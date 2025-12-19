Dezvăluiri despre un moment hotărâtor în negocierile Rusia-Ucraina imediat după invazie. Consilierul de top al lui Putin care a îndrăznit să refuze un ordin

Asociații fostului consilier și apropiat al lui Vladimir Putin, Dmitri Kozak, au vorbit anonim cu NYT despre ruptura legăturilor personale dintre aceștia odată cu invazia rusă în Ucraina.

Potrivit unor persoane apropiate lui Kozak, acesta a pus la îndoială finalitatea invaziei în Ucraina și a refuzat inițial să urmeze un ordin privind discuțiile cu ucrainenii.

Într-un apel telefonic tensionat, a doua zi după invazie, Kozav a spus că își acceptă orice soartă pentru refuzul său. El a spus asta în timp ce era pe speaker fără să fie conștient de acest lucru - în acest fel înalții oficiali din biroul președintelui au devenit martori fără voie ai unui rar moment rar insubordonare față de Putin.

Kozak, în vârstă de 67 de ani, a demisionat din funcția de șef adjunct al cabinet lui Putin în septembrie, la o lună după ce The New York Times a relatat despre criticile sale private la adresa războiului.

Prin exprimarea dezacordurilor sale cu președintele în cadrul elitei conducătoare, vechiul confident al lui Putin dă glas nemulțumirii resimțite în tăcere de mulți din mediul de afaceri și cultural al Moscovei și chiar de oficiali guvernamentali, au declarat sub anonima șase persoane apropiate de Kozak.

Cea mai importantă figură guvernamentală care rupe legătura cu președintele din cauza războiului, a rămas însă la Moscova.

Putin și Kozak s-au cunoscut pe când erau înalți funcționari în biroul primarului din Sankt Petersburg, iar legătura lor apropiată l-a făcut pe cel din urmă să presupună că se află oarecum în siguranță, au declarat sursele citate.

El nu l-a criticat niciodată public pe Putin, dar nu și-a schimbat între timp opiniile despre război, ba dimpotrivă, acestea doar au fost întărite de evenimentele care au avut loc de la invazia din 24 februarie 2022, spune un cunoscut al său, analistul politic Arkady Dubnov, care locuiește în Israel.

„Evaluările sale, exprimate în fața lui Putin în ajunul acțiunii militare, au fost confirmate cu o acuratețe terifiantă”, apreciază el.

Un om din cercul apropiat al Kremlinului

Mâinile îi tremurau în timp ce se îndrepta spre pupitru. El a explicat, emoționat vizibil, de ce negocierile cu Ucraina nu duceau nicăieri. A adăugat că mai are multe de spus, dar Putin l-a întrerupt.

„Presupun că vom vorbi despre asta separat”, a spus Kozak.

Era 21 februarie 2022 și el a luat cuvântul la o reuniune televizată a Consiliului de Securitate, într-o sală somptuoasă a Kremlinului.

În timp ce toți înalții oficiali prezenți, s-au aliniat argumentelor lui Putin pentru invazie, Kozak a făcut notă discordantă.

Vorbim de un oficial care Îl cunoștea pe Putin mai bine decât aproape oricine altcineva din încăpere, amintește NYT. A coordonat prima campanie de realegere a lui Putin, s-a ocupat de pregătirile pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2014 și a supravegheat integrarea Crimeei anexate la Rusia.

La începutul lui 2022, înainte de invazie, Kozak negocia cu Ucraina prin intermediari din estul țării. A prezidat o rundă de discuții de opt ore la Paris în ianuarie, negocieri despre care Ucraina a spus că au transmis un „semnal foarte pozitiv”. Mai mulți foști oficiali ucraineni și americani familiarizați cu acele discuții au spus că Kozak a lăsat impresia că dorea realmente să găsească o soluție diplomatică, în loc să tergiverseze lucrurile.

Avertismente care s-au dovedit profetice

În timp ce Putin masa trupe lângă Ucraina, Kozak a redactat un memoriu lung în care prezenta potențiale consecințe negative ale unui război. Potrivit unei persoane care l-a văzut, memoriul avertiza asupra posibilității ca Suedia și Finlanda să adere la NATO - o predicție care s-ar dovedi premonitorie.

Pe 21 februarie, Kozak s-a adresat din nou Consiliului de Securitate, dar acel segment nu a fost televizat, potrivit surselor citate. Ucrainenii vor rezista, a avertizat el. Sancțiunile vor fi severe. Poziția geopolitică a Rusiei va avea de suferit.

În acel moment, Putin: le-a cerut tuturor oficialilor, cu excepția vorbitorului și a membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate, să părăsească încăperea. Kozak a fost invitat să prezinte încă o dată argumentele. Apoi, Putin le-a cerut tuturor să iasă, rămânând singur cu Kozak, care încă stătea la pupitru, la o distanță considerabilă de președintele rus.

„Ce este?”, l-a întrebat Putin pe consilierul său potrivit a două persoane apropiate de Kozak. „De ce sunteți împotriva acestui lucru?”

Conform surselor citate, consilierul nu a cedat. A fost ultima dată când cei doi bărbați au vorbit înainte ca Rusia să înceapă să bombardeze Kievului în dimineața zilei de 24 februarie.

Episodul în care vechiul confident al lui Putin a refuzat un ordin

Unele agenții de știri au relatat că Kozak l-ar fi sunat pe Andriy Yermak, pe atunci șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, la câteva ore după invazie și a cerut Kievului să se predea.

Kozak a insistat în privat că relatarea este falsă: de fapt, Yermak a fost cel care l-a sunat în ziua respectivă, iar Kozak i-a spus că dorește să lucreze la o pace negociată cât mai repede posibil, au spus persoane apropiate de acesta din urmă pentru NYT.

Astfel că, a doua zi de la invazie, situația era următoarea: Kozak negocia un posibil acord de încetare a focului cu un alt oficial ucrainean, Davyd Arakhamia, un acord ce prevedea garantarea securității Ucrainei de către Rusia și retragerea din toate teritoriile Ucrainei, cu excepția Crimeei și a regiunii estice Donbas.

Negocierile care au stârnit furia lui Putin

Felul în care a fost pusă problema în negocierile cu ucrainenii l-a nemulțumit foarte tare pe Putin.

În seara acelei zile, pe 25 februarie, Putin a fost informat prin intermediul sistemului telefonic securizat al Kremlinului și a fost furios: Kozak și-a depășit atribuțiile când a discutat probleme teritoriale. În aceste condiții, a dat ordinul ca Kozak să informeze Kievul că Rusia va negocia doar capitularea Ucrainei.

Din punctul de vedere al consilierului, era o schimbare bruscă de poziție din partea lui Putin, căruia i-a atras atenția că nu poate negocia dacă nu cunoaște obiectivele finale ale Rusiei.

Ignorând aceste îngrijorări, Putin i-a ordonat să negocieze conform instrucțiunilor. Atunci Kozak a refuzat și a fost momentul în care i-a spus președintelui rus că este gata să fie arestat sau împușcat pentru refuzul său, au spus sursele.

La capătul acelei convorbiri tensionate, Kozak a acceptat să informeze Ucraina cu privire la cererea Rusiei de capitulare. L-a sunat pe Arakhamia, în timp ce Putin asculta în tăcere. Oficialul ucrainean a refuzat.

A doua zi, prim-adjunctul șefului de cabinet, Serghei Kiriyenko, îl anunța pe Kozak că rolul său de negociator avea să fie preluat de un alt consilier al Kremlinului, Vladimir Medinsky.

În acea seară, Medinsky și miliardar rus,ulRoman Abramovici, au ajuns la domiciliul lui Kozak și l-au informat că merg în Belarus pentru a negocia cu Ucraina în baza unui nou mandat al lui Putin: să discute garanții de securitate, dar nu și granițele Ucrainei.

În sistem dar nu tocmai în miezul lui

Deși nu va mai avea niciodată un rol oficial în relațiile cu Ucraina, Kozak nu și-a pierdut totuși locul de muncă.

Și-a păstrat biroul în clădirea Administrației Prezidențiale din epoca sovietică, la câteva străzi de Kremlin, unde s-a întâlnit cu emisari secreți din Occident, potrivit mai multor persoane care au cunoștință despre evenimente.

A discutat cu aceștia despre posibile planuri de pace. Le-a spus că are în continuare acces la Putin, semnalând astfel că președintele rus era la curent cu acele conversații secrete.

De altfel, Putin a fost cel care a sugerat ca el să facă propuneri pentru îmbunătățirea climatului economic al Rusiei. Mai mulți confidenți care au văzut ulterior memorandumul lui Kozak s-au declarat extrem de mirați de conținutul acestuia: consilierul propunea ca Putin să oprească războiul, să negocieze cu Ucraina și să facă reforme interne de liberalizare. A mai propus ca sistemul judiciar rus să fie independent de supravegherea de facto a agențiilor de aplicare a legii - o idee aproape eretică, având în vedere statutul serviciilor de securitate ale Rusiei ca fiind cele mai puternice forțe ale sale.

Apropiații oficialului au dezvăluit că nu doar propunerile în sine au fost unele surprinzătoare, ci și de faptul că acesta le împărtășea în afara Kremlinului, având în vedere vălul de secret care îl înconjoară de obicei pe liderul rus.

Konstantin Zatulin, membru al parlamentului din partidul Rusia Unită al lui Putin, care îl cunoaște bine pe Kozak, l-a descris ca fiind loial lui Putin. Și totuși el a fost acel ral consilier al Kremlinului care „nu și-a ascuns opinia”.

„În administrația prezidențială, nu este prea obișnuit să contrazici prea mult opinia superiorului tău”, a comentat el.

De ce s-a produs ruptura

Dubnov, o cunoștință a Kozak din Israel, a explicat că Kozak avea o convingere, și anume că „lucrează în slujba statului și nu în interesele personale ale lui Putin”. Ruptura relațiilor lor, a spus el, s-a produs, odată cu invazia, când „a descoperit că pentru Putin nu există linii roșii pe care să nu fie pregătit să le depășească”.

„Prețul pe care țara îl plătește pentru ambițiile de mare putere ale liderului său a devenit inacceptabil” pentru el Kozak, a dezvăluit Dubnov.

La fel ca multe alte elite rusești, Kozak continuă să-și arate loialitatea față de Putin, abținându-se de la orice critică publică. Și această loialitate este întoarsă într-o anumită măsură și de liderul rus.

De pildă, și după episoadele tensionate, a putut călători de mai multe ori în Israel pentru tratament medical, dar și în Turcia și Emiratele Arabe Unite. Este un semn al încrederii lui Putin, având în vedere restricțiile pe care le-a impus deplasărilor oficialilor guvernamentali pe timp de război.

În septembrie, Putin a acceptat demisia vechiului său colaborator Kozak - un fapt remarcabil având în vedere că acesta de obicei își ia măsura de precauție de a-i numi în funcții călduțe, păstrându-i în guvern, pentru a se asigura de loialitatea lor

Leonid Romankov, membru liberal al Adunării Legislative din Sankt Petersburg în anii 1990, își amintește de Kozak ca de un „profesionist” care, spre deosebire de mulți alți oficiali ai orașului, se străduia să respecte „litera legii”. Totuși, a preferat să privească cum Putin devenea nedemocratic.

„A ales calea conformismului. Ar fi putut înțelege mult mai devreme încotro se îndreptau lucrurile.”