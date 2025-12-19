Dezastru pe șantierele feroviare finanțate din PNRR. România riscă să piardă miliarde de euro din cauza întârzierilor la lucrările de modernizare

România se află într-o situație critică privind absorbția fondurilor europene destinate infrastructurii feroviare. Deși România are alocată suma totală de 3,48 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru aceste proiecte, datele transmise de CFR Infrastructură la solicitarea „Adevărul” demonstrează că, la finalul anului 2025, șantiere vitale înregistrează un progres fizic modest.

Astfel, termenul limită pentru decontarea fondurilor din PNRR (anul 2026) devine imposibil de respectat, în condițiile în care compania de stat estimează oficial finalizarea unor lucrări abia în vara anului 2027.

Banii europeni, care ar trebui să transforme rețeaua de cale ferată și să permită viteze de 160 km/h pentru călători și 120 km/h pentru marfă, riscă să rămână necheltuiți. Raportul centralizat de CFR Infrastructură la finalul lunii octombrie 2025 dezvăluie o imagine dezastruoasă a execuției lucrărilor pe marile magistrale.

Magistrala Caransebeș – Arad: un singur lot performant din patru

Prima mare magistrală finanțată prin PNRR, Caransebeș – Timișoara – Arad, măsoară peste 162 de kilometri și este împărțită în patru loturi distincte. Situația este critică chiar de la punctul de plecare. Pe Lotul 1, Caransebeș – Lugoj (39,56 km), stadiul execuției este de doar 1,99%. Deși termenul estimat de finalizare este iulie 2027, progresul este aproape inexistent, ceea ce transformă acest segment în cea mai mare "piatră de moară" a întregului proiect.

Singura rază de speranță pe această linie vine de la Lotul 2, Lugoj – Timișoara Est (53,91 km). Aici, constructorii au reușit să ducă lucrările la 51,75%, cu un termen estimat de finalizare în iunie 2026, fiind singurul segment din vestul țării care oferă o perspectivă realistă de succes.

Imediat după Timișoara, problemele revin. Lotul 3, Timișoara Est – Ronaț Triaj (13,86 km), înregistrează un progres modest de 15,58%, în condițiile în care termenul limită este tot iunie 2026. Situația este similară și pe ultimul sector, Lotul 4, Ronaț Triaj – Arad (54,86 km), unde stadiul fizic este de 21,59%, cu aceeași dată scadentă nerealistă de iunie 2026.

Transilvania riscă să rămână cu șantierele neterminate

Cel de-al doilea mare proiect de modernizare vizează electrificarea și reabilitarea liniei Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, pe o distanță de 166 de kilometri. Aici, șantierele par împărțite în două lumi diferite.

Pe primele două sectoare, lucrurile se mișcă. Lotul 1, Cluj Napoca – Aghireș (30,41 km), a ajuns la un stadiu de 49%, iar Lotul 2, Aghireș – Poieni (36,53 km), raportează un progres de 52%. Pentru ambele tronsoane, CFR estimează finalizarea în august 2026, un termen care pare fezabil dacă ritmul actual se menține.

Dezastrul apare însă pe a doua jumătate a traseului, spre granița cu Ungaria. Lotul 3, Poieni – Aleșd (52,74 km), este mult în urmă, cu un stadiu de execuție de doar 15%. Nici ultimul segment nu stă mult mai bine. Pe Lotul 4, Aleșd – Frontieră Ungaria (46,74 km), lucrările au ajuns la 25%. Pentru aceste două loturi problematice, termenul avansat de CFR este mai 2027.

Lucrările mici avansează ceva mai bine

În paralel cu marile șantiere, CFR a demarat programul „Quick Wins” pentru ridicarea restricțiilor de viteză pe 421 de kilometri. Aici, situația este mult mai nuanțată. Sucursalele regionale Iași, Galați și Timișoara raportează finalizarea integrală a lucrărilor contractate.

La Cluj, lucrurile stau bine, una dintre asocieri finalizând totul, iar cealaltă având loturi între 34% și 100%. În sudul țării, pe raza Regionalei Craiova, firma Intens Prest a terminat lucrările, în timp ce asocierea condusă de Rotary Construcții are loturi cu stadii între 40% și 100%.

Problemele apar însă în zonele cele mai aglomerate. Pe raza Regionalei București, deși Strabag a terminat sectorul Chiajna – Grădinari, constructorul Yapi Merkezi are loturi unde stadiul de execuție este de doar 9%. Situația este complicată și la Brașov. Aici, asocierea SAN Electroterm – VEST Construct raportează stadii slabe, cuprinse între 14% și 75% pe trei dintre cele patru loturi contractate.