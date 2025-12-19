search
Vineri, 19 Decembrie 2025
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani

Un geniu în vârstă de 15 ani, cunoscut sub numele de „micul Einstein al Belgiei”, și-a finalizat doctoratul în fizică cuantică la Universitatea din Anvers. Laurent Simons și-a susținut teza luna trecută, fiind unul dintre cei mai tineri doctoranzi din lume.

Laurent Simons
Laurent Simons și-a terminat doctoratul la 15 ani. Foto captură Youtube

Simons, care are un IQ de cel puțin 145, a declarat că va începe acum să lucreze la obiectivul său de a crea „super-oameni”, potrivit unui articol din The Brussels Times, scrie ndtv.com. A câștigat popularitate pentru prima dată la vârsta de 12 ani, când a obținut licența în fizică după ce a finalizat cursul de trei ani în doar 18 luni.

La acea vreme, părinții lui Simons, Alexander Simons și soția sa, Lydia, au dezvăluit că fiul lor a primit oferte de la giganți IT din SUA și China, care doreau ca acesta să studieze la centrele lor de cercetare.

„E oficial: Dr. Simons! Tocmai mi-am terminat doctoratul!!! Singura cale este în sus”, a scris Simons într-o postare pe Instagram, în timp ce felicitările veneau din întreaga lume.

Felicitări, Laurent, ești un geniu, dar nu uita că și tu ești un adolescent normal, joacă-te și petrece timp cu prietenii tăi adolescenți! Fii multidimensional! Călătorește, joacă-te, ia-ți timp”, a spus un utilizator, în timp ce altul a adăugat: „Felicitări, Dr. Simons. Ești unul dintre cei mai tineri deținători de doctorat din istoria lumii.”

Un al treilea a comentat: „Felicitări, Laurent! Sperăm că vei descoperi că suntem mai mult decât mașini cu corp/minte, ci puri, că esența noastră reală este conștiința pură. Conștiința este primordială. Îți doresc tot binele!”

Părinţii lui Laurent, Lydia şi Alexander, au spus că nu au luat în serios spusele bunicilor lui, atunci când aceştia le-au spus că băiatul lor are un dar special. Dar profesorii l-au supus la anumite teste pentru a afla nivelul acestuia şi au ajuns la concluzia că Laurent este ca „un burete care absoarbe toată informaţia”, a mai spus Alexander.

Chiar dacă Laurent provine dintr-o familie de medici, părinţii lui nu găsesc o explicaţie pentru uşurinţa prin care copilul procesează informaţiile.

Însă mama lui, Lydia, are propria teorie cu privire la performaţele micuţului. „Am mâncat mult peşte în timpul sarcinii”, a glumit Lydia.

