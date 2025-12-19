Cu cât se vinde cea mai scumpă vilă din România, aflată lângă Castelul Bran: are cinema privat, SPA, jacuzzi pentru 20 de persoane și un iaz cu pești

Cea mai scumpă vilă din România, situată în apropierea Castelului Bran, este scoasă la vânzare la un preț impresionant. Proprietatea de lux include facilități exclusiviste, precum cinema privat, SPA, jacuzzi pentru 20 de persoane și un iaz cu pești.

Vila spectaculoasă este amplasată într-un cadru natural de o frumusețe rară, pe un teren de 1.834 mp, cu o suprafață construită de 800 mp, oferind intimitate absolută și confort desăvârșit.

Poziționarea sa este una strategică: la doar 6 minute de o stațiune locală de schi și la 20 de minute de Poiana Brașov, asigurând acces facil la atracții culturale și sportive montane pe tot parcursul anului, scrie imobiliare.ro.

Un râu traversează terenul: are și un iaz cu pești Koi

Printre facilitățile de lux ale vilei se numără o sală de cinema privată, o zonă de SPA cu piscină placată cu marmură, jacuzzi pentru 20 de persoane, saune și sală de fitness.

Proprietatea mai include o cramă izolată fonic pentru vinuri și trabucuri, iar pentru divertisment sunt disponibile biliard, ping pong, darts, șah și alte jocuri de masă.

Vila are o suprafață de 800 mp FOTO : imobiliare.ro

Proprietatea dispune și de o construcție separată destinată oaspeților sau personalului, iar elementele exterioare includ un râu ce traversează terenul și un iaz cu pești Koi.

„Această vilă este o bijuterie arhitecturală ce îmbină luxul contemporan cu peisajul montan autentic. O proprietate de vis pentru reședință privată, retreat exclusiv sau investiție imobiliară de top”, se menționează în anunțul de vânzare publicat pe platforma Imobiliare.ro.

Potrivit sursei citate, prețul solicitat pentru această vilă de lux nu se apropie de standardele internaționale. Conform raportului Savills Ski Prime Price League, Aspen conduce topul global, cu prețuri pe segmentul ultra-prime ce pot ajunge la 70.000 de euro/mp.

În Europa, localitățile Val-d’Isère și Gstaad stabilesc, în schimb, standardul pentru imobiliarele de lux în stațiuni montane.