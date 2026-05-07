Consultări la Cotroceni pentru noua formulă de guvernare: Bolojan și Nicușor Dan au discutat o oră

Premierul Ilie Bolojan a ajuns, joi seara, la Cotroceni, pentru discuții informale cu președintele Nicușor Dan, în contextul crizei politice generate de demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură.

UPDATE 18.35 Discuțiile dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan s-au încheiat

După o aproximativ o oră de consultări pe tema identificării unei formule de guvernare, discuțiile dintre președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan s-au încheiat.

Amintim că președintele Nicușor Dan i-a primit, anterior, la Palatul Cotroceni pe președintele USR, Dominic Fritz, și pe liderul UDMR, Kelemen Hunor, în cadrul consultărilor informale în vederea identificării unei formule de guvernare.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, șeful statului ar susține ideea refacerii fostei coaliții, formată din PSD, PNL, USR și UDMR.

Acest scenariu este însă complicat de poziția exprimată de liberali, care nu mai doresc o alianță de guvernare cu social-democrații.

Cum au decurs discuțiile lui Nicușor Dan cu Dominic Fritz și Kelemen Hunor

Potrivit unor surse din USR, șeful statului nu a reușit să schimbe poziția partidului, care rămâne fermă: nu va participa la nicio majoritate în care se află PSD, decizie reconfirmată în Comitetul Politic de marți.

Referitor la discuțiille cu liderul UDMR, surse din interiorul Uniunii au declarat pentru „Adevărul” că președintele Nicușor Dan i-a propus lui Kelemen Hunor refacerea vechii coaliții, în aceeași formulă politică.

UDMR privește însă cu scepticism această variantă, iar ideea unui guvern minoritar este considerată nefezabilă.

Potrivit reprezentanților UDMR, un executiv minoritar ar avea permanent „sabia lui Damocles” deasupra capului, prin riscul unei moțiuni de cenzură, mai ales în contextul în care viitorul Guvern ar trebui să adopte măsuri bugetare profund nepopulare.

De asemenea, UDMR exclude categoric participarea la sau susținerea unui guvern minoritar care ar depinde în Parlament de voturile AUR sau ale altor formațiuni extremiste, precum POT ori SOS România.

