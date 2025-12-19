Fotbalist scos din minți de blajinul Emeric Ienei. A folosit un vocabular murdar și a pierdut naționala

Emeric Ienei, dispărut pe 5 noiembrie la vârsta de 88 de ani, a lăsat un urma lui multe cuvinte de apreciere. Timp neconflictual, nea Imi a fost considerat un domn respectat în fotbal.

Eixistă și personaje care nu l-au înghițit și care se consideră nedreptățile de antrenor. Unul este de la Dinamo, Claudiu Vaișcovici, iar altul a jucat pentru Rapid, Ștefan Nanu. Și un ex-jucător de la Sportul Studențesc s-a certat cu reputatul tehnician.

Conflictul a ieșit la lumină recent. Supărat că la un turneu amical nu l-a folosit deloc în trei meciuri amicale (Grecia, Turcia și Israe), în avion, Gino Iorgulescu a povestit că i-a făcut scandal marelui tehnician. „La întoarcere m-am îmbătat și l-am apostrofat. L-am... mă rog... și de acolo nici nu ne-am mai întâlnit”, a spus acesta pentru iamsport.

Gino a făcut și o comparație între Ienei și Lucescu. „Spre deosebire de Lucescu care a mers în Portugalia și m-a luat titular după acel episod pe care vi l-am povestit. Cam asta e diferența. Mircea își făcea treaba cu noi, era deștept. Dacă avea nevoie de noi, trecea peste orice și ne folosea”, adaugă fostul jucător de la Sportul Studențesc.

Gino Iorgulescu are 49 de selecții la echipa națională. În prezent, este șeful Ligii Profesionist de Fotbal - LPF.