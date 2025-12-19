search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dezastru pe șantierele feroviare finanțate din PNRR. România riscă să piardă miliarde de euro din cauza întârzierilor la lucrările de modernizare

0
0
Publicat:

România se află într-o situație critică privind absorbția fondurilor europene destinate infrastructurii feroviare. Deși România are alocată suma totală de 3,48 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru aceste proiecte, datele transmise de CFR Infrastructură la solicitarea „Adevărul” demonstrează că, la finalul anului 2025, șantiere vitale înregistrează un progres fizic modest.

Lucrări infrastructură feroviară. FOTO: Facebook / CFR Infrastructură
Lucrări infrastructură feroviară. FOTO: Facebook / CFR Infrastructură

Astfel, termenul limită pentru decontarea fondurilor din PNRR (anul 2026) devine imposibil de respectat, în condițiile în care compania de stat estimează oficial finalizarea unor lucrări abia în vara anului 2027.

Banii europeni, care ar trebui să transforme rețeaua de cale ferată și să permită viteze de 160 km/h pentru călători și 120 km/h pentru marfă, riscă să rămână necheltuiți. Raportul centralizat de CFR Infrastructură la finalul lunii octombrie 2025 dezvăluie o imagine dezastruoasă a execuției lucrărilor pe marile magistrale.

Magistrala Caransebeș – Arad: un singur lot performant din patru

Prima mare magistrală finanțată prin PNRR, Caransebeș – Timișoara – Arad, măsoară peste 162 de kilometri și este împărțită în patru loturi distincte. Situația este critică chiar de la punctul de plecare. Pe Lotul 1, Caransebeș – Lugoj (39,56 km), stadiul execuției este de doar 1,99%. Deși termenul estimat de finalizare este iulie 2027, progresul este aproape inexistent, ceea ce transformă acest segment în cea mai mare "piatră de moară" a întregului proiect.

Singura rază de speranță pe această linie vine de la Lotul 2, Lugoj – Timișoara Est (53,91 km). Aici, constructorii au reușit să ducă lucrările la 51,75%, cu un termen estimat de finalizare în iunie 2026, fiind singurul segment din vestul țării care oferă o perspectivă realistă de succes.

Imediat după Timișoara, problemele revin. Lotul 3, Timișoara Est – Ronaț Triaj (13,86 km), înregistrează un progres modest de 15,58%, în condițiile în care termenul limită este tot iunie 2026. Situația este similară și pe ultimul sector, Lotul 4, Ronaț Triaj – Arad (54,86 km), unde stadiul fizic este de 21,59%, cu aceeași dată scadentă nerealistă de iunie 2026.

Transilvania riscă să rămână cu șantierele neterminate

Cel de-al doilea mare proiect de modernizare vizează electrificarea și reabilitarea liniei Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, pe o distanță de 166 de kilometri. Aici, șantierele par împărțite în două lumi diferite.

Pe primele două sectoare, lucrurile se mișcă. Lotul 1, Cluj Napoca – Aghireș (30,41 km), a ajuns la un stadiu de 49%, iar Lotul 2, Aghireș – Poieni (36,53 km), raportează un progres de 52%. Pentru ambele tronsoane, CFR estimează finalizarea în august 2026, un termen care pare fezabil dacă ritmul actual se menține.

Dezastrul apare însă pe a doua jumătate a traseului, spre granița cu Ungaria. Lotul 3, Poieni – Aleșd (52,74 km), este mult în urmă, cu un stadiu de execuție de doar 15%. Nici ultimul segment nu stă mult mai bine. Pe Lotul 4, Aleșd – Frontieră Ungaria (46,74 km), lucrările au ajuns la 25%. Pentru aceste două loturi problematice, termenul avansat de CFR este mai 2027.

Lucrările mici avansează ceva mai bine

În paralel cu marile șantiere, CFR a demarat programul „Quick Wins” pentru ridicarea restricțiilor de viteză pe 421 de kilometri. Aici, situația este mult mai nuanțată. Sucursalele regionale Iași, Galați și Timișoara raportează finalizarea integrală a lucrărilor contractate.

La Cluj, lucrurile stau bine, una dintre asocieri finalizând totul, iar cealaltă având loturi între 34% și 100%. În sudul țării, pe raza Regionalei Craiova, firma Intens Prest a terminat lucrările, în timp ce asocierea condusă de Rotary Construcții are loturi cu stadii între 40% și 100%.

Problemele apar însă în zonele cele mai aglomerate. Pe raza Regionalei București, deși Strabag a terminat sectorul Chiajna – Grădinari, constructorul Yapi Merkezi are loturi unde stadiul de execuție este de doar 9%. Situația este complicată și la Brașov. Aici, asocierea SAN Electroterm – VEST Construct raportează stadii slabe, cuprinse între 14% și 75% pe trei dintre cele patru loturi contractate.

Știri Interne

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
digi24.ro
image
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare în România, pentru deținere de droguri
stirileprotv.ro
image
Pericolul ascuns din ciocolata caldă și vinul fiert. De ce este bine să eviți să le consumi uneori
gandul.ro
image
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
mediafax.ro
image
Dezvăluiri cutremurătoare despre boala lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie. E foarte grav!”
fanatik.ro
image
19 decembrie 1989. Ziua grevei generale de la Elba Timișoara. Pregătiri pentru momentul istoric al eliberării de comunism
libertatea.ro
image
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
digi24.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
Într-un interviu bizar, Bianca Censori, soția lui Kanye West, explică de ce iese în public aproape dezbrăcată
antena3.ro
image
Turiştii străini, dezamăgiţi de o problemă a Bucureştiului. "Am văzut că nu este sigur"
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
prosport.ro
image
Poate un om să fie înghițit de o balenă? Ce arată știința și cazurile reale
playtech.ro
image
Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce loc ocupă România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură grea pentru Mihai Rotaru, după eliminarea dramatică a Universității Craiova din Conference League
digisport.ro
image
Documentarul Recorder riscă să reînvie un model periculos pentru justiție: Republica Procurorilor - interviu cu George Bodan Ilea, avocat
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Un avion s-a prăbușit pe un aeroport din SUA! Nu există supraviețuitori
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Civil, bani mai mulți la despăgubiri. Cine sunt victimele indirecte
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Tragedie cumplită înainte de Crăciun! Un militar de 39 de ani din Buzău a murit într-un accident îngrozitor. Leontin avea un băiețel superb și o soție minunată!
romaniatv.net
image
Schimbări în 2026 pentru românii care stau la bloc. Guvernul a luat decizia care îi va încurca pe proprietari
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
click.ro
image
Trucul bunicilor pentru toba de casă perfectă. Fără miros, fără greșeli
click.ro
image
Astrele s-au decis: Trei zodii au tras lozul câştigător al destinului. În următoarele cinci săptămâni le așteaptă noroc, bani și împlinire
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
945c4020 2138 4bff b8ba 1c91f6160dad jpg
Luna Nouă în Săgetător rupe tiparele: ce lași în urmă în decembrie 2025 și ce începi cu adevărat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși

OK! Magazine

image
Brunet, înalt și extrem de fit. Așa putea să arate soțul lui Meghan! Harry știe oare de „persoana specială” din viața ei?

Click! Pentru femei

image
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood

Click! Sănătate

image
Cât de sănătoşi sunt creveţii?