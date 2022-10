LIVE TEXT | Război în Ucraina. Forțele ucrainene vor captura sau încercui probabil Lymanul în următoarele 72 de ore. Oficialii ruși acceptă mită pentru ușura povara mobilizării asupra celor bogați

Surse ruse au susținut că forțele ruse aduc rezerve suplimentare pentru a consolida pozițiile ruse în apropiere de Lyman, dar unii bloggeri au criticat comandamentul militar rus pentru că nu a învățat din greșelile sale din regiunea Harkov.

UPDATE 06.32 Președintele rus Vladimir Putin a anunțat pe 30 septembrie anexarea ilegală de către Rusia a patru teritorii ucrainene, fără a defini clar granițele acelor teritorii revendicate. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să precizeze granițele noilor teritorii anexate într-o conversație cu reporterii din 30 septembrie: „[Republicile] Donețk și Lugansk [DNR și LNR] au fost recunoscute de Rusia în granițele anului 2014. În ceea ce privește teritoriile din regiunile Herson și Zaporizhia, trebuie să clarific acest lucru. Vom clarifica totul astăzi." Șeful DNR, Denis Pushilin, a adăugat că până și districtul federal în care vor fi încorporate teritoriile anexate rămâne neclar: "Cum se va numi, care sunt granițele – să așteptăm deciziile finale, acum au loc consultări cu privire la modul de a face totul cât mai bine.” Oficialii ruși pot clarifica acele granițe și alocările administrative în zilele următoare, dar se confruntă cu o problemă inerentă: forțele ucrainene controlează în continuare zone mari din Donețk și Zaporijia și unele zone din regiunile Lugansk și Herson, o realitate militară care este puțin probabil să se schimbe în lunile următoare.

Putin a grăbit probabil anexarea acestor teritorii înainte de a lua chiar și decizii administrative de bază privind granițele și guvernarea. Prin urmare, oficialii ruși nu au stabilit politici sau condiții clare pentru o administrare corectă. Organizarea guvernării pentru aceste patru oblaste anexate forțat ar fi o provocare birocratică pentru orice stat, după ce forțele ruse au ucis, arestat sau alungat în mod sistematic oficialii ucraineni care conduceau anterior administrațiile regionale. Dar incompetența birocratică demonstrată de încercarea de mobilizare parțială a bărbaților ruși de către Kremlin sugerează că birocrații ruși se vor lupta în mod similar pentru a stabili structuri de guvernare asupra unei populații rezistente și nedoritoare de colaborare în zona de război care este teritoriul ucrainean ocupat de ruși.

UPDATE 06.02 Putin a invitat câțiva bloggeri ruși și corespondenți de război care au criticat anterior Ministerul rus al Apărării (MOD) pentru lipsa de transparență cu privire la progresul rusesc în Ucraina să participe la discursul său de anexare de la Moscova. Mass-media de stat rusă prezintă din ce în ce mai mult câțiva bloggeri pe canalele federale de televiziune, ceea ce indică probabil că Putin încearcă să obțină sprijinul acestor personalități naționaliste și pro-război, mai degrabă decât să le cenzureze. Prezența milbloggerului la Moscova poate explica, de asemenea, de ce mai multe canale proeminente Telegram au avut o acoperire limitată sau deloc a știrilor zilnice din prima linie pe 29 septembrie.

UPDATE 05.47 Contraofensive ucrainene. Estul Ucrainei: (linia Vovchansk-Kupiansk-Izyum-Lyman)

Forțele ucrainene vor captura sau încercui probabil Lymanul în următoarele 72 de ore. Forțele ruse au continuat să se retragă din pozițiile din jurul Lymanului pe 30 septembrie, deoarece forțele ucrainene au continuat să învăluie trupele ruse în zonă. Oficialii Republicii Populare Donețk (DNR) și corespondenții de război ruși au declarat că forțele ruse controlează încă Lymanul, dar s-au retras din pozițiile lor din Drobysheve (la aproximativ 6 km nord-vest de Lyman) și Yampil (aproximativ 13 km sud-est de Lyman). Surse ruse au susținut că forțele ruse controlează în continuare un drum de la Lyman la Torske, în timp ce forțele ucrainene au tăiat drumul Drobysheve-Torske în zona Stavky. Sursele ruse au remarcat, de asemenea, creșterea activității grupurilor ucrainene de recunoaștere și sabotaj pe autostrada Svatove-Torske la nord-est de Lyman, după ce se pare că au traversat râul Jerebeț. Imaginile geolocalizate au arătat, de asemenea, artilerie ucraineană lovind retragerea forțelor ruse lângă Torske. Unii bloggeri ruși au susținut că forțele ucrainene au traversat râul Siverskyi Doneț în Dronivka și acum operează în pădurile de la sud de Kreminna. Surse ruse au remarcat în mod uniform că artileria ucraineană continuă să interzică singura rută de ieșire rămasă a forțelor ruse pe drumul Kreminna-Torske.

Surse ruse au susținut că forțele ruse aduc rezerve suplimentare pentru a consolida pozițiile ruse în apropiere de Lyman, dar unii bloggeri au criticat comandamentul militar rus pentru că nu a învățat din greșelile sale din regiunea Harkov. Șeful DNR, Denis Pushilin, a susținut că forțele ruse au continuat să desfășoare rezerve suplimentare pentru a reține Lymanul, pe 30 septembrie.Milbloggeri ruși au raportat, de asemenea, că forțele ruse au desfășurat elemente ale Regimentului 503 infanterie motorizatî de gardă al Armatei 58 de arme combinate lângă Torske, în efortul de a rupe încercuirea din zonă, menționând că unitatea este cel puțin parțial compusă din oameni nou mobilizați. Alți milbloggeri au remarcat că elemente din districtele militare de vest și central (ADM și CMD) operează în zona Lyman alături de unitățile proxy ale republicii ruse. Mulți milbloggeri au susținut că retragerea Rusiei din Lyman seamănă cu retragerea haotică din Balakliya, regiunea Harkov, prin coordonarea sa slabă și lipsa sprijinului artileriei.Alții au afirmat că comandamentul militar rus nu a trimis întăririle necesare și, în schimb, trage cu rachete în regiunea Mykolaiv, în loc să ajute la apărarea Lymanului. Ministerul rus al Apărării (MOD) a raportat doar lovirea forțelor ucrainene la nord de Lyman în Ridkodub și nu a menționat că au lovit forțele ucrainene la vest, est sau sud de Lyman.

Forțele ucrainene au continuat probabil să facă progrese și în jurul Kupyansk, pe malul estic al râului Oskil, pe 30 septembrie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ruse au bombardat Petropavlivka (la șapte kilometri est de Kupyansk), ceea ce ar putea indica faptul că forțele ucrainene operează în zonă.

Forțele ucrainene au continuat să lovească ținte militare rusești în regiunea Lugansk pe 30 septembrie. Imaginile geolocalizate au arătat consecințele loviturilor HIMARS ucrainene asupra unui turn de televiziune și a unui retransmițător de radio din Starobilsk și la uzina de asfalt de lângă Alchevsk, care ar fi găzduit forțe ruse.

UPDATE 05.22 Sudul Ucrainei: (Oblastul Herson)

Oficialii militari ucraineni și-au menținut tăcerea operațională cu privire la progresul contraofensivei ucrainene în sudul Ucrainei pe 30 septembrie. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a raportat că forțele ucrainene continuă să forțeze trupele ruse să-și apere pozițiile. Statul Major ucrainean a adăugat că forțele ruse continuă să evacueze civilii din orașul Herson pentru a-și întări pozițiile. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a remarcat că forțele ruse încearcă să restabilească traficul pe Podul Antonivsky și aduc materiale de construcție suplimentare și echipamente de reparații pe pod.

Forțele ucrainene și-au continuat campania de interdicție pe 29 și 30 septembrie, lovind în primul rând liniile de comunicații terestre (GLOC), pozițiile și depozitele de muniții ale Rusiei din nordul și centrul Oblastului Herson. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a declarat că forțele ucrainene au lovit convoaiele militare rusești în Nova Kakhovka, un post de comandă din raionul Beryslav și șase zone de concentrare rusă în orașul Herson, Nova Kakhovka, Dariivka și Nova Kardashinka. Oficialii militari ucraineni au adăugat că forțele ucrainene au vizat un centru de control al vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) din Davydiv Brid, pe malul estic al râului Inguleț. Surse ucrainene și ruse au raportat că o lovitură ucraineană asupra orașului Herson l-a ucis pe Aleksei Katerinchev, adjunct al șefului administrației pentru ocupația Oblastului Herson, numit de Rusia.

Surse ucrainene și ruse au identificat două zone de activitate cinetică la 30 septembrie: la sud de granița Oblastului Herson-Dnipropetrovsk și în jurul capului de pod ucrainean peste râul Inguleț. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a raportat că forțele ucrainene au descoperit și respins un mic grup rusesc de sabotaj și recunoaștere în Osokorkivka (pe autostrada T0403 din nordul Oblastului Herson), iar Ministerul rus al Apărării (MOD) a susținut că forțele ruse au continuat să lovească pozițiile ucrainene în Osokorkivka. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a declarat, de asemenea, că au desfășurat „acțiuni de succes nespecificate în zona Davydiv Brid și a remarcat că forțele ucrainene „au suprimat un bastion rusesc, ” dar acest limbaj este vag și poate însemna că trupele ucrainene au efectuat un atac la sol în zonă sau au provocat daune prin bombardamente, asupra pozițiilor rusești. Un milblogger rus a susținut că forțele ruse au efectuat un atac de distrugere în așteptarea unui atac ucrainean asupra lui Davydiv Brid. Statul Major ucrainean a mai raportat că forțele ucrainene au respins un asalt rusesc asupra Bezimenne (la sud-est de capul de pod).

UPDATE 04.38 Efortul principal al Rusiei — Estul Ucrainei (obiectiv rusesc: capturarea întregii regiuni Donețk, teritoriul revendicat al proxy-urilor Rusiei în Donbas)

Forțele ruse au continuat atacurile la sol în regiunea Donețk pe 30 septembrie, dar nu au înregistrat câștiguri teritoriale confirmate. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile terestre rusești la nord-est de Bakhmut, lângă Bakhmutske și la sud de Bakhmut, lângă Vesela Dolyna (6 km sud-est de Bakhmut), Zaitseve (8 km sud-est de Bakhmut), Odradivka (9 km sud de Bakhmut) și Mayorsk ( 20 km sud de Bakhmut). Surse ruse au susținut, de asemenea, că forțele ruse au efectuat atacuri la sol chiar în Bakhmut și lângă Soledar. Surse ucrainene au raportat că forțele ruse au continuat loviturile de rutină cu artilerie, aer și rachete pe toată linia de contact în regiunea Donețk.

UPDATE 03.55 Efort de susținere – Axa de Sud (obiectiv rusesc: menținerea pozițiilor din prima linie și securizarea zonelor din spate împotriva atacurilor ucrainene)

Forțele ruse au continuat loviturile cu artilerie, aeriene și cu rachete la vest de Hulyaipole și în regiunile Mykolaiv și Dnipropetrovsk pe 30 septembrie. Surse ucrainene și ruse au raportat că forțele ruse au lovit orașul Mykolaiv, orașul Zaporizhzhia, orașul Dnipro, Nikopol și Kryvyi Rih pe 30 septembrie.Surse ucrainene au mai raportat că forțele ruse au tras cu rachete Smerch cu sistem de lansare multiplă (MLRS) în apropiere de Ochakiv, regiunea Mykolaiv. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au lovit și distrus un post de comandă rusesc și un sistem rusesc S-300 în Melitopol și au lovit poziții rusești în Tokmak pe 30 septembrie.

Forțele ruse au continuat să folosească drone iraniene pentru a viza poziții și orașe ucrainene din sudul Ucrainei pe 30 septembrie. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a raportat că forțele ruse au efectuat două atacuri cu drone Shahed-136 asupra unei clădiri administrative și a unei infrastructuri critice din orașul Mykolaiv. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a raportat, de asemenea, că apărarea antiaeriană ucraineană a doborât trei drone Shahed-136 rusești în Oblastul Mykolaiv și două nespecificate - probabil și drone Shahed136 - în Oblastul Odesa.

UPDATE 03.18 Eforturi de mobilizare. Președintele rus Vladimir Putin a semnat pe 30 septembrie un decret care simplifică procesul de dobândire a cetățeniei pentru străinii care servesc în armata rusă, stimulând în continuare străinii să se ofere voluntari pentru serviciul militar. O sursă rusă a declarat la 30 septembrie că autoritățile ruse au instituit o interdicție de călătorie pentru personalul rus de aplicare a legii și pentru personalul guvernamental care are acces la secrete de stat și îi obligă pe aceștia să-și predea pașapoartele. Sursa a mai declarat că Ministerul rus al Afacerilor Interne crește săptămânal ținta pentru personalul său, indicând eforturile Rusiei de a desfășura mai mult personal din serviciile de securitate în Ucraina, care ar putea acționa ca forțe de securitate în teritoriile ocupate. Deputații Dumei din Republica Bashkortostan au înaintat Dumei de Stat a Rusiei un proiect de lege, pe 30 septembrie, care va legaliza eforturile de recrutare a militarilor ruși în închisoare pentru „operațiunea militară specială”, luând 10 zile libere de pedeapsă fiecărui deținut pentru fiecare zi executată. în Ucraina. O sursă rusă a raportat că personalul Ministerului rus al Afacerilor Interne a început să rețină operatorii de canale Telegram care solicită proteste și declanșează tulburări și probabil că i-au constrâns pe organizatorii de proteste din Republica Daghestan să emită scuze publice pentru incitarea la proteste.

UPDATE 02.51 The Financial Times a raportat că oficialii kazahi și georgieni și-au exprimat disponibilitatea de a-i primi pe rușii care fug în Kazahstan și Georgia de la mobilizarea forțată, indicând faptul că influența rusă în Asia Centrală și Caucaz s-a redus. Probabil că Kremlinul nu poate să-și folosească influența pentru a constrânge Kazahstanul și Georgia să trimită înapoi în Rusia personalului mobilizat care fuge.[47] Rușii continuă să fugă din Rusia către Georgia și Kazahstan, lăsând în urmă vehiculele și chiar familiile lor pentru a scăpa de mobilizare. Oficialii israelieni au chemat tot personalul militar israelian care are dublă cetățenie a Rusiei să se întoarcă imediat în Israel, indicând teama internațională că Rusia ar putea mobiliza oameni cu dublă cetățenie rusă.

ȘTIRE INIȚIALĂ Oficialii ruși acceptă mită și se angajează în alt tratament preferențial pentru a preveni sau a ușura povara mobilizării asupra celor bogați. Statul Major ucrainean a raportat că oficialii responsabili cu selecția și pregătirea mobilizării în regiunea Khabarovsk au stabilit un „tarif” de 100.000 de ruble pentru persoanele mobilizate, pentru a evita mobilizarea, dar această sumă este de neatins pentru majoritatea locuitorilor din regiunea Khabarovsk. Duma Rusă a adoptat o lege la 30 septembrie care permite oamenilor de afaceri mobilizați să solicite plăți amânate pentru împrumuturi, prelungiri ale condițiilor tranzacțiilor comerciale și întreținere gratuită a contului de la băncile lor.