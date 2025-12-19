search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Scenarii catastrofale pentru 2026. Ce a prezis vestita clarvăzătoare Baba Vanga despre venirea extratereștrilor și un nou Război Mondial

Baba Vanga, celebra clarvăzătoare bulgară, cunoscută drept „Nostradamus al Balcanilor”, ar fi prezis pentru anul 2026 mai multe evenimente cu impact global, de la posibile dezastre naturale și conflicte internaționale, până la progrese tehnologice și medicale.

Potrivit relatărilor nepoatei sale, Krasimira Stoyanova, și altor adepți, Baba Vanga ar fi prezis că în noiembrie 2026 omenirea ar putea face contact cu o nouă civilizație, menționând apariția unei „nave spațiale uriașe” pe Pământ.

Deși această idee a stârnit interesul publicului, oamenii de știință rămân sceptici, iar autoritățile americane au declarat că nu există dovezi privind viața extraterestră. Într-o altă predicție, Baba Vanga ar fi avertizat asupra tensiunilor globale între marile puteri, inclusiv China, Rusia și SUA, ceea ce unii interpretează drept o posibilitate de al Treilea Război Mondial.

Ea a mai prezis și un val de dezastre naturale, inclusiv cutremure majore, erupții vulcanice și fenomene meteorologice extreme care ar putea afecta aproximativ 8% din suprafața terestră, potrivit dailymail.

Pe lângă scenariile catastrofale, Baba Vanga ar fi avut și viziuni optimiste. Printre acestea se numără progrese medicale semnificative, cum ar fi teste sanguine pentru detectarea timpurie a mai multor tipuri de cancer și dezvoltarea organelor sintetice.

Experții notează că în 2026 ar putea începe etape importante în cercetarea transplanturilor de organe bio-artificiale și a țesuturilor tipărite 3D.

Potrivit sursei citate, clarvăzătoarea ar fi anticipat avansuri tehnologice majore, inclusiv utilizarea pe scară largă a inteligenței artificiale în industrie, ceea ce ar putea provoca atât schimbări în piața muncii, cât și provocări etice complexe.

Baba Vanga, născută în 1911 ca Vangeliya Pandeva Dimitrova și orbă după ce a fost prinsă într-un tornadă la 12 ani, a devenit faimoasă pentru abilitățile sale de precogniție și vindecare. Ea nu a lăsat înregistrări scrise, iar majoritatea profețiilor sale au fost transmise oral și documentate de apropiați după moartea sa, în 1996.

Experții avertizează că profețiile sale trebuie privite cu prudență, fiind speculative și neconfirmate științific. 

În lume

