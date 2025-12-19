Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial

Un tip de miere produs în zonele montane din România are proprietăți extraordinare, reușind să egaleze și chiar să depășească faimoasa miere de manuka. În plus, se dovedește mai eficientă decât o parte a antibioticelor. Calitățile sale au fost dovedite de studii științifice.

În pădurile din România se găsește un adevărat miracol al naturii, un produs apicol cu puteri miraculoase. Este vorba despre mierea de mană sau mierea de pădure. Cercetătorii români au descoperit că această miere este chiar mai puternică decât celebra miere de manuka, deși mult mai ieftină. Studiile indică faptul că această „miere de pădure” găsită mai ales în zonele de munte din Bucovina reușește să neutralizeze agenți patogeni, printre care și stafilococul auriu. Autorii studiului, reprezentanți ai Facultății de Inginerie Alimentară de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, au explicat pentru „Adevărul” concluziile cercetărilor dar și motivele pentru care mierea de mană este o adevărată minune a naturii.

Mierea de la pădure cu proprietăți unice

Mierea de mană sau „mierea de pădure” este un produs apicol unic. Spre deosebire de mierea florală produsă din seva plantelor colectată de albine, mierea de mană este rezultată din colectarea secreției arborilor, mai ales atunci când apare o leziune a plantei și duce la eliminarea sevei la exterior.

Totodată, mierea de mană este produsă de albine din substanțele dulci secretate de insectele numite afide care se hrănesc cu seva arborilor. Albinele colectează această secreție zaharoasă ("mana") de pe frunze și ramuri, transformând-o într-o miere bogată în minerale, antioxidanți, cu un gust mai puțin dulce, specific pădurii, și proprietăți terapeutice superioare mierii florale. Mierea de mană este produsă mai ales în zonele împădurite din România, dar cu precădere în cele montane. În Bucovina este o tradiție aparte a colectării mierii de mană. Mierea de mană este diferită din punct de vedere al gustului dar și al culorii față de restul tipurilor de miere. Are o aromă aparte și o culoare maro-cărămiziu, destul de lichidă.

Mierea țăranilor de la munte mai tare decât cea mai populară miere de lux

Având în vedere această tradiție a mierii de mană în zona Bucovinei, cercetătorii de la Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au efectuat un studiu prin care au dorit să compare mierea de mană cu celebra miere la nivel mondial, mierea de manuka. Studiul a durat doi ani și a fost realizat cu implicarea biologului Liliana Luca dar și a inginerilor Daniela Pauliuc și Florin Ursachi, sub coordonarea profesorului universitar Mircea Oroian.

Rezultatele au fost uimitoare. Mierea de mană este mai puternică decât cea de manuka, având un efect bactericid mai mare. În special față de mierea de manuka MGO 100, 200 și 550 (principalul element activ din această miere este metilglioxalul, prescurtat MGO). „ În studiul pe care l-am realizat am folosit 55 de probe de miere de la producătorii autohtoni. Am cumpărat miere de mană, miere de manuka și am comparat mierea polifloră montană și mierea de mană cu mierea de manuka. Rezultatele au arătat că mierea de mană este pentru unele bacterii pe care a fost testată, chiar mai bună decât cea de manuka, iar pe altele a avut rezultate similare”, precizează inginerul Daniela Pauliuc.

Practic, mierea de mană a fost capabilă să aibă un efect bactericid mare asupra unor agenți patogeni periculoși pentru om, mai ales pentru cei cu sistemul imunitar deficitar. Este vorba despre stafilococul auriu, salmonella, escerichia coli și pseudomonas aeruginosa.

„ Am realizat în studiu și o secțiune în care am comparat acțiunea probelor de miere împotriva acestor agenți patogeni, cu antibioticele. Antibiotice clasice precum gentamicină, tetraciclină. Am observat că unele probe de miere de mană au avut activitate mai bună decât unele antibiotice”, adaugă Daniela Pauliuc. Rezultatele acestui studiu au apărut în publicații științifice prestigioase la nivel mondial precum Nature sau Scientific Reports.

„Medicamentele” pajiștilor și pădurilor montane românești

Mierea de mană este produsă de albine în zonele împădurite. „Mana” poate fi recoltată de insecte atât în zonele de șes și deal, din pădurile de foioase dar și în zonele montane, din pădurile de conifere. Specialiștii spun că ambele tipuri de biom oferă o miere de mană cu proprietăți deosebite. Cu toate acestea cea mai bună miere de mană și cea mai puternică ca beneficii este cea produsă de albine din „mana” pădurilor de conifere, din zonele montane.

„ În cazul manei care este o secreție a arborilor, secreția respectivă conține la rândul său substanțe benefice pentru organismul nostru. Ulterior sunt transformate de către albină și le regăsim în acest produs apicol, Mierea de mană poate fi și din zona pădurilor de foioase dar și de conifere. Toate studiile arată că mierea de conifere este mai bună. Culoare este mai intensă, un maro spre cărămiziu. În timp ea va cristaliza și va căpăta o nuanță mai deschisă. Aroma este mai intensă comparabil cu o miere florală, cu mierea de salcâm, de exemplu”, precizează Mircea Oroian.

Totodată, în zona montană mai există un tip de miere cu proprietăți extraordinare pentru sănătatea organismului uman. Este vorba despre mierea montană. „În cazul poliflorei montane, în timpul culesului, albina merge la foarte multe plante medicinale și preia de acolo principii active care se regăsesc ulterior în miere”, adaugă profesorul universitar Mircea Oroian.

Beneficii incredibile pentru sănătate la prețuri accesibile

Mierea de mană este specială mai ales prin compoziția ei nutrițională și beneficiile deosebite pentru sănătatea organismului uman, spun specialiștii. Este renumită pentru faptul că ajută la sănătatea tractului digestiv, aparatului respirator dar totodată ajută la sănătatea și frumusețea pielii. Ea era folosită de țăranii de la munte sau din preajma pădurilor pentru calmarea tusei și a durerilor de gât dar și împotriva durerilor de stomac. Aceste efecte benefice se datorează cantităților mari de minerale din compoziția ei, precum calciu, magneziu, fier, potasiu, zinc, mangan sau fosfor. Nu în ultimul rând mierea de mană este bogată în polifenoli și prebiotice.

Totodată, antioxidanții din mierea de mană ajută la prevenirea aparițiilor mutațiilor la nivel celular și implicit apariția unor boli grave. Mierea de manuka, cea inclusă în comparația din studiu, este binecunoscută la nivel mondial, fiind probabil cea mai popularizată miere din lume pentru efectele sale miraculoase asupra sănătății. Mierea de Manuka este rezultată prin colectarea de către albine a nectarului florilor arbustului de Manuka, o plantă care crește în mod natural în Noua Zeelandă și doar parțial în Australia.

Albinele pot colecta nectarul în doar câteva săptămâni pe an, atât cât durează perioada de înflorire a plantei. Nectarul este prelucrat într-un mod complex de albinele din stup rezultând o miere aromată și densă. Mierea de Manuka are o culoare mai închisă decât mierea florală cunoscută dar și un gust mai intens. Ceea ce are special mierea de manuka este un compus cu efect antibacterian puternic numit metilglioxal. Această miere are concentrații mari ale acestei subtanțe, ceea ce o face unică în lume. Ea este folosită atât la infecții respiratorii dar și în cazul problemelor digestive sau carențe de imunitate. Așa cum arată studiile, mierea de mană este la fel de puternică sau chiar mai puternică decât mierea de manuka ca efect antibacterian. Seamnănă inclusiv la culoare. Nu mai vorbim de faptul că mierea de mană este mult mai ieftină, în jur de 60-70 de lei kilogramul.