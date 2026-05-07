LIVE TEXT PNL pregătește Congres extraordinar pentru a trece în opoziție. Planul aripii Bolojan vs. tabăra Thuma-Gorghiu-Predoiu

Aripa Bolojan din PNL pregătește un congres extraordinar în care liberalii să voteze dacă vor să rămână la guvernare cu PSD (fără Bolojan) sau vor să treacă în opoziție (alături de Bolojan), susțin surse politice pentru „Adevărul”. Decizia vine în contextul în care unii lideri PNL, printre care Hubert Thuma, Alina Gorghiu și Cătălin Predoiu, vor ca partidul să rămână la guvernare, cu alt premier liberal.

Bolojan, mesaj pentru liberali: „Am convingerea că partidul a ales drumul bun”

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a transmis joi, 7 mai, un mesaj adresat membrilor partidului, în care susține că decizia recentă de ieșire din coaliția cu PSD și intrarea în opoziție reprezintă un moment de resetare pentru formațiunea liberală. Postarea a fost publicată pe Facebook.

Bolojan afirmă că hotărârea luată în ședința extinsă a conducerii PNL a redat partidului „respectul de sine”, pe care îl consideră esențial pentru recâștigarea încrederii electoratului.

PNL pregătește Congres extraordinar pentru a trece în opoziție

Decizia conducerii PNL vine după ce tabăra anti-Bolojan din partid a cerut o nouă consultare internă pentru bloca trecerea în opoziție.

Dan Motreanu, secretarul general al partidului și unul dintre apropiații lui Ilie Bolojan, a propus varianta unui congres care să limpezească apele.

„Este a treia oară când votăm că nu mai facem nicio coaliție cu PSD. Dacă nici acum nu încheiem subiectul, atunci putem să convocăm un congres în care să candidăm pe moțiuni: moțiunea pro-PSD și moțiunea Bolojan”, a spus Motreanu în ultima ședință a liberalilor, potrivit surselor „Adevărul”.

Robert Sighiartău: „PNL nu va face o propunere de premier. Predoiu, un scenariu aproape imposibil”

Deputatul Robert Sighiartău a declarat că PNL nu va propune un candidat pentru funcția de premier la consultările cu Nicușor Dan privind formarea unui nou Guvern, susținând că responsabilitatea revine PSD după căderea Executivului.

Întrebat despre posibilitatea ca Cătălin Predoiu să fie desemnat premier de către președintele Nicușor Dan, Sighiartău a catalogat scenariul drept „aproape imposibil”.

„Nu vreau să intru în zona de speculații. Mi se pare un scenariu aproape imposibil. Nu se poate face o nominalizare, cel puțin dacă nu există un mandat din partea PNL”, a declarat acesta.

Kelemen Hunor și Nicușor Dan, discuții despre refacerea coaliției

Liderul UDMR Kelemen Hunor a discutat joi dimineață, 7 mai, la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan despre refacerea coaliției de guvernare, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Negocierile informale între președinte și liderii partidelor la Cotroceni

Nicușor Dan a demarat consultări informale cu partidele politice, urmând și consultările oficiale pentru formarea unui nou guvern. Discuțiile au loc la Palatul Cotroceni și vizează planuri pentru cum ar putea să arate o nouă guvernare.

Vicepreședintele PNL, Florin Birta, a spus că liberalii ar putea susține prin vot un astfel de Executiv, format din PSD, UDMR și minorități naționale. „PNL a votat să stea în opoziție, să nu mai facă alianță cu PSD, dar, bineînțeles să susțină proiectele prioritare pentru România așa cum a făcut de fiecare dată. Dacă PSD va veni cu o soluție de guvern minoritar în Parlament nu cred că Partidul Național Liberal nu va susține acest lucru. PSD trebuie să-și asume în acest moment guvernarea”, a spus Birta.

Criza politică de la București se adâncește

Criza politică de la București se adâncește după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, în condițiile în care scenariile privind formarea unui nou executiv rămân încă neclare. O variantă aflată în discuție la Palatul Cotroceni ar presupune constituirea unui guvern minoritar PSD–UDMR, susținut de un premier tehnocrat, în ipoteza în care PNL ar intra în opoziție.