Vineri, 19 Decembrie 2025
Adevărul
Danemarca acuză Rusia de atacuri cibernetice „distructive și perturbatoare”: „Instrumente ale războiului său hibrid împotriva Occidentului”

Guvernul Danemarcei acuză Rusia că se află în spatele a două atacuri cibernetice „distructive și perturbatoare”, pe care autoritățile le consideră dovezi clare ale desfășurării unui război hibrid împotriva statelor occidentale.

Danemarca acuză Rusia că se află în spatele a două atacuri cibernetice. FOTO: Shutterstock
Danemarca acuză Rusia că se află în spatele a două atacuri cibernetice. FOTO: Shutterstock

Moscova ar fi responsabilă de un atac cibernetic asupra unei companii de utilități din Danemarca, în 2024, precum și de o serie de atacuri de tip DDoS asupra mai multor site-uri daneze, produse înaintea alegerilor locale și regionale din luna noiembrie.

Serviciul Danez de Informații Militare susține că primul atac a fost realizat de gruparea pro-rusă Z-Pentest, iar cel de-al doilea de grupul NoName057(16), despre care autoritățile daneze afirmă că are legături directe cu statul rus, relatează The Guardian.

„Statul rus folosește aceste grupări ca instrumente ale războiului său hibrid împotriva Occidentului”, se arată în comunicatul serviciului de informații.

Scopul acestor operațiuni cibernetice ar fi fost crearea unui climat de insecuritate în țările vizate și sancționarea statelor care sprijină Ucraina, atacurile făcând parte dintr-o campanie mai amplă de influență menită să submineze sprijinul occidental pentru Kiev.

Directorul Serviciului Danez de Informații Militare, Thomas Ahrenkiel, a declarat că sunt „foarte siguri că acestea sunt grupuri pro-ruse care au legături cu statul rus”.

Ministrul danez al Apărării, Troels Lund Poulsen, a catalogat atacurile drept „complet inacceptabile” și a anunțat că Danemarca va convoca ambasadorul Rusiei pentru explicații. Unul dintre atacuri a avut loc în decembrie 2024, la o uzină de apă din orașul Køge, unde un hacker a preluat controlul sistemului și a modificat presiunea pompelor, provocând spargerea a trei conducte.

Deși pagubele materiale au fost limitate, ministrul pentru reziliență și pregătire, Torsten Schack Pedersen, a avertizat că incidentele demonstrează existența unor actori capabili să blocheze părți esențiale ale societății daneze. Oficialul a recunoscut că Danemarca nu este suficient de bine pregătită pentru a face față unor astfel de atacuri cibernetice.

Autoritățile de la Copenhaga au calificat anterior și mai multe incursiuni cu drone în apropierea aeroporturilor și obiectivelor militare drept „atacuri hibride”, incidente care au scos la iveală vulnerabilități în sistemul de apărare și au contribuit la inițierea planurilor pentru crearea unui „zid european al dronelor”.

