Cadouri de Crăciun pentru bărbați care aduc zâmbete: cele mai haioase pijamale și pulovere, sub 100 de lei, care fac sărbătorile memorabile

Se apropie sărbătorile, iar odată cu ele eterna întrebare: ce cadou alegi pentru bărbații din viața ta ca să fie util, practic, dar și amuzant, și în ton cu sezonul? Dacă vrei daruri care să stârnească zâmbete, să ofere confort, să aducă instant atmosfera Crăciunului și să creeze amintiri festive alături de cei dragi, pijamalele și puloverele tematice rămân în topul preferințelor.

În acest ghid de shopping online am selectat pentru tine cele mai inspirate opțiuni – piese cozy, simpatice, cu imprimeuri festive, haioase, perfecte pentru seri liniștite de iarnă, pentru poze memorabile sau pentru un cadou de sărbători care va face impresie din prima.

Iar locul ideal pentru o astfel de selecție? eMAG, platforma care surprinde an de an prin varietatea uriașă de produse, stiluri și bugete, prin reduceri atractive și prin avantajele suplimentare, precum transportul gratuit cu Genius la toate articolele selectate.

Așadar, iată colecția celor mai simpatice și apreciate pijamale și pulovere de Crăciun 2025 sau cu tematică de iarnă, pentru bărbați, atent aleasă pentru a-ți simplifica misiunea de Moș în acest sezon.

Ghidul celor mai haioase cadouri de Crăciun pentru bărbați – pijamale și pulovere cozy

Pentru această listă am analizat atent mii de produse disponibile pe eMAG, alegând în final 19 articole tematice de Crăciun: 8 pijamale și 11 pulovere. Am pus accent pe opțiuni accesibile, cu prețuri prietenoase pentru orice buget: pijamale sub 100 de lei, o variantă bonus de până în 150 de lei și pulovere sub 200 de lei.

Am inclus doar produse cu stoc actual, o diversitate reală de culori, imprimeuri și texturi și modele potrivite tuturor vârstelor – de la clasicele motive de sezon până la imprimeuri nostime care aduc instant buna dispoziție.

Multe articole beneficiază de recenzii bune, reduceri sau extrareduceri în campania Genius Deals, iar toate vin și cu transport gratuit prin Genius, la activarea acestui serviciu.

Fiecare produs este prezentat într-o casetă dedicată, cu link afiliat către pagina oficială eMAG, astfel încât să poți verifica rapid prețul, stocul și disponibilitatea și să faci shopping online în siguranță – fie că ai deja în minte darul ideal de Crăciun, fie că vrei să te lași surprins de selecția noastră de idei de cadouri haioase și cozy pentru sărbători 2025-2026.

Pijamale festive de Crăciun pentru bărbați – idei memorabile sub 100 de lei

În căutarea cadoului perfect de sărbători, pijamalele simpatice cu tematică de Crăciun sunt alegerea ideală: colorate, confortabile și cu imprimeuri care aduc zâmbete instant.

Ne-am concentrat în selecția noastră pe seturile cu mânecă lungă și pantaloni lungi, incluse în campanii eMAG cu transport gratuit sau reduceri extra, și am eliminat modelele prea simple sau cu stoc limitat.

Rezultatul? O selecție diversă de culori, imprimeuri și texturi, toate sub 100 de lei (cu excepția bonusului de până în 150 de lei), sortate crescător după preț, care transformă serile cozy de iarnă în momente vesele și memorabile.

Fiecare pijama din această listă este gândită să aducă confort și spirit festiv, fie că o alegi pentru tine, fie că vrei să faci cadouri de Crăciun 2025 amuzante și practice celor dragi.

Intisimo – Pijama bărbați Crăciun, bumbac 100%, alb/roșu, imprimeu Moș Crăciun (transport gratuit cu Genius) Setul combină pantaloni roșii în tonuri festive și o bluză albă cu detalii roșii și imprimeu cu Moș Crăciun, rezultând o pijama veselă care creează instant atmosfera relaxată a sărbătorilor. Este cea mai accesibilă pijama din selecția noastră și un cadou ideal pentru cine vrea confort și un strop de magie de Crăciun. Vezi prețul și alte detalii

Intisimo – Pijama bărbați Crăciun, bumbac 100%, gri/bleumarin, imprimeu Om de zăpadă (transport gratuit) Un set din bumbac 100% moale și respirabil care aduce spiritul sărbătorilor direct în dormitor: bluza gri cu mâneci contrastante, imprimeu cu om de zăpadă vesel și mesajul Merry Christmas, completată de pantalonii bleumarin cu oameni de zăpadă. Croiala modernă îl face confortabil și distractiv, perfect pentru momente cozy pline de veselie în familie. Vezi prețul și alte detalii

Toski - Pijama bărbați Crăciun, bumbac 75%, roșu/alb, imprimeu Ren (transport gratuit) Un set confortabil și festiv, din bumbac 75% și poliester 25%, cu bluza roșie imprimată cu un ren alb ce zboară printre fulgi de zăpadă și pantaloni albi în contrast, împodobiți cu reni și fulgi de zăpadă. Croiala lejeră și materialul moale îl fac ideal pentru serile relaxante de iarnă sau pentru a aduce magie în cadourile de Crăciun. Vezi prețul și alte detalii

Toski – Pijama bărbați Crăciun, bumbac 50%, verde/bleumarin, imprimeu Om de Zăpadă (transport gratuit) Set haios și practic, din bumbac 50% și poliester 50%, cu bluza verde închis și pantaloni bleumarin decorați cu motive de Crăciun. Excelent pentru serile magice de iarnă și cadouri amuzante pentru cei dragi. Vezi prețul și alte detalii

Embody – Pijama bărbați Crăciun, verde mentă, imprimeu text (transport gratuit cu Genius + 10% extrareducere) Un set funny din bumbac moale, cu bluza verde imprimată cu mesajul festiv „Santa She Did It" și pantaloni în aceeași nuanță cu dungi roși și albe. Croiala lejeră și detaliile contrastante garantează relaxare și un zâmbet festiv în timpul Crăciunului. Vezi prețul și alte detalii

Embody – Pijama bărbați Crăciun, bleumarin, imprimeu Moș Crăciun (transport gratuit + 10% extrareducere) Un set vesel din bumbac moale, cu bluza bleumarin imprimată cu Moș Crăciun și decorațiuni festive, și pantaloni în dungi alb-roșii, cu manșete și guler verzi. Festiv și lejer, reprezintă alegerea ideală pentru sărbătorile de iarnă acasă, în familie. Vezi prețul și alte detalii

Embody – Pijama bărbați Crăciun, roșu/alb, imprimeu Ren festiv (transport gratuit +10% extrareducere) Un set vesel și confortabil din bumbac moale, cu bluza roșie imprimată cu cap de ren și mesajul Merry Xmas, și pantaloni în dungi roșii, albe și bleumarin, decorați cu reni, inimioare și fulgi de zăpadă. Transformă nopțile reci în momente cozy și pline de spirit de sărbătoare. Vezi prețul și alte detalii

Bonus: pijama festivă pentru bărbați – model special până în 150 de lei

Pentru că am vrut să includem și o opțiune puțin mai specială, am adăugat un bonus între 100 și 150 de lei: pijamaua OEM cu imprimeu Christmas Tree Dogs. Am ales acest set deoarece, deși prețul este puțin mai ridicat decât al celorlalte, oferă un material mai gros și un design jucăuș care o face ideală pentru nopțile reci de iarnă sau pentru un cadou amuzant și memorabil. Este alegerea perfectă dacă vrei ceva festiv, haios și totodată confortabil.

OEM – Pijama bărbați Crăciun, roșu bordeaux/bleumarin, imprimeu Christmas Tree Dogs, bumbac 100% (transport gratuit + 10% extrareducere) Un set confortabil din bumbac gros, cu bluza roșu bordeaux imprimată cu cățeluși așezați în brad pe post de ornamente și pantaloni bleumarin simpli. Ideal pentru nopțile răcoroase de iarnă sau pentru un cadou festiv cu un strop de umor. Vezi prețul și alte detalii

Pulovere haioase de Crăciun pentru bărbați – Top 3 special cu extrareducere Genius Deals

În selecția noastră pentru Crăciun 2025 am reunit cele mai amuzante, mai confortabile și mai festive pulovere bărbătești, toate disponibile cu extradiscount Genius Deals și/sau transport gratuit la activarea contului Genius, la prețuri accesibile — până în 200 de lei. Pentru o navigare ușoară, le-am împărțit în două categorii.

Prima categorie este un Top 3 special, format exclusiv din modelele care beneficiază de extrareducerea Genius Deals. Deși nu sunt neapărat cele mai ieftine din listă, sunt cele mai avantajoase datorită discountului suplimentar care le face achiziții extrem de profitabile atunci când combini reducerea cu beneficiile Genius. De aceea le-am plasat în fruntea selecției.

A doua categorie cuprinde încă opt pulovere alese pentru designul lor festiv, confortul impecabil și vibe-ul jucăuș de sărbătoare.

Pe toate le-am ales pentru diversitatea de stiluri – de la modele clasice, cu arhetipicele motive de iarnă, până la imprimeuri moderne și amuzante, ideale atât pentru purtat acasă, cât și pentru petreceri tematice, fotografii de sezon sau cadouri de sărbători memorabile care garantează zâmbete pentru bărbații din viața ta.

OEM – Pulover Crăciun unisex, roșu, imprimeu Reni & Fulgi, tricotat (transport gratuit + 10% extrareducere) Un pulover moale și călduros, cu imprimeu clasic de Crăciun cu reni, brăduți și fulgi, perfect pentru petreceri, poze festive sau cadouri. Croiala confortabilă și materialul elastic îl fac ideal pentru acasă, birou sau vacanțe de iarnă. Vezi prețul și alte detalii

OEM – Pulover Crăciun unisex, roșu, model reni & torsade, tricotat (transport gratuit + 10% extrareducere) Un pulover confortabil, cu torsade verticale și imprimeu festiv cu reni, perfect pentru ținute relaxate, petreceri tematice sau sesiuni foto de Crăciun. Croiala unisex și materialul elastic îl fac confortabil și versatil pentru acasă sau cadouri pline de spirit festiv. Vezi prețul și alte detalii

OEM – Pulover bărbați, negru/alb, bumbac, casual-elegant (transport gratuit + 10% extrareducere) Un pulover călduros și moale din bumbac 100%, cu design casual-elegant, perfect pentru birou, ieșiri în oraș sau escapade outdoor în sezonul rece. Croiala relaxată și materialul fin îl fac confortabil pentru purtare zilnică sau pentru a fi oferit cadou bărbaților care apreciază stilul și utilitatea. Vezi prețul și alte detalii

Alte pulovere tematice de Crăciun pentru bărbați – modele memorabile sub 200 lei

După Top 3 pulovere cu tematică de sărbători, completăm selecția cu încă opt modele haioase și cozy, inspirație pentru bărbați, toate cu transport gratuit la activarea contului Genius și cu prețuri cuprinse între 72 și 170 de lei. Aceste pulovere se remarcă prin imprimeuri jucăușe, combinații atractive de culori și vibe-ul festiv de sărbători care transformă orice ținută într-una memorabilă.

Colin's – Pulover bărbați, alb/bleumarin, imprimeu iarnă, bumbac (transport gratuit cu Genius) Un pulover accesibil și confortabil, cu imprimeu festiv cu urși polari, fulgi de zăpadă și motive tradiționale, perfect pentru serile magice de iarnă. Croiala regular fit și materialul moale îl fac ușor de purtat acasă, la birou sau în vacanțele de sezon. Vezi prețul și alte detalii

Brave Soul – Pulover bărbați, multicolor, acril, imprimeu de iarnă (transport gratuit) Un pulover festiv, colorat în roșu, alb și negru, cu motive tradiționale și figurine de Crăciun, inclusiv Moși în sanie, brăduți stilizați și modele tip Fair Isle – design festiv, geometric, colorat și tipic de iarnă. Croiala relaxată și materialul moale adaugă un strop de spirit de sărbători ținutelor bărbătești. Vezi prețul și alte detalii

Colin's – Pulover bărbați, bej/albastru ultramarin/roșu, model geometric, bumbac (transport gratuit) Un pulover confortabil și stilat, cu romburi mari și schiori stilizați pe piept și spate, perfect pentru serile cozy de iarnă sau ținute casual de sezon. Croiala regular fit și materialul moale îl fac ușor de purtat și ideal pentru activități indoor sau în aer liber. Vezi prețul și alte detalii

Blend – Pulover bărbați, albastru, acril, imprimeu Christmas Sucks (transport gratuit) Un pulover cozy bleumarin, cu un imprimeu ce arată o pereche de șosete roșii puse la uscat pe o sfoară și mesajul haios „Christmas Sucks" pe piept. Croiala confortabilă și materialul moale îl fac ideal pentru serile relaxante de iarnă sau pentru un cadou amuzant de sărbători. Vezi prețul și alte detalii

Only & Sons – Pulover bărbați, acril, imprimeu de Crăciun (transport gratuit) Un pulover vesel și festiv, cu rânduri decorative de fulgi mari, crenguțe de brad, acadele și chipuri de Moși Crăciun, elemente stilizate și mesajul „Blissful Holydays". Materialul acril moale și croiala confortabilă îl fac ideal pentru sărbători în familie și pentru a adăuga un strop de spirit festiv ținutelor celor care îl poartă. Vezi prețul și alte detalii

Only & Sons – Pulover bărbați, acril, imprimeu Moș de iarnă (transport gratuit) Un pulover festiv și haios, cu un Moș Crăciun sub o pătură verde, cu pălărie și fular la gât, și textul: „Don't touch my carrot". Croiala confortabilă și materialul moale îl fac ideal pentru serile de iarnă sau pentru un cadou amuzant de sărbători. Vezi prețul și alte detalii

PuroAbito – Bluză unisex, imprimeu Christmas Dog, bumbac 100%, negru (transport gratuit) O bluză casual și confortabilă, din bumbac premium, cu imprimeu digital durabil cu un cățeluș de Crăciun. Croiala regular fit și materialul moale o fac perfectă pentru momente relaxante acasă sau pentru a aduce zâmbete celor dragi de sărbători. Vezi prețul și alte detalii

Only & Sons – Pulover bărbați, acril, imprimeu TIR Coca-Cola „Holidays Are Coming" (transport gratuit) Un pulover festiv, cu imprimeu cu celebrul TIR Coca-Cola roșu într-un peisaj alb de munte și mesajul „Holidays Are Coming". Croiala confortabilă și materialul acril moale îl fac ideal pentru a te bucura de atmosfera festivă acasă sau pentru cadouri amuzante de Crăciun. Vezi prețul și alte detalii

Cadouri haioase și cozy pentru bărbați – lasă-te inspirat de selecția de pijamale și pulovere de Crăciun

Transformă serile de iarnă în momente vesele și memorabile cu pijamale nostime și pulovere tematice de Crăciun, atent selecționate pentru confort, stil și umor. Cu prețuri accesibile, transport gratuit și extrareduceri Genius Deals la unele modele de pe eMAG, fiecare cadou pentru bărbați devine o surpriză care stârnește zâmbete în familie.

Lasă-te inspirat de colecția pe care noi ți-o recomandăm pentru cadoul perfect și fă sărbătorile celor dragi mai cozy și mai amuzante!