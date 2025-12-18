search
Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum se traduce decizia UE de renunțare la „100% electric” din 2035. Producătorii din România: „Este o gură de oxigen pentru industrie”

0
0
Publicat:

Vestea venită marți de la Bruxelles, prin care Comisia Europeană a renunțat la măsura prin care producătorii de autoturisme ar fi fost obligați să treacă complet la vehicule electrice până în 2035, în favoarea unui prag de 90%, a generat un val de reacții. Dincolo de titlurile de presă care anunță salvarea motorului termic, Dan Vardie, președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), decriptează pentru „Adevărul” impactul real al acestei măsuri asupra fabricilor din România și avertizează asupra unui posibil paradox al prețurilor.

Fabrica Ford din Craiova. FOTO: Inquam Photos
Fabrica Ford din Craiova. FOTO: Inquam Photos

Pentru liderul APIA, pasul în spate făcut de executivul european nu reprezintă o abandonare a strategiei verzi, ci o recalibrare vitală în fața realității economice. Industria avea nevoie de timp, nu de o schimbare a destinației finale.

„Pentru industrie, da, este o gură de oxigen. Nu schimbă direcția. Electrificarea rămâne obiectivul clar, dar oferă timp suplimentar pentru ajustarea investițiilor, pentru maturizarea cererii și pentru dezvoltarea infrastructurii”, explică Dan Vardie.

Președintele APIA subliniază că miza principală a acestei flexibilizări este stabilitatea economică a marilor producători, care riscau sancțiuni drastice. Prin această măsură se evită „șocurile industriale și riscul de amenzi pentru neconformare”, oferind companiilor răgazul necesar pentru a-și adapta strategiile fără a destabiliza forța de muncă.

Ce înseamnă decizia pentru uzinele din România

România, o țară unde industria auto are o pondere masivă în PIB și este puternic conectată la deciziile grupurilor din Franța și Germania, beneficiază direct de pe urma acestei relaxări legislative.

„Decizia Comisiei Europene este relevantă pentru întregul ecosistem industrial auto, deci implicit și pentru cel din România. O tranziție mai flexibilă reduce presiunea pe lanțurile de producție, pe forța de muncă și pe investițiile realizate în tehnologii convenționale și hibride”, a transmis Dan Vardie.

Producătorii locali primesc astfel șansa unei tranziții graduale în mixul de produse. Ei își vor putea adapta portofoliile pe termen mediu și lung, fără presiunea iminentă a unei interdicții totale, care ar fi putut duce la disponibilizări sau închideri de capacități.

„O flexibilizare calculată la nivel de portofoliu”

Dan Vardie ține să clarifice o posibilă confuzie în rândul publicului larg: permisiunea de a vinde mașini cu combustie după 2035 nu se aplică oricum. Nu este vorba despre o libertate totală, ci despre o matematică strictă a emisiilor.

„Dacă privim strict tehnic, vorbim despre o ajustare a obiectivului pentru 2035: nu mai este impusă o reducere de 100% a emisiilor de CO₂ la nivelul flotei, ci de 90%. Asta înseamnă că producătorii pot avea, în continuare, un procent limitat de vehicule cu motoare termice sau hibride, atâta timp cât flota, per ansamblu, respectă ținta. Nu este o derogare «per model», ci o flexibilitate calculată la nivel de portofoliu”, detaliază specialistul.

Mașina convențională ar putea deveni mai scumpă decât cea electrică

Unul dintre cele mai interesante puncte atinse de analiza președintelui APIA vizează buzunarul clientului final. Deși motoarele termice rămân în piață, există riscul ca prețul lor să crească semnificativ, exact din cauza noilor rigori.

„Este un scenariu posibil, pe anumite segmente. Pe măsură ce motoarele termice devin tot mai sofisticate pentru a respecta standardele de emisii și pentru a permite aceste mecanisme de compensare, costurile de producție pot crește”, avertizează Vardie.

În contrast, tehnologia electrică devine tot mai accesibilă. Astfel, am putea asista la o inversare istorică a polilor de preț.

Diferențele de preț dintre electric și termic se pot reduce semnificativ sau se pot chiar inversa”, explică el, menționând că piața va fi arbitrul final, în funcție de costul materiilor prime și de lanțurile de aprovizionare.

Știri Interne

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
digi24.ro
image
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare în România, pentru deținere de droguri
stirileprotv.ro
image
Pericolul ascuns din ciocolata caldă și vinul fiert. De ce este bine să eviți să le consumi uneori
gandul.ro
image
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
mediafax.ro
image
La aproape 4 luni de când a fost cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez face un anunț neașteptat: ”Măcar atât a făcut și el după zece ani”
fanatik.ro
image
Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în închisoare, în România
libertatea.ro
image
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
digi24.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
Într-un interviu bizar, Bianca Censori, soția lui Kanye West, explică de ce iese în public aproape dezbrăcată
antena3.ro
image
Turiştii străini, dezamăgiţi de o problemă a Bucureştiului. "Am văzut că nu este sigur"
observatornews.ro
image
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
prosport.ro
image
Dacă numele tău de familie este pe această listă, eşti român 100%. Care este cel mai des întâlnit
playtech.ro
image
Ce prime se plătesc în marile companii de stat cu profituri de miliarde. Unde s-au tăiat bonusurile angajaților și unde au fost majorate
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Sunt șocată”. O româncă, prinsă în haosul din Columbia: 59 de răniți! Imagini cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
Documentarul Recorder riscă să reînvie un model periculos pentru justiție: Republica Procurorilor - interviu cu George Bodan Ilea, avocat
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Un avion s-a prăbușit pe un aeroport din SUA! Nu există supraviețuitori
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Civil, bani mai mulți la despăgubiri. Cine sunt victimele indirecte
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Tragedie cumplită înainte de Crăciun! Un militar de 39 de ani din Buzău a murit într-un accident îngrozitor. Leontin avea un băiețel superb și o soție minunată!
romaniatv.net
image
Schimbări în 2026 pentru românii care stau la bloc. Guvernul a luat decizia care îi va încurca pe proprietari
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
click.ro
image
Trucul bunicilor pentru toba de casă perfectă. Fără miros, fără greșeli
click.ro
image
Astrele s-au decis: Trei zodii au tras lozul câştigător al destinului. În următoarele cinci săptămâni le așteaptă noroc, bani și împlinire
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
945c4020 2138 4bff b8ba 1c91f6160dad jpg
Luna Nouă în Săgetător rupe tiparele: ce lași în urmă în decembrie 2025 și ce începi cu adevărat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși

OK! Magazine

image
Brunet, înalt și extrem de fit. Așa putea să arate soțul lui Meghan! Harry știe oare de „persoana specială” din viața ei?

Click! Pentru femei

image
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood

Click! Sănătate

image
Cât de sănătoşi sunt creveţii?