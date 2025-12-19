search
Video Momentul în care un român este încătușat de polițiști după ce a înjunghiat o fetiță de 11 ani în Londra. A fost internat pe termen nedeterminat într-un spital de psihiatrie

0
0
Publicat:

Românul care a atacat la întâmplare o fetiță de 11 ani în Leicester Square, înjunghiind-o de opt ori, a fost declarat pericol major pentru societate și internat pe termen nedeterminat într-un spital de psihiatrie, printr-o decizie a instanței de la Old Bailey.

Ioan Pintaru, internat pe termen nedeterminat într-un spital FOTO: FB
Ioan Pintaru, internat pe termen nedeterminat într-un spital FOTO: FB

El a fost condamnat la un ordin de internare într-un spital de psihiatrie conform Secțiunii 37 din Legea sănătății mintale și la un ordin de restricție conform Secțiunii 41 — ceea ce înseamnă că poate fi deținut pe termen nedeterminat, scrie dailymail.

Atacul a avut loc pe 12 august anul trecut, în jurul orei 11:30, când Ioan Pintaru, în vârstă de 33 de ani, a apucat fetița de gât și a început să o înjunghie „furios și repetat” cu un cuțit mare de bucătărie, imediat după ce aceasta ieșise din magazinul Lego împreună cu mama ei.

Copila, cetățean australian, se afla în vacanță la Londra. Mama ei a declarat ulterior poliției că brațul agresorului se mișca „ca un ciocan pneumatic”, folosind „toată forța de care era capabil”. 

„Am crezut că o văd murind”

„Am strigat: «De ce faci asta?». Avea o expresie nebună și goală. Am crezut că încerca să-mi omoare copilul.”, a spus femeia. 

Fetița le-a spus anchetatorilor că, în momentul atacului, a simțit cum este lovită din spate și ținută strâns.

„A spus că în acel moment a crezut că va muri”, a declarat procurorul Heidi Stonecliffe KC în fața instanței.

Atacatorul a fost imobilizat FOTO: Captura x
Atacatorul a fost imobilizat FOTO: Captura x

A simțit cuțitul lovind-o în față și sângele curgându-i pe obraz. Era îngrozită”, a spus mama.

Viața copilului a fost salvată de un agent de securitate, identificat doar ca Abdullah, care a reușit să-l dezarmeze pe atacator. Acesta a prins mâna în care se afla cuțitul, l-a obligat pe Pintaru să-l scape, apoi l-a îndepărtat lovindu-l cu piciorul.

Citește și: Românul care a înjunghiat fetița de 11 ani din Londra are și el un copil. Postările sale de pe rețele de socializare erau sinistre

Alți doi bărbați au intervenit și l-au imobilizat pe agresor până la sosirea poliției. Mai multe asistente medicale aflate întâmplător în zonă au acordat primul ajutor și au oprit sângerarea.

Fetița a suferit răni grave la nivelul feței, gâtului, umărului și pieptului, unele dintre ele la doar câțiva centimetri de ochi, de o arteră majoră și de trahee. Deși s-a recuperat fizic în mare parte, cicatricile vor rămâne permanente.

„Este profund conștientă de cicatricile ei. Efectele psihologice ale acestui incident îi vor rămâne pentru tot restul vieții”, a spus procurorul. 

Ioan Pintaru, care era fără adăpost la momentul atacului, dar avea un copil de patru ani în Manchester și lucrase anterior ca șofer de camion, a pledat vinovat în octombrie pentru vătămare corporală gravă cu intenție și deținere de armă albă.

După atac, Pintaru i-a spus unui psihiatru că nu a vrut să comită fapta, dar credea că este urmărit și că singura modalitate de a se salva era să ajungă la închisoare, a declarat procurorul.

El fusese anterior internat într-un spital de psihiatrie din România. Potrivit instanței, suferea de psihoză în momentul agresiunii.

Inițial, acesta a fost acuzat de tentativă de omor, însă procurorii au renunțat la această încadrare, concluzionând că, din cauza stării psihotice, nu se putea dovedi intenția clară de a ucide.

Atacatorul, internat pe viață

Marți, la tribunalul Old Bailey, judecătorul Richard Marks KC a dispus internarea lui Pintaru într-un spital de psihiatrie în baza Secțiunii 37 din Legea sănătății mintale, împreună cu un ordin de restricție conform Secțiunii 41, ceea ce permite detenția pe termen nedeterminat.

Judecătorul a avertizat că Pintaru rămâne un pericol major pentru societate. 

„O preocupare reală în cazul dumneavoastră este că demonstrați o înțelegere limitată a afecțiunii de care suferiți. În plus, aveți un istoric îngrijorător de întrerupere a tratamentului medicamentos. Nu am nicio îndoială că reprezentați în continuare un pericol semnificativ pentru public.Anticipez că va trece mult timp până când nu veți mai fi considerat periculos și, prin urmare, până când veți fi eventual eliberat, dacă acest lucru se va întâmpla vreodată”, a spus judecătorul.

Instanța a decis ca agentul de securitate Abdullah să fie recompensat cu 1.000 de lire sterline din fonduri publice pentru curajul său.

Într-o notă emoționantă, s-a mai aflat că mama și fiica veniseră la Londra pentru a participa la turneul „Eras Tour” al lui Taylor Swift.

După atac, acestea au primit bilete VIP și escortă polițienească, reușind în cele din urmă să participe la concert.

