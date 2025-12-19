Dan Petrescu, supus unui tratament complex. Vestea l-a cutremurat pe un fost colaborator

În vârstă de 57 de ani, antrenorul bucureștean Dan Petrescu s-a stabilit în Cluj. Ultima echipă antrenată a fost CFR, iar de atunci a refuzat mai multe oferte, preocupat doar să își refacă sănătatea.

Veștile inițiale, conform cărora „Bursucul” ar fi slăbit circa 30 de kilograme, au fost actualizate, iar fostul mare internațional ar fi supus unui tratament oncologic complex. Cristi Balaj, care a colaborat cu Dan Petrescu la CFR, susține că tehnicianul a apelat inclusiv la serviciile unui vraci chinez, iar rezultatele se văd.

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu (69 de ani), a vorbit deschis despre situația delicată în care se află Dan Petrescu, mărturisind că vestea l-a afectat puternic. Cei doi au o legătură veche, construită în anii petrecuți împreună la FC Național, atât din postura de jucător, cât și de antrenor.

„Când afli că un om apropiat trece printr-o astfel de dramă, nu ai cum să rămâi indiferent. Este genul de veste care te cutremură”, a transmis Iorgulescu pentru ProSport.

Potrivit declarațiilor sale, boala cu care se confruntă Dan Petrescu este una severă, iar tratamentul urmat este extrem de solicitant. Deși nu a dorit să ofere detalii medicale exacte, șeful LPF a confirmat că antrenorul se află sub tratament de chimioterapie, semn al gravității situației.

Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj la finalul lunii august, după eșecul categoric din Europa, scor 2-7 cu suedezii de la Hacken. CFR l-a vrut recent înapoi, însă Petrescu a refuzat pe motiv că vrea să-și restablească sănătatea. Stabilite în străinătate, fiicele sale l-au vizitat la Cluj, pentru a-l susține moral.