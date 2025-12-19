SUA suspendă Loteria Vizelor după atacul armat de la Universitatea Brown

Programul de vize pentru imigranți (DV Program), cunoscut și ca „Loteria vizelor”, a fost suspendat joi, 18 decembrie, la cererea secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, care a afirmat că programul a fost folosit de autorul atacului armat de la Universitatea Brown acum opt ani.

„Această persoană odioasă nu ar fi trebuit niciodată să fie lăsată să intre în țara noastră”, a declarat Noem pe X. „La indicațiile președintelui Trump, ordon imediat USCIS să suspende programul DV1 pentru a ne asigura că nu vor mai fi afectați americani de acest program dezastruos.”

Noem a spus că presupusul atacator, Claudio Manuel Neves Valente, a intrat în Statele Unite prin acest program în 2017 și i-a fost emis un permis de ședere permanent, scrie CBS News.

Lansat în anii 1990, programul oferă anual 50.000 de vize persoanelor din țări cu rate relativ scăzute de imigrare în SUA, beneficiarii fiind selectați aleatoriu printr-o loterie. În fiecare an, zeci de milioane de persoane concurează pentru vize prin acest program.

Pentru a fi eligibili pentru o viză de diversitate, solicitanții trebuie să aibă cel puțin studii liceale sau doi ani de experiență profesională într-un domeniu care necesită instruire. De asemenea, aceștia trebuie să treacă prin verificări de securitate și un interviu înainte de a primi viza.

Programul DV a fost creat de Congres și majoritatea vizelor sunt gestionate de Departamentul de Stat, cu un număr mic procesat de Serviciul de Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS) pentru cei deja în SUA.

Trump a criticat de mult programul, invocând riscuri de securitate și lipsa criteriilor de merit, și a încercat să-l elimine după un atac mortal comis de un beneficiar al loteriei. Programul a fost suspendat în 2020 din cauza pandemiei, dar Biden a revenit asupra acestei decizii în 2021.

Neves Valente, în vârstă de 48 de ani, era cetățean portughez, a cărui ultimă reședință cunoscută era în Miami, au spus oficialii într-o conferință de presă joi seara.

Cu mai mult de un deceniu înainte de a obține o viză de diversitate, Neves Valente a fost admis în SUA pe viză de student în 2000 pentru a urma studii postuniversitare la Universitatea Brown.

Președintele universității spune că a studiat acolo câteva luni, începând din toamna anului 2000, dar a luat o pauză în primăvara următoare și s-a retras oficial doi ani mai târziu.

Autoritățile au declarat că Neves Valente a fost găsit mort, după ce și-a pus capăt zilelor, într-un depozit din New Hampshire joi seara, punând capăt unei investigații care a durat mai multe zile după un atac armat la Brown, în care doi studenți au fost uciși și nouă răniți.