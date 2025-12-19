search
Răzvan Marin pune sare pe rana oltenilor: „Am fost echipa mai bună”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Universitatea Craiova a ratat joi noapte dramatic calificarea în play-off-ul competiției de fotbal Conference League, după ce a fost învinsă cu scorul de 3-2 (0-1) de AEK Atena, joi seara, pe AEK Arena din Atena, în ultima etapă. Oltenii au terminat pe locul 25, primii de sub linie.

Răzvan Marin, în tricoul echipei naționale FOTO Sportpictures
Răzvan Marin, în tricoul echipei naționale FOTO Sportpictures

Jucătorul român Răzvan Marin, de la AEK Atena, a afirmat că formația sa a fost mai bună și a meritat să câștige.

A fost un meci greu, noi cred că am început bine primele 15-20 de minute. După aceea, Craiova a reușit să controleze jocul, și-a creat ocazii, dar, per total, consider că noi am fost echipa mai bună. Noi știam că putem să începem bine meciul, mai ales când jucăm acasă și îi avem în spate pe suporteri. Însă Craiova nu s-a speriat de acest lucru, a făcut o a doua parte a primei reprize foarte bună, a ținut de minge. Craiova s-a mișcat foarte bine, ne-a surprins puțin prin poziționarea în teren. Însă, în a doua repriză cred că noi am controlat total jocul. De asta spun că noi am meritat victoria”, a spus Marin la final.

Ãsta este fotbalul, am dat gol în prelungiri. Îmi pare rău pentru Universitatea Craiova. Cred că noi am știut să speculăm mai bine momentele din final și am reușit să întoarcem scorul. Nu îmi aduc aminte să fi trecut prin ce trec ei acum. E greu, le transmit însă multă baftă în restul sezonului și să se bată la campionat, au echipă foarte bună și merită să fie acolo sus”, a adăugat Răzvan Marin.

Craiovenii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Ștefan Baiaram (30) și Alexandru Cicâldău (59), dar au încasat un gol de la Domagoj Vida (66) și încă două, înscrise de Derek Kutesa (90+8), Luka Jovic (90+15 - penalty).

Universitatea a avut, totuși, o evoluție onorabilă în acest sezon al competiției, o premieră pentru club, încheiat cu două victorii, un egal și trei eșecuri: 0-2 cu Rakow Czestochowa (deplasare), 1-1 cu FC Noah (acasă), 1-0 cu Rapid Viena (deplasare), 1-0 cu Mainz (acasă), 1-2 cu Sparta Praga (acasă), 2-3 cu AEK Atena (deplasare).

Coelho n-are explicații

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Filipe Coelho (45 de ani), susține că jucătorii săi nu meritau să piardă acest meci.

Nu pot să explic ce s-a întâmplat. Dacă voi explica ce s-a întâmplat voi fi sancționat. Așa că nu am s-o fac. Prefer să mă concentrez pe ceea ce am reușit să facem pe teren. Am jucat bine, cu personalitate, iar jucătorii mei nu cred că meritau această înfrângere. Au fost 8 minute de prelungiri, apoi încă vreo 4-5... este incorect. Dar nu eu sunt cel care trebuie să analizeze aceste lucruri. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Nu este un moment ușor pentru noi pentru că nu meritam să ni se întâmple așa ceva. Dar trebuie să ne vedem de drumul nostru” a afirmat tehnicianul.

Fotbalistul Ștefan Baiaram, 22 de ani, nu are nicio explicație ținând cont că el și colegii săi puteau să conducă și cu 3-0. Baiaram a deschis scorul la Atena.

E prima oară când nu îmi găsesc cuvintele. E cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal. Nu am nicio explicație pentru ceea ce s-a întâmplat pentru că am avut 2-0 și puteam să facem chiar 3-0. Însă apoi am luat goluri în minutul 98 și 112... nici nu mai știu ce să zic. Eu nu mă așteptam nici să ne egaleze. AEK are jucători de calitate, care au evoluat în campionate bune, dar și noi am arătat în prima repriză că suntem o echipă bună. Puteam să facem 3-0, din păcate nu am făcut și acum mergem acasă supărați”, a afirmat atacantul.

Cicâldău: „Am muncit degeaba”

Fotbalistul Alexandru Cicâldău (28 de ani) a declarat, joi seara, după înfrângerea echipei Universitatea Craiova, cu 2-3, în deplasare, cu AEK Atena, care a dus la eliminarea din Conference League, că a fost o seară neagră în care el și colegii săi au muncit degeaba.

Nici mie nu-mi vine să cred. Nu prea îmi găsesc cuvintele, sunt încă foarte nervos, nu vreau să spun prostii. Din păcate nu am reușit să mergem mai departe, deși cred eu că meritam. Am făcut o campanie europeană bună, sunt mândru de această echipă. Noi ce să gestionăm? Am condus meciul, la 2-0 ne așteptam să vină peste noi, din păcate, asta a fost. A fost o seară neagră, o seară în care am muncit degeaba”, a spus mijlocașul la postul DigiSport.

Cicâldău consideră anormală decizia arbitrului de a prelungi cu 15 minute meciul de la Atena.

Nu sunt genul care să vorbesc despre arbitraj sau să caut scuze. Dar nu știu dacă e posibil așa ceva, cu golul lor în minutul 98, când trebuia să se termine meciul... apoi să mai prelungească încă patru minute. Nu știu dacă s-a mai întâmplat vreodată așa ceva. În seara asta trebuie să ne liniștim cum putem, să doarmă fiecare cum poate, iar mâine să o luăm de la capăt”, a precizat el.

Îmi e greu să cred, azi am dat totul și să pierzi calificarea de o asemenea manieră. Am avut și ghinion au fost 6-7 echipe cu 7 puncte, iar noi am terminat penultima. Nu am ce să mai spun. Când ai 2-0 în deplasare cu o echipă ca AEK Atena nu mai ai scuze. Noi toată campania, indiferent pe cine am avut în față, ne-am luptat și cred că am arătat bine”, a mai afirmat Alexandru Cicâldău.

