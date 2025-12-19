search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Un satelit Starlink va cădea pe Pământ, după ce a suferit o anomalie pe orbită. Ce spun reprezentanții companiei

Unul din sateliții de Internet în bandă largă Starlink ai SpaceX se apropie spre Pământ, după ce a suferit o anomalie pe orbită miercuri, 17 decembrie. Megaconstelația Starlink este formată din aproape 9.300 de sateliți activi.

Satelit Starlink/FOTO: Shutterstock
Satelit Starlink/FOTO: Shutterstock

Accidentul a dus la pierderea comunicării cu satelitul Starlink, care orbita la o altitudine de 418 kilometri, potrivit companiei, scrie Agerpres.

„Anomalia a dus la ventilarea rezervorului de propulsie, o scădere rapidă a semiaxei majore cu aproximativ 4 km și eliberarea unui număr mic de obiecte de viteză relativ mică, ce pot fi monitorizate”, au declarat reprezentanții Starlink, o companie deținută de SpaceX, într-o postare pe X făcută joi dimineață.

Această descriere sugerează că rezervorul de propulsie al satelitului Starlink s-ar fi putut rupe sau ar fi suferit alte tipuri de daune.

SpaceX colaborează cu NASA și US Space Force pentru a monitoriza fragmentele de resturi spațiale, dar nu există motive de îngrijorare. Satelitul este în mare parte intact și va reintra în atmosferă în câteva săptămâni, fără a reprezenta vreun risc pentru Stația Spațială sau echipajul acesteia.

Starlink a subliniat că siguranța spațială este o prioritate și că inginerii lucrează pentru a identifica cauza problemei și pentru a implementa un software care previne astfel de evenimente.

Megaconstelaţia Starlink este de departe cea mai mare asamblată vreodată. În prezent, este formată din aproape 9.300 de sateliţi activi, ceea ce înseamnă că SpaceX operează aproximativ 65% din totalul sateliţilor funcţionali care circulă în jurul planetei noastre. Şi acest număr este în continuă creştere.

SpaceX a lansat 122 de misiuni Starlink numai în acest an, trimiţând peste 3.000 dintre sateliţi pe orbita joasă a Pământului.

Sateliţii Starlink au o durată de viaţă de aproximativ cinci ani.

Compania a luat şi alte măsuri pentru a atenua ameninţarea reprezentată de deşeurile spaţiale reprezentate de megaconstelaţie.

De exemplu, sateliţii Starlink evită autonom potenţialele coliziuni, o abilitate pe care o pun în practică destul de des: în primele şase luni ale anului 2025, sateliţii Starlink au efectuat aproximativ 145.000 de manevre de evitare - o medie lunară de aproximativ patru manevre de evitare pentru fiecare satelit.

SUA

