UE acordă Ucrainei un împrumut masiv de 90 de miliarde de euro. Viktor Orbán, critic: „A da bani înseamnă război”

Liderii UE au convenit vineri, 19 decembrie, să acorde Ucrainei un împrumut masiv de 90 de miliarde de euro, fără dobândă, pentru a-i acoperi nevoile militare și economice în următorii doi ani, fără a utiliza activele rusești înghețate.

După aproape patru ani de război, Fondul Monetar Internațional estimează că Ucraina va avea nevoie de 137 de miliarde de euro în 2026 și 2027. Guvernul de la Kiev este în pragul falimentului și are nevoie disperată de bani până la primăvară, scrie Associated Press.

Planul inițial era folosirea unei părți din cele 210 miliarde de euro reprezentând active rusești înghețate în Europa, majoritatea în Belgia.

Liderii au negociat până târziu în noaptea de joi pentru a oferi Belgiei garanții că va fi protejată de eventuale represalii rusești dacă ar susține planul „împrumutului din reparații”, însă, în cele din urmă, această opțiune nu a fost folosită. Pe măsură ce discuțiile s-au blocat, liderii au decis să se împrumute pe piețele de capital.

„Avem un acord. Decizia de a oferi 90 de miliarde de euro) sprijin pentru Ucraina în 2026–2027 a fost aprobată. Ne-am angajat și am livrat”, a scris pe rețelele sociale președintele Consiliului European, António Costa.

Nu toate țările au fost de acord cu pachetul de împrumuturi. Ungaria, Slovacia și Cehia refuză să sprijine Ucraina și s-au opus, însă s-a ajuns la un acord prin care acestea nu au blocat pachetul și au primit promisiuni de protecție față de eventuale consecințe financiare.

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, considerat cel mai apropiat aliat european al președintelui rus Vladimir Putin și care se descrie drept un pacificator, a declarat: „Nu mi-aș dori o Uniune Europeană în război”.

„A da bani înseamnă război”, a spus Orbán. El a descris, de asemenea, planul respins de folosire a activelor rusești înghețate drept „o fundătură”.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus că acordul reprezintă un progres major, afirmând că împrumuturile de pe piețele de capital „au fost cea mai realistă și practică modalitate” de a finanța Ucraina și efortul său de război.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a salutat și el decizia.

„Pachetul financiar pentru Ucraina a fost finalizat”, a declarat Merz într-un comunicat, precizând că „Ucrainei i se acordă un împrumut fără dobândă”.

„Aceste fonduri sunt suficiente pentru a acoperi nevoile militare și bugetare ale Ucrainei pentru următorii doi ani”, a adăugat Merz. El a spus că activele rusești înghețate vor rămâne blocate până când Rusia va plăti despăgubiri de război Ucrainei. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că acestea ar depăși 600 de miliarde de euro.

„Dacă Rusia nu plătește despăgubiri, vom folosi, în deplin acord cu dreptul internațional, activele rusești imobilizate pentru rambursarea împrumutului”, a declarat Merz.

Zelenski, care a călătorit la Bruxelles pentru un summit desfășurat pe fondul unor proteste aprinse ale fermierilor, nemulțumiți de un acord comercial propus cu cinci țări sud-americane, a cerut o decizie rapidă pentru a menține Ucraina pe linia de plutire în noul an.