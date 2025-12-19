search
Vineri, 19 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dan Petrescu, supus unui tratament complex. Vestea l-a cutremurat pe un fost colaborator

0
0
Publicat:

În vârstă de 57 de ani, antrenorul bucureștean Dan Petrescu s-a stabilit în Cluj. Ultima echipă antrenată a fost CFR, iar de atunci a refuzat mai multe oferte, preocupat doar să își refacă sănătatea.

Dan Petrescu a intrat pe mâna medicilor și a vracilor FOTO Sportpictures
Dan Petrescu a intrat pe mâna medicilor și a vracilor FOTO Sportpictures

Veștile inițiale, conform cărora „Bursucul” ar fi slăbit circa 30 de kilograme, au fost actualizate, iar fostul mare internațional ar fi supus unui tratament oncologic complex. Cristi Balaj, care a colaborat cu Dan Petrescu la CFR, susține că tehnicianul a apelat inclusiv la serviciile unui vraci chinez, iar rezultatele se văd.

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu (69 de ani), a vorbit deschis despre situația delicată în care se află Dan Petrescu, mărturisind că vestea l-a afectat puternic. Cei doi au o legătură veche, construită în anii petrecuți împreună la FC Național, atât din postura de jucător, cât și de antrenor.

Când afli că un om apropiat trece printr-o astfel de dramă, nu ai cum să rămâi indiferent. Este genul de veste care te cutremură”, a transmis Iorgulescu pentru ProSport.

Potrivit declarațiilor sale, boala cu care se confruntă Dan Petrescu este una severă, iar tratamentul urmat este extrem de solicitant. Deși nu a dorit să ofere detalii medicale exacte, șeful LPF a confirmat că antrenorul se află sub tratament de chimioterapie, semn al gravității situației.

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj la finalul lunii august, după eșecul categoric din Europa, scor 2-7 cu suedezii de la Hacken. CFR l-a vrut recent înapoi, însă Petrescu a refuzat pe motiv că vrea să-și restablească sănătatea. Stabilite în străinătate, fiicele sale l-au vizitat la Cluj, pentru a-l susține moral.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine cu un preț: „O inversare completă și jenantă”
digi24.ro
image
Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare în România, pentru deținere de droguri
stirileprotv.ro
image
Pericolul ascuns din ciocolata caldă și vinul fiert. De ce este bine să eviți să le consumi uneori
gandul.ro
image
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
mediafax.ro
image
Dezvăluiri cutremurătoare despre boala lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie. E foarte grav!”
fanatik.ro
image
19 decembrie 1989. Ziua grevei generale de la Elba Timișoara. Pregătiri pentru momentul istoric al eliberării de comunism
libertatea.ro
image
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
digi24.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
Într-un interviu bizar, Bianca Censori, soția lui Kanye West, explică de ce iese în public aproape dezbrăcată
antena3.ro
image
Turiştii străini, dezamăgiţi de o problemă a Bucureştiului. "Am văzut că nu este sigur"
observatornews.ro
image
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
prosport.ro
image
Obiectul ciudat care a apărut pe mormântul Rodicăi Stănoiu! A fost lăsat de o persoană dragă
playtech.ro
image
Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce loc ocupă România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Am început să caut ajutor!" Marea noastră campioană, în cea mai dificilă situație din viață
digisport.ro
image
Documentarul Recorder riscă să reînvie un model periculos pentru justiție: Republica Procurorilor - interviu cu George Bodan Ilea, avocat
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS Un avion s-a prăbușit pe un aeroport din SUA! Nu există supraviețuitori
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Civil, bani mai mulți la despăgubiri. Cine sunt victimele indirecte
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Tragedie cumplită înainte de Crăciun! Un militar de 39 de ani din Buzău a murit într-un accident îngrozitor. Leontin avea un băiețel superb și o soție minunată!
romaniatv.net
image
Schimbări în 2026 pentru românii care stau la bloc. Guvernul a luat decizia care îi va încurca pe proprietari
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
click.ro
image
Trucul bunicilor pentru toba de casă perfectă. Fără miros, fără greșeli
click.ro
image
Astrele s-au decis: Trei zodii au tras lozul câştigător al destinului. În următoarele cinci săptămâni le așteaptă noroc, bani și împlinire
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
945c4020 2138 4bff b8ba 1c91f6160dad jpg
Luna Nouă în Săgetător rupe tiparele: ce lași în urmă în decembrie 2025 și ce începi cu adevărat
clickpentrufemei.ro
Salutări din România (carte poștală). Locuință rurală (© iMAGO Romaniae)
Alimentația țăranilor din județul Brăila, la sfârșitul secolului al XIX-lea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși

OK! Magazine

image
Brunet, înalt și extrem de fit. Așa putea să arate soțul lui Meghan! Harry știe oare de „persoana specială” din viața ei?

Click! Pentru femei

image
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood

Click! Sănătate

image
Cât de sănătoşi sunt creveţii?