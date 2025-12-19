Cod galben de ceață în mai multe județe din țară, emis de ANM. Vizibilitate redusă și risc de ghețuș pe carosabil

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri dimineață, mai multe atenționări nowcasting Cod galben de ceață, valabile în județele Brăila, Ialomița, Botoșani, Galați, Neamț, Constanța și Tulcea.

Până la ora 10:00, atenționările Cod galben sunt în vigoare în județele Botoșani (în localităţile: Albeşti, Ştefăneşti, Călăraşi, Manoleasa, Hlipiceni, Todireni, Santa Mare, Durneşti, Dobârceni, Mihălăşeni, Hăneşti, Ripiceni, Româneşti, Răuşeni), Galați (în: Galaţi, Tuluceşti, Frumuşiţa, Piscu, Independenţa, Slobozia Conachi, Vânători, Braniştea, Folteşti, Schela, Smârdan, Şendreni, Scânteieşti) și Neamț (în Roman, Săbăoani, Tămăşeni, Cordun, Horia, Doljeşti, Gherăeşti, Trifeşti, Ion Creangă, Sagna, Bahna, Secuieni, Dulceşti, Moldoveni, Gâdinţi, Bira), unde ceața va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri. Meteorologii avertizează că, pe alocuri, pot apărea depuneri de chiciură sau ghețuș.

Tot până la ora 10:00, ceața densă va afecta și județele Constanța (în localităţile: Hârşova, Ciobanu, Crucea, Ghindăreşti, Seimeni, Topalu, Gârliciu, Siliştea, Saraiu, Horia, Vulturu) și Tulcea (în Tulcea, Măcin, Isaccea, Jijila, Sulina, Greci, Niculiţel, Topolog, Luncaviţa, Somova, Cerna, Carcaliu, Turcoaia, Frecăţei, Murighiol, Casimcea, Chilia Veche, Mahmudia, Dăeni, Nufăru, Ostrov, Văcăreni, Beştepe, Peceneaga, Dorobanţu, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu, Crişan, C.A. Rosetti, Smârdan, I.C. Brătianu, Maliuc, Sfântu Gheorghe, Pardina, Ceatalchioi), unde vizibilitatea va fi redusă sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri, existând riscul formării ghețușului pe carosabil.

Avertizările pentru Brăila și Ialomița au expirat la 09:30.

ANM precizează că avertizările nowcasting de fenomene meteorologice periculoase imediate sunt emise pentru o perioadă de maximum șase ore și pot fi actualizate în funcție de evoluția condițiilor meteo.

Șoferii trebuie să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum.