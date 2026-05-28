Revoltă în Parlament: angajații Camerei Deputaților se pregătesc de grevă generală. Legea salarizării scoate sindicatele în stradă

Nemulțumirea față de proiectul noii legi a salarizării se amplifică în Parlament, unde funcționarii Camerei Deputaților au început strângerea de semnături pentru declanșarea grevei generale.

Tensiunile generate de proiectul noii legi a salarizării se mută în Parlament, unde funcționarii publici parlamentari avertizează că ar putea recurge la grevă generală. Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat joi, 28 mai, că Sindicatul Funcționarilor Publici Parlamentari din Camera Deputaților, organizație afiliată la BNS, a început strângerea de semnături pentru declanșarea protestului.

Decizia vine pe fondul nemulțumirilor provocate de noul proiect legislativ privind salarizarea personalului bugetar, despre care angajații afirmă că ignoră principiile echității și ale ierarhizării corecte și nu reflectă responsabilitatea reală a muncii desfășurate în instituțiile fundamentale ale statului român.

Nemulțumirea funcționarilor parlamentari este amplificată de faptul că proiectul noii legi a salarizării ar aduce majorări consistente pentru demnitari, în timp ce numeroase categorii de bugetari reclamă stagnarea veniturilor sau chiar diminuări salariale generate de modificarea coeficienților și plafonarea sporurilor. Sindicaliștii susțin că actuala formulă creează un dezechilibru greu de justificat, în condițiile în care personalul tehnic și de specialitate al instituțiilor-cheie ale statului ar urma să suporte pierderi financiare, în timp ce funcțiile politice și de conducere beneficiază de creșteri semnificative.

Posibil blocaj în Parlament

Nemulțumirile nu vin doar din Camera Deputaților. Miercuri, 26 mai, Sindicatul Funcționarilor Publici Parlamentari din Senat, Sindicatul Personalului Contractual – Senatul României și Sindicatul Șoferilor din Senat au transmis un apel public prin care își exprimă dezacordul față de actuala variantă a proiectului de lege.

Potrivit reprezentanților sindicali, noua grilă de salarizare plasează specialiștii Parlamentului într-o poziție inferioară față de alte categorii de angajați din sistemul public și încalcă principiul echilibrului între puterile statului.

Aceștia avertizează că efectele ar putea fi severe: plecarea specialiștilor, pierderea expertizei acumulate și apariția unor blocaje instituționale greu de gestionat.

„În ceea ce privește Parlamentul României, considerăm inacceptabil ca personalul de specialitate al instituției fundamentale a democrației constituționale să fie plasat într-o zonă inferioară de salarizare, fără raportare reală la complexitatea activității, responsabilitatea profesională, ritmul de lucru și rolul constituțional al Parlamentului”, arată liderii de sindicat.

Potrivit acestora, activitatea legislativă și funcționarea comisiilor parlamentare sunt susținute zilnic de un corp profesional specializat, iar actuala formulă de salarizare transmite un semnal periculos, tratând expertiza și stabilitatea drept elemente secundare.

„Nu solicităm privilegii”

Sindicaliștii din Senat susțin că protestul nu are la bază revendicări privilegiate, ci dorința unei recunoașteri corecte a muncii desfășurate în Parlament.

„Nu solicităm privilegii. Solicităm respect instituțional, predictibilitate și o salarizare corectă, raportată la responsabilitatea și importanța activității desfășurate. Solicităm corectarea coeficienților de ierarhizare propuși pentru personalul Parlamentului României, astfel încât aceștia să reflecte în mod real nivelul atribuțiilor, responsabilitatea și specificul activității parlamentare, inclusiv stabilirea unor coeficienți echitabili pentru funcțiile de specialitate parlamentară”, se mai arată într-o scrisoare deschisă a sindicaliștilor.

Protestele se extind

Legea salarizării a declanșat un val de nemulțumiri nu doar în rândul funcționarilor parlamentari, ci și în alte domenii.

* În sănătate, federația SANITAS a anunțat proteste, susținând că proiectul este „inechitabil” și menține dezechilibre salariale în sistemul medical.

* În justiție, sindicatele grefierilor contestă legea, afirmând că personalul auxiliar este tratat ca „o categorie marginală” și pregătesc acțiuni de protest.

* Angajații din Finanțe și ANAF solicită o grilă distinctă de salarizare, invocând complexitatea muncii și incompatibilitățile profesionale, în timp ce federațiile din administrația publică locală au avertizat deja cu posibilitatea unei greve generale.

* Nici educația nu este lipsită de tensiuni. Sindicatele din învățământ spun că proiectul ignoră angajamente anterioare privind salarizarea profesorilor și au început strângerea de semnături pentru eventuale proteste.

* În paralel, sindicate din poliție și ordine publică contestă noua formulă salarială și avertizează că nu acceptă adoptarea unei noi legi înainte de rezolvarea problemelor restante din actualul sistem.

Pe fondul acestor reacții, proiectul legii salarizării riscă să transforme nemulțumirea punctuală a unor categorii profesionale într-un conflict sindical extins, cu proteste coordonate în mai multe instituții-cheie ale statului.