutase în Noua Zeelandă, unde își continua studiile în domeniul tehnologiei informației. El continua să lucreze și să studieze, fără să se aștepte, aparent, să recupereze banii pe care îi descoperise în timpul turei de curățenie.

Curățenia i-a adus peste 80.000 de dolari

Magistratul Michael Smith, de la Melbourne Magistrates' Court, a decis ca Amarsinghe să primească 81.597 de dolari australieni din suma găsită. Aproximativ 19.500 de dolari au fost păstrați de stat.

Poliția a susținut decizia, iar instanța a remarcat că Amarsinghe procedase corect după ce descoperise banii, raportându-i autorităților și contribuind la investigația privind proveniența lor.

Amarsinghe a spus că a rămas fără cuvinte când a aflat decizia. El intenționa să folosească banii pentru viitorul său și pentru cariera în domeniul tehnologiei informației. De asemenea, a spus că voia să doneze o parte din sumă pentru a ajuta persoane cu dizabilități și unui templu budist.

Chiar și după mai bine de trei ani de la descoperire, anchetatorii nu au reușit însă să stabilească cine a ascuns banii în toaleta sediului Channel Nine sau motivul pentru care aceștia au fost lăsați acolo. Misterul a rămas nerezolvat, în timp ce angajatul care găsise suma a primit 81.597 de dolari australieni.

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